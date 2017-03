Politica Regional

AMLO, sus apoyos y “travesuras” en Sonora. Pese a sus desaires y sobre todo su manejo mercadológico lo ubican hoy y tras 18 años de campaña, en el posible próximo presidente de México, y a un año y pico de distancia, los momios nacionales casi están a su favor, dígase lo que se diga, sí, pero en Cajeme y en Sonora Morena no “pinta”. No tiene estructura, aunque tiene de su parte a cierto sector de las redes sociales… Se podría apostar que la sensación de ver venir el cambio en el poder del PRI al Morena, pasó por la mente del empresario regio Alfonso Romo quien con todo el dinero del mundo ha querido desde hace años subirse al barco del poder político, de hecho, impulsó en su momento al ex gobernador Eduardo Bours para que, una vez terminado el sexenio buscara la presidencia de manera independiente… Fox: López Obrador es un “destroyer”. El ex presidente Vicente Fox señaló que Andrés Manuel López Obrador es un líder que engaña, un “destroyer, un destructor”. Dijo que el líder nacional de Morena representa “no una, son 500 amenazas para México”

Todos los días, para bien o para mal, el nombre de Andrés Manuel López Obrador se menciona en columna o notas informativas plasmadas en los considerados medios nacionales. En redes se hace común los videos de los desplantes, las equivocaciones y contradicciones que ha dicho AMLO y lo vemos como algo natural, pero a la vez como algo cercano.

Pese a sus desaires y sobre todo su manejo mercadológico lo ubican hoy y tras 18 años de campaña, en el posible próximo presidente de México, y a un año y pico de distancia, los momios nacionales casi están a su favor, dígase lo que se diga, si, pero en Cajeme y en Sonora Morena no “pinta”

Hay que recordar que en el 200 fue el regente de la ciudad de México y allí empezó su lucha por la presidencia con una campaña nacional propia. Pero Andrés Manuel ha ido cambiando en su forma de ser y de pensar. Aqui en Sonora y en Cajeme cuenta con muchos simpatizantes desde que militaba en el Partido de la Revolución Democrática.

Ya entendió que si quiere ser debe acoplarse a las necesidades de lo que requieren los diferentes poderes fácticos, por eso se le ve con empresario –no engañándolos como lo hizo con Carlos Slim en aquel famoso Pacto Azteca–, sino repartiendo lo que pudiera tener, de allí que empresarios de la talla del empresario regiomontano Alfonso Romo encabece y financie su pre campaña a manos llenas.

Podemos apostar que esa sensación de ver venir el cambio en el poder del PRI al Morena en este caso, pasó por la mente de un Alfonso Romo quien con todo el dinero del mundo ha querido desde hace años subirse al barco del poder político. De hecho, impulsó en su momento al ex gobernador Eduardo Bours para que, una vez terminado el sexenio buscara la presidencia de manera independiente. Pero el país estaba muy tiernito en esos menesteres.

Los empresarios apoyan un poco aquí y un poco allá. Pero en el caso de Alfonso Romo Garza empezó a tender sus tentáculos y está conformando una red de empresarios que empezaran a apostarle a la figura de Andrés Manuel.

Hoy, y en Sonora, los dueños de algunas cadenas sobre todo españolas como la que manejan moteles locales muy conocidos, vienen apoyándolo desde la pasada campaña y los nuevos seguidores que se le han unido prefieren hacerlo de manera discreta, muy discreta, pero es como el olor a la guayaba.

De allí que para Sonora se maneja como puntal a ciertos integrantes de la familia empresarial de apellido De la Ree, (convencido por A. Romo) algo que no gustó a Alfonso Durazo quien deberá aguantarse y contentarse con un cargo de representación proporcional.

De hecho, en su última campaña con el empresario mexicalense Jaime Bonillade padrino del noroeste del país, a su paso por Hermosillo planearon adquirir las instalaciones del periódico abandonado en aquel entonces, Cambio –hoy El Sol de Hermosillo–, hecho que no lograron pero lo vieron como inversión a futuro para el despegue de Sonora donde sus votaciones son bajas hasta el momento.

Hay que entender un punto importante. ¿De dónde el cambio de estrategia de AMLO y el apoyo financiero recibido reflejado en medios de comunicación?

Y por la respuesta no hay que ir muy lejos: su esquema, cambios de actitud y puntos de vista, va acompañado sin lugar a dudas por parte del empresariado del Nuevo León que ven el panorama y le ven más espolones a AMLO que al mismo Bronco quien los tiene muy desilusionados y a quien le apostaron y apoyaron en su momento. Y si lograron que un independiente fuera gobernador, que tanto es tantito.

El hecho de que no pegue en Sonora –dos por ciento de la votación nacional–, poco le importa a AMLO, él está en lo suyo y su campaña la realiza para incidir en los diez principales estados del país que se rigen o bien, bajo el indicador de riqueza o el número poblacional de votos.

FOX: LOPEZ OBRADOR ES UN “DESTROYER”

Entre tanto, el ex presidente Vicente Fox señaló que Andrés Manuel López Obrador es un líder que engaña, un “destroyer, un destructor”. Dijo que el líder nacional de Morena representa “no una, son 500 amenazas para México”.

“No pongamos nuestro país en sus manos, porque nos va a llevar la chin…”, agregó Fox, luego de las encuestas que colocan a López Obrador a la cabeza en las preferencias de los presidenciables para 2018.

En el cierre de actividades del “Foro Latinoamericano para una Democracia Inclusiva”, en el que cinco ex presidentes de Latinoamérica plantearon los “peligros” que representan para las naciones los líderes populistas, Vicente Fox señaló que el tabasqueño representa un pensamiento obsoleto.

“En América Latina ya padecimos eso, ya sabemos de qué se trata, lo vemos vigente y vivo en el caso de [Nicolás] Maduro, basta darse una vuelta a Venezuela para ver lo que hacen líderes populistas como López Obrador, que engañan, son falsos profetas, a la gente le toman el pelo, a la democracia la burlan, la usan para el propósito propio; entonces, López Obrador es exactamente eso, un destroyer, un destructor”, matizó.

El ex presidente fue anfitrión del foro, el cual se realizó durante dos días en el Centro Fox con la participación de los ex mandatarios Jorge Quiroga, de Bolivia; Luis Alberto Lacalle, de Uruguay; Leonel Fernández, de República Dominicana, y Laura Chinchilla, de Costa Rica, que pertenecen al Club de Madrid.

“Tenemos líderes peligrosísimos en la arena, como Trump, como López Obrador; líderes que pueden destruir economías y países como es Maduro, y como son [José Daniel] Ortega [Nicaragua] y como son Evo Morales [Bolivia], líderes dictatoriales que sólo se aferran al poder para beneficio propio y enriquecimiento propio”, subrayó.