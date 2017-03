Es Cajeme el municipio más avanzado en transparencia

Eduardo Flores-El Regional

Cajeme se convierte en el municipio más avanzado en cuanto a transparencia, al cumplir con 42 de las 48 obligaciones que exige la ley en esta materia, con lo que se pone a la vanguardia en este tema, de acuerdo con datos del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ISTAI).

Durante el evento de firma de convenio entre ISTAI y el Ayuntamiento, Arely López Navarro, comisionada presidenta de ese Instituto, afirmó que Cajeme es el municipio más adelantado en temas de transparencia y en el cumplimiento de las obligaciones “y eso es muy importante porque a nivel nacional nos están midiendo”.

Dijo sentirse complacida de que de esta forma se haya puesto el nombre de Cajeme en alto para que sea referente en cualquiera de las plataformas en las que el ISTAI ha estado interviniendo, para comentarles cuál ha sido el avance en un municipio que de alguna manera venía rezagado y hoy es punta de lanza”.

“Recordemos que el 5 de mayo se vence el plazo para estas obligaciones, tanto las nacionales como las estatales y me congratula mucho que vayamos tan adelantados en este tema porque una vez concluidas las obligaciones de transparencia a nivel nacional, que se hayan subido todos los formatos, las obligaciones de transparencia local son muy similares, entonces estaremos cumpliendo en tiempo y en forma como se debe”, manifestó López Navarro.

Por su parte, el Alcalde Faustino Félix Chávez refrendó su compromiso en cuanto a la transparencia y acceso a la información pública, y señaló que en Cajeme se han hecho esfuerzos extras para cumplir con los objetivos de la nueva ley de la materia.

“El tema de la transparencia no debe ser ni una moda ni una obligación porque así lo dice la ley, sino que debe ser una convicción y así lo hemos hecho desde el principio de esta administración”, mencionó el Presidente Municipal.

“No hay que tenerle miedo a la transparencia; al contrario, la transparencia es la mejor herramienta que tenemos para el combate a la corrupción, y habrá quien no esté de acuerdo con el tema, pero resulta que aquí viene el Instituto y nos dice que vamos bien y que hay que seguir y ese es el mejor aliciente que tenemos”, que estamos cumpliendo y le estamos cumpliendo a la ciudadanía y nos estamos cumpliendo a nosotros mismos porque lo estamos haciendo con honestidad”, afirmó.

Estableció que recientemente se creó en Cajeme la Unidad de Transparencia, la cual se fortalecerá con enlaces en cada dependencia, los cuales al ser certificados por el ISTAI podrán hacer el trabajo que les corresponde y de esa manera la ciudadanía pueda tener plena confianza de que en la actual administración y las venideras, se trabajará de cara a la sociedad, sin ocultar nada, sin opacidad y en cada acto y en cada toma de decisiones se hagan las cosas de acuerdo con lo que marca la ley.

El Secretario del Ayuntamiento, Armando Alcalá dijo que en esta materia se ha cumplido de acuerdo con los estándares establecidos en la ley, y ofreció continuar en este tenor, a favor de la transparencia y la legalidad.

Asistieron los comisionados del ISTAI Francisco Cuevas Sáenz y Andrés Miranda Guerrero, regidores y funcionarios municipales.