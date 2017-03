Activan por sismo protocolos de seguridad en Cajeme

Eduardo Flores-El Regional

Debido al sismo de 5.5 grados en la escala de Richter que se registró alrededor de las 8:15 horas de este miércoles, en el municipio de Cajeme se activaron los protocolos de seguridad mediante los cuales fueron evacuados todos los edificios públicos y el 90 por ciento de los planteles educativos, lo que demuestra un incremento en la cultura de la protección civil entre la población, informó el Alcalde Faustino Félix Chávez.

En conferencia de prensa, el Presidente Municipal indicó que el movimiento telúrico, con epicentro a 95 kilómetros al suroeste de Ahome, Sinaloa dentro del Mar de Cortés, provocó –de acuerdo con la valoración preliminar– daños menores como fisuras en fachadas de edificios, entre ellos la Dirección de Ingresos y Secretaría de Desarrollo Social, el CADI 2 del DIF, la Casa de la Cultura, Biblioteca Pública Municipal y la Escuela Secundaria Técnica número 2, los cuales deberán ser evaluados por personal especializado de la Secretaría de Desarrollo Urbano para determinar si existe daño estructural en alguno de ellos.

En el caso del CADI 2, la EST número 2, además del jardín de niños Trepsi de calle Quintana Roo y Aconchi donde se registraron daños en una barda, se desalojó a los alumnos y se deberá esperar el dictamen oficial de los daños para que éstos puedan regresar una vez se determine que no hay riesgo, afirmó Félix Chávez.

Por otra parte, mencionó que personal de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) revisa la cortina de la presa Álvaro Obregón para conocer si hubo algún tipo de daño que pueda representar riesgo para la población.

Asimismo, recomendó a la ciudadanía revisar cualquier afectación que se pueda haber presentado en sus viviendas, dando prioridad a lo que pueden ser daños estructurales; revisar las líneas de gas para prevenir que estas puedan desprenderse y se presenten fugas, además de las conexiones eléctricas.

A raíz del sismo, personal de las corporaciones como Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Departamento de Bomberos hicieron su labor en cuanto al apoyo en la evacuación de planteles educativos y edificios públicos, dijo.

María Luisa Zamorano Rodríguez, coordinadora de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) hizo saber que a raíz del sismo se recibieron al teléfono de emergencia 911 más de 150 llamados, los cuales fueron atendidos con prontitud por personal a su cargo; en el caso de la zona hotelera, los edificios fueron revisados por las brigadas internas, que no reportan daños de consideración; sin embargo –precisó– deben ser evaluados por expertos para asegurar que no haya peligro.

El protocolo para cuando se presentan sismos –expuso– consiste en conservar la calma hasta que pase el movimiento y posteriormente, realizar la evacuación de los edificios para ponerse a salvo, luego de lo cual el personal a cargo de las brigadas internas deberá ingresar para hacer una valoración preliminar de daños, y si éstos existen, lo que procede es desalojar los inmuebles para que los especialistas evalúen el nivel de dichos daños.