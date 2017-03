Reforzaran Escudo Ciudadano en Cajeme con mayor participación social

Eduardo Flores-

El Alcalde Faustino Félix Chávez hizo un llamado a la sociedad civil del municipio a cerrar filas con el gobierno para reforzar así el programa de seguridad Escudo Ciudadano, puesto en marcha por la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y ayudar así a bajar los índices delictivos en el medio urbano y rural de Cajeme.

Durante el evento donde se anunció el reforzamiento de dicho programa con participación social, el Presidente Municipal manifestó que “como ciudadanos de Cajeme, como personas que vivimos aquí, debemos de involucrarnos todos y aprovechar esta oportunidad; el gobierno municipal no lo puede hacer todo y menos cuando el origen viene de una descomposición social, que a lo mejor nosotros mismos hemos permitido por no participar, creo que es una oportunidad que se está presentando”.

El Ayuntamiento de Cajeme, coordinado con dependencias estatales y del gobierno federal ha estado llevando a cabo acciones para tratar de reducir los índices delictivos, y se ha aprovechado el trabajo que realizan distintas asociaciones civiles y congregaciones religiosas, a las cuales se facilita que hagan su labor en colonias y comunidades, para que ayuden a la recuperación del entretejido social, mencionó Félix Chávez.

Entre mayor participación ciudadana haya en la comunidad, más rápido se va a recuperar la tranquilidad que la sociedad desea, y se van a inhibir muchos delitos cuyo origen es el consumo de drogas, un hogar roto, la falta de oportunidades o la falta de espacios sanos de convivencia, señaló. “Empezamos a trabajar en un programa de recuperación de espacios públicos; tenemos 33 parques y canchas deportivas en colonias consideradas con altos factores de riesgo, para recuperar esos espacios públicos, pero a la vez con los mismos comités de participación ciudadana estamos involucrando a las familias para que ellos mismos sean los encargados de mantener el espacio, lo hagan suyo y haya un sentido de pertenencia”, externó.

Adolfo García Morales, luego de presentar un diagnóstico del índice delictivo en el municipio ofreció poner más ahínco en lo relativo a contener, mediante la participación de las corporaciones policiales, los delitos de mayor impacto en la sociedad, pero a la vez continuar desarrollando los programas que buscan atacar las causas de la generación de los delitos, en las colonias y comunidades rurales que se presentan como de mayor índice delincuencial.

En representación de la sociedad civil, el expresidente municipal Ricardo Bours Castelo hizo saber la preocupación de la comunidad por la comisión de delitos de diversa índole, y reconoció la buena disposición de las autoridades, tanto municipales como estatales para atacar no sólo el delito en sí, sino también las causas que lo originan.

Estuvieron presentes Raúl Ayala González, en representación de la sociedad civil; Dyther Islas Camacho, presidente del Consejo Ciudadano de Cajeme; Germán Palafox Moyers, representante del Observatorio Ciudadano de Convivencia y Seguridad del Estado de Sonora, y Juan Pablo Acosta Gutiérrez, coordinador estatal de Vinculación.