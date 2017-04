Politica Regional

Las imágenes de un elemento policíaco, presuntamente agrediendo a civiles en la carretera a Bahía Kino son inadmisibles en Sonora y no se volverán a repetir, aseguró la gobernadora aquí en Obregón el pasado sábado, condenando las imágenes que circularon por redes sociales, en las que se ve a un oficial policíaco rebasando sus facultades al agredir con un arma a civiles, entre los que se encontraban menores de edad, el cual ya fue cesado…“Son imágenes que son inadmisibles en mi Estado, inadmisibles. Que quede clarísima mi posición”, dijo Claudia Pavlovich Arellano, al aclarar que el arma que portaba el uniformado no era mortal; sin embargo, condenó por igual la conducta del elemento, destacando hasta indignación y coraje en el rostro de la mandataria, y como no, su esa imagen se hizo viral no solo en todo Sonora, sino también en el país y en muchos países del mundo!!!… Cayó muy mal que Edgar Manriquez no haya invitado a los expresidentes de Canaco el sábado, tal vez para que no le “robaran” reflectores!

Para dar certidumbre jurídica a las familias cajemenses, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano entregó tres mil 600 escrituras de vivienda en este municipio el pasado sábado, resaltando la importancia que tiene esta certidumbre jurídica para el Gobierno estatal, con lo cual se asegura que nadie va a extorsionar a las familias, ni quererlas sacar del lugar en el que están viviendo.

“Para mí es muy importante la certidumbre legal que das a las familias con estos papeles, de que tengan certidumbre sobre lo que tiene y que nadie lo va a extorsionar y nadie lo va a sacar de donde está”, aseveró, y durante su discurso, la mandataria sonorense invitó a las familias beneficiadas a cuidar de su patrimonio, ya que no sólo es un papel lo que recibieron, sino la certeza de un hogar.

“Problemas siempre va a haber, pero lo importante es la actitud con la que vamos a enfrentarlo y esa actitud siempre debe ser de valentía, de levantarnos si nos caemos”, dijo, invitando a la ciudadanía a siempre seguir luchando por levantarse y siempre seguir luchando por el bienestar de sus familias, bien, todo muy bien, excepto que el PRI municipal anduvo medrando dias antes con esta acción social.

Por otra parte, la jefa del Ejecutivo estatal dijo que se fijó la semana entrante como la fecha en que se va a pagar a las empresas los subsidios que ofrecen dos pasajes gratuitos a los estudiantes; sin embargo, dijo que deberán continuar con las mesas de trabajo, lo que dio gusto al presidente del Club de Usuarios y Consumidores de Ciudad Obregón, Humberto Campos.

Reconoció que comprende la situación de los empresarios del transporte urbano, quienes piden un aumento a la tarifa ante las alzas que se han tenido a los combustibles; no obstante, aclaró que ella siempre estará de lado de la ciudadanía en estos temas, asi es, este tema es muy importante, decia el sabado Oscar Hinojosa, dirigente de unas de las empresas del transporte urbano de esta ciudad.

En mas de la gira del sábado, al concluir la obra de modernización y reconstrucción de 7.9 kms. de la carretera Esperanza-Hornos, la gobernadora Claudia Pavlovich destacó que este tramo requirió una inversión total de 83 millones de pesos, sumándose a los mil 700 kilómetros de rúas alimentadoras modernizadas en Sonora, de las cuales la derrama económica ha quedado en empresas de la región.

En la inauguración de la modernización, Martha Estrella Martínez habitante del kilómetro nueve, afirmó que gracias a la obra se han visto beneficiados los pequeños comerciantes a la orilla de la carretera con el aumento de sus ventas, por lo que agradeció al Alcalde de Cajeme y a la Gobernadora de Sonora, y en los mismo términos se expresó el Lic. Miguel Angel Gutiérrez, quien cuenta con un balneario por esos rumbos

Más tarde, la mandataria atestiguó la toma de protesta del nuevo consejo directivo de la Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad Obregón (CANACO) encabezado oir Edgar Manriquez Barreras, esto en el marco del 88 aniversario del organismo fundado en el año de 1929, cayendo muy mal que Edgar no haya invitado a los expresidentes de la misma Cámara, tal vez para que no le “robaran” reflectores.

Al tomar protesta a la nueva mesa directiva, la mandataria mencionó que el gobierno estatal seguirá siendo facilitador para crear confianza en la inversión, para lograr la generación de más empleos y colocar a Sonora en el primer lugar en este rubro a nivel nacional. “Queremos que vengan inversiones como la de grupo Lala, Constellation Brands, y plaza Sendero y podemos al lado de ustedes encargados de generar empleos” puntualizó.

Durante la gira de trabajo, la mandataria también estuvo presente en la develación de la placa en homenaje al ex Presidente de Cajeme, Adalberto Rosas López en las instalaciones del Distrito de Riego del Río Yaqui, donde también descubrieron la placa por el 25 aniversario del organismo reconocido a nivel nacional, y que bueno que en esta ocasión no se hicieron los ridiculos de hace dos semanas del homenaje póstumo.

En tanto, el obispo Felipe Padilla Cardona, ha continuado con la celebración de la misa dominical en callejos y barrios de la ciudad, y asi, ayer domingo acudió al callejón Guatemala a presidir la Eucaristia en la que resaltó la importancia de que los católicos se preparen para la próxima Semana Santa, indicando que ésta se debe esperar con alegria cuán grande es el amor de Dios hacia sus hijos, lugar ubicado a dos cuadras del lugar donde vive un servidor.

Finalmente, y que conste, no se trata de “fuego amigo” ni nada que se le parezca, pero hizo bien la oficina de Presidencia Municipal de aquí de Obregón, en divulgar en redes sociales y en números de Watsapp de reconocidos columnistas, como el de esta Política Regional, la factura de un abusivo consumo de un funcionario en el caro restaurant La Vía, de Miguel Alemán, por 20 mil pesos, y es que aunque hubiese recursos en demasía, este tipo de abusos son intolerables.