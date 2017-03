Es Kevin un orgullo de la Casa Hogar Jineseki

Hermosillo, Sonora, marzo 28 de 2017.- Con tan solo 11 años de edad Kevin Giovanny representará a Sonora y a México en el torneo internacional de fútbol infantil más grande del mundo.

Él es uno de los habitantes de la Casa Hogar Jineseki, informó Karina Zarate Félix.

La Directora del Sistema DIF Sonora, señaló que el pequeño es un orgullo para la institución y para el estado ya que gracias a su esfuerzo, talento y desempeño en el fútbol viajará a España del 4 al 20 de abril para participar en la vigésimo cuarta edición de El Mundialito.

“Estamos muy contentos en DIF Sonora por el talento de Kevin que se va a una competencia mundial, va a España a representar a México, como un talento deportista en la categoría de fútbol, es un niño que es un gran orgullo para nosotros como institución”, dijo.

Kevin quien juega como delantero, entrena tres horas diarias de lunes a viernes después de ir a la escuela, es un excelente estudiante con un promedio de 9.5, su materia favorita son las Matemáticas pero ha descubierto que quiere dedicarse profesionalmente al fútbol.

“Cuando yo meto un gol me siento muy orgulloso, muy feliz, pienso festejar los goles, los voy a festejar como Cristiano Ronaldo, ya tengo una técnica”, manifestó emocionado.

Con su cara llena de alegría Kevin señaló que su sueño es ser descubierto por un equipo y convertirse en un futbolista profesional y jugar con el Real Madrid o con la Selección Mexicana, como buen fanático del balompié admira a figuras como Cristiano Ronaldo y el Chicharito Hernández.

Kevin “Cristiano Junior” como le gustaría que le apodaran cuando sea un futbolista mundialmente reconocido, asegura que viajará a Tarragona, Cataluña, España no solamente a conocer, sino a que lo conozcan.

Kevin forma parte del Club América, representará a México y jugará en La Costa Dorada en Tarragona, Cataluña contra equipos como Porto, Sporting de Lisboa, Atlético de Madrid, Valencia, Levante, FC Barcelona, Málaga CF, Sevill, Athletic de Bilbao, Celta de Vigo, Bayern Múnich, Shalke 04, entre otros

Kevin competirá con más de 300 equipos conformados por cinco mil participantes provenientes de cerca de 50 países, junto con otro compañero son los únicos dos sonorenses seleccionados para competir en dicho torneo internacional.

“Es un niño de 9.5 de promedio, sonriente, positivo, nunca enojado, contento, sigue las reglas, Jineseki es una casa hogar, tratamos de que sea más hogar que todo, él es un niño muy querido, es un buen compañero”, señaló Consuelo Soto, Directora de Casa Hogar Jineseki.

Manuel Gómez, Director de Nido Águila Hermosillo, aseveró que Kevin fue seleccionado por la técnica, velocidad y fuerza que lo destacan y este viaje es una gran oportunidad ya que tiene muchas posibilidades de ser observado por los mayores visores del mundo que buscan talentos como él.

Detalló que gracias al apoyo del Gobierno del Estado a través de DIF Sonora Kevin junto con otros niños de la Casa Hogar Jineseki empezaron a entrenar con Nido Águila Hermosillo en septiembre y a pocos meses de su formación el niño de 11 años ya está preparado para un torneo a nivel mundial.

“En noviembre trajimos a directivos del Club América, vinieron visores y directivos que citaron a varios niños en la Ciudad de México, Kevin es uno de ellos, en diciembre fue evaluado y se destinó que sería participante del Mundialito de Clubes que es la justa más importante de fútbol para niños de 10 y 11 años, son las fuerzas básicas de los equipos europeos y Club América representa a México”, explicó.

Subrayó que a su regreso de España donde irá acompañado por directivos del Club América, como Guillermo Naranjo, Kevin participará en la Copa Danone, considerada la más importante en México para niños de su edad en la categoría Sub 11.