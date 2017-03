Politica Regional

Hay que ir tomando lecturas políticas de aquí en adelante para lo que se vendrá en Sonora para el proceso electoral del 2018, por ejemplo, en amplia e interesante entrevista, el politólogo y capaz funcionario Horacio Valenuela Ibarra, afirma que “Claudia Pavlovich es el principal activo político que tiene el PRI rumbo al 2018”… Secretario Armando Alcalá Alcaraz, a últimas fechas se le ha reconocido por llevar bien el manejo de la política interna y tener excelentes relaciones con las diversas fuerzas políticas del municipio, trabajo que podría alcanzarle para que el PRI lo lleve al Congreso Local en el 2018… La soberbia Maria del Carmen (alias la Kiky) Diaz Brown, pagó una página a todo color en un medio local, autoentrevista rumbo al 2018, obvio, las mentiras ni ella se las creyó, pero bueno, debe explicar a “Juan Pueblo” si la factura la pagó de su bolsa o del presupuesto del Congreso, digo, por eso de la tan llevada y traída Transparencia Administrativa que los mismos “legislineadores” idearon!

“Bajo la linea de la gobernadora, mantendremos la mayoria en el Congreso y las alcaldias”, por supuesto, el reconocido y brillante politico originario de la región del Mayo, pero avecindado en Hermosillo desde el gobierno del doctor Samuel Ocaña Garcia, Horacio Valenzuela Ibarra, se refiere a ciudades importantes como la misma capital, Cajeme”, y rescatar Guaymas, SLRC, Navojoa, Peñasco, Nogales y Agua Prieta, bueno, eso lo supone un servidor.

Y destaca Horacio que “la unidad es la mejor fortaleza del partido, debemos evitar división y fugas de candidatos; los espacios no se conquistan por razón de género o edad, debemos ganar los mejores; la Gobernadora ha cumplido cabalmente su compromiso de darle mayor bienestar a Sonora”, asi que por ahi van y podrian venir la señales desde Palacio de Gobierno y del PRI estatal a cargo del negro Gutiérrez Sánchez.

Ya mas en lo local, aqui los tricolores andan muy activos, por ejemplo, el miércoles fueron a la colonia Los Presidentes a ofrecer servicios de gestión y servicios sociales en general, en el marco del programa “El PRI en tu Colonia”, a cargo de la secretaria general del partido, Lourdes Portela Peñuñuri, y ayer jueves, la CNOP ofreció un taller denominado “Liderazgo y Empoderamiento de la Mujer” a cargo de la experta en el tema, Emma Muller.

En tanto, en entrevista para un semanario estatal con base en Hermosillo, el Secretario General de la CNOP, Humberto Robles Pompa, afirma que este sector “sigue siendo el sector mas grande del PRI; al frente del sector popular en Sonora soy un hombre de palabra, no soy populista, soy un hombre de palabra”, dice el hermano del “Potrillo”, a quien por cierto le fue muy bien martes y miércoles en la gira por comunidades yaquis, ésta ultima acompañando a la gobernadora Claudia Pavlovich.

Varios puntos y algunos asuntos generales serian los temas de la Sesión Ordinaria del Cabildo de Cajeme programada para ayer jueves a las 5:30 de la tarde y que seria encabezada por el alcalde Faustino Félix Chávez y el Secretario del Ayuntamiento, Armando Alcalá Alcaraz, a quien por cierto a ultimas fechas en algunas columnas de corte politico se le ha reconocido su trabajo, como llevar muy bien el manejo de la politica interna y tener excelentes relaciones con las diversas fuerzas politicas del municipio.

No por nada, su trabajo ha sido seguido muy de cerca por quienes desde Palacio de Gobierno tienen el manejo de la politica estatal, trabajo que también es reconocido por el PRI estatal, no por nada, si sigue como va, muy seguramente su nombre iria en una boleta electoral por algunos de los tres Distritos Locales y, porque no, en un momento dado en lugar de eso, encabezar la boleta electoral por la Alcaldia en el mismo 2018. Armando logró a base de diálogo y negociaciones desactivar la bronca de los tirabichis.

Como tampoco habria que descartar que también en las papeletas del PRI al mismo Congreso Local para el 2018 vayan los nombres del Ingeniero Marcelo Calderoni Obregón y el del Regidor Rolando Cruz Morales, a quienes tanto por rumbos de Palacio Municipal como por el PRI Municipal se les reconoce el buen trabajo que han venido realizando en sus respectivas responsabilidades, Marcelo, atinándole con el exitoso nuevo sistema de recolección de basura, y Rolando, el Regidor que mas trabaja con el pueblo.

Y al repetir lo externado por el Licenciado Horacio Valenzuela Ibarra en la referida entrevista, de que “la unidad es la mejor fortaleza del partido, debemos evitar división y fugas de candidatos; los espacios no se conquistan por razón de género o edad, debemos ganar los mejores”, pues como queriendo y no envia un mensaje a las Kikys (Diaz Brown), Kitys (Mazón), Anabeles, Brendas y demás barbies tricolores, de que efectivamente los espacios no se conquistan por razón de género o edad”.

Tal es el caso de la bonny soberbia Maria del Carmen (alias la Kiky), de que en cuanto cierta funcionario de Palacio de Gobierno le sugirió que se “lanzara” a la calle para “medirla”, de inmediato contrató y pagó una página a todo color en conocido medio local en una especie e autoentrevista, obvio, las mentiras ni ella se las creyó, pero bueno, debe de explicar a “Juan Pueblo” si la factura la pagó de su bolsa o del presupuesto del Congreso.

La Kiky Diaz Brown está obligada por la famosa Transparencia Administrativa que ellos mismos, los “legislineadores”, a mostrar ante la opinión publica la factura o el “bauche” del cheque o transaparencia electrónica, como se pagó esa autoentrevista, distinto a Lourdes Portelas Peñuñuri quien al frente de la Secretaria General del PRI viene realizando un gran trabajo de tierra con los secciones tricolores sin hacer ruido ni pagar publicidad.