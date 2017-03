Descongelan cuentas a hija de Padrés

Cd. de México (29 marzo 2017).- La Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción de Sonora (FEIHCS) levantó el aseguramiento de las cuentas bancarias de una hija del ex Gobernador Guillermo Padrés, derivadas de un contrato en Banco del Bajío.

El pasado viernes el Ministerio Público titular de la Mesa I, adscrito a la FEIHCS, decidió descongelar las cuentas de Nicole Elizabeth Padrés Dagnino, que estaban inmovilizadas desde el 11 de julio pasado como parte de una investigación contra el ex Mandatario.

El desaseguramiento fue informado por la Fiscalía apenas este martes a Juan Mateo Brieba Castro, juez sexto de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, ante quien la hija de Padrés presentó la demanda de garantías 885/2016.

El juzgador sobreseyó este miércoles el amparo de Nicole Elizabeth Padrés, debido a que con el levantamiento del aseguramiento, ya no existe el acto que reclamaba en su demanda judicial.

“Se estima improcedente el juicio de garantías respecto de la orden del 11 de julio de 2016, mediante la cual se aseguraron los fondos existentes en las cuentas bancarias emanadas del contrato multicuenta de la institución bancaria Banco del Bajío”, resolvió.

En la resolución de Brieba Castro no se menciona el monto de los recursos depositados en las cuentas bancarias abiertas a partir de un contrato multicuenta a nombre de la hija de Padrés.

Tampoco el motivo del descongelamiento del dinero, aunque por lo regular el retiro de estas medidas precautorias ocurre cuando las fiscalías concluyen que las cuentas no están relacionadas con el delito que se investiga.

Guillermo Padrés se encuentra preso en el Reclusorio Sur, procesado por delincuencia organizada y lavado de 178 millones de pesos, así como por un segundo expediente de lavado y defraudación fiscal por un monto de 8.8 millones de dólares.