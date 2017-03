Politica Regional

El gordo Bojórquez, herencia del Roger y de papá Don Rogelio en la UCAY, suma ahora un salón de eventos en Villa Bonita, una casa de cambio en Esperanza, varias pipas y dompes, le compró casas nuevas a sus hijos y hace gala de autos último modelo, periódicos viajes a Arizona y a Utah, ah, y cliente del Bancomer de la Miguel Alemán, al parecer todo con barriles de diésel de 200 litros diarios todas las semanas cuando fue funcionario municipal… Comentarios en redes sociales: Ciudadano conciente. 2017-03-22 – 16:55: En el tema de los servicios públicos con todo respeto el tema de la basura ya no es problema hoy es mucho mejor que el servicio anterior y lo mejor no cuesta un peso a los ciudadanos se solucionó un problema que venía creciendo y cada vez era muy deficiente!

Asi es, hace rato no dabamos cabida a comentarios que hace la ciudadania en las redes sociales, en la que expresa comentarios, quejas, denuncias y propuestas de diverso tipo, aunado a los comentarios que se reciben a diario en las columnas de este medio, El Regional de Sonora, en su portal de Internet y en El RegionalTV.

Pero antes de ello, son varios los señalamientos de vecinos de la comisaria de Esperanza y de lugares aledaños, del demedido enriquecimiento –¿inexplicable o explicable?– del ingeniero agrónomo Rubén Bojórquez Salas, venido desde que ocupara el cargo de titular del área de combustibles en servicios publicos municipales.

No se midió el gordo Bojórquez, no cuidó las formas, distinto a otros funcionarios de la mimsa administración de Rogelio Diaz-Brown Ramsburgh, que seguramente manotearon mucho mas que él y el propio Roger, pero que han sabido guardar las formas, tal vez escondiendo o “clavando” lo que apañaron, de ahi la pésima imagen de quien prometia mucho en politica, bueno, hasta sueña o soñaba con la gubernatura en un futuro.

Herencia del Roger y de papá Don Rogelio en la UCAY, el gordo suma ahora un salón de eventos en Villa Bonita, una casa de cambio en Esperanza, camiones de carga; le compró casas nuevas a sus hijos y hace gala de autos ultimo modelo; viajes a Arizona y Utah, ah, y cliente especial en el Bancomer de la Miguel Alemán, al parecer todo con barriles de diesel de 200 litros diarios todas la semanas cuando fue titular del área de combustibles de servicios publicos. ¿Y la Contraloria Municipal de entonces?

Bueno, vivo el gordo, navega con la bandera de que anda amolado, si, pero de la conciencia, me dijo una vez el entrañable Laco Luzania, o como suele decirnos el tremendo lider social Héctor Murillo Aispuro, “el gordo Bojórquez no se come él mismo porque no puede”, pero en fin, el Contralor Municipal o el mismo Presidente Municipal actual tienen en este caso mucha tela de donde cortar, bueno, dioquis, porque el gordo amenazará con hablar, de que le metió dinero a la campaña del Tino.

Van comentarios ciudadanos en las redes sociales, sin quitarle, ni ponerle:

Prista. 2017-03-27 – 15:55:

Raul Ayala para presidente 2018-2021

Cajeme un informe para ser debatido, excelente análisis. 2017-03-27 -09:23:

Totalmente de acuerdo. Sobre este informe ONU Infonavit, yo creo que tuvo algo que ver la sub delegada del infonavit en cajeme quien es hermana del tesorero del estado (Lucy Navarro) pues suena muy bueno para la realidad que estamos viviendo. Solo un grupo elite esta teniendo beneficios y el resto esta viviendo otra realidad.

Miroslava y la relación del PRI con el Narco. 2017-03-27 – 09:22:

Nada nuevo, lo increíble es que la gente sigue votando por el PRI.

Cd. Obregón, un informe para ser debatido:

2017-03-27 – 09:12

Muy bueno este último artículo de Sergio Anaya. Muchas veces he discrepado con sus puntos de vista, pero reconozco que esta vez coincido totalmente. Logros y avances que duraron décadas en conseguirse y consolidarse se han perdido en los úlltimos tres trienios, incrementándose en este último. No es lo mismo la apreciación en base a supuestos indicadores de organismos que desconocen a nuestra comunidad, que la opinión de los que hemos vivido en ella toda la vida.

Por ejemplo, yo transito todos los días por calles sucias, con carriles sin delimitar, con semáforos fallando y que piden a gritos una pintada, calles con baches… y no estoy hablando de las periferias de la ciudad, pero a lo mejor los indicadores dicen que estoy equivocado, que lo que veo no es real.

Para: Las Patadas de ahogado de Rodrigo Bours. 2017-03-26 – 14:46:

A ver a ver, LOS QUE CONOCEMOS AL SEÑOR GUSTAVO ALMADA SABEMOS MUY BIEN QUE como presidente de la CANACO NUNCA HIZO NADA EN SUS TRES PERIODOS CONSECUTIVOS al frente de ese organismo. ADEMAS en esos tres periodos SIEMPRE INVITO AL PRI, DIPUTADOS, PRESIDENTE, POLITICOS COMO ABEL MURRIETA Y HASTA AL FINADO ISAAC APODACA LAUTERIO (SUPER AMIGO DE SU DIRECTOR DE APELLIDO BAJECA) pues sus INTENCIONES POLITICAS SIEMPRE FUERON Y HAN SIDO EL ASPIRAR A UN PUESTO DE ELECCION POR EL PRI. Pero como NUNCA LO ACEPTARON pues se fue a ROGARLE AL PAN. En donde TAMPOCO LO ACEPTARON….

¿Porque no lo aceptaron NI EN EL PRI NI EL PAN? SIMPLE, NO TIENE TRAYECTORIA DE TRABAJO, QUISO UN PUESTO SOLO POR EL CAPRICHO DE QUERER SER POLITICO SIN TRABAJAR EN LAS COLONIAS CUANDO HAY TODA UNA FILA DETRAS DE ESAS CANDIDATURAS….Te pregunto ¿PORQUE SU FUNDACION ME GUSTA CAJEME SE HA MANTENIDO SIN HACER NINGUN TIPO DE TRABAJO AL DIA DE HOY? Eso quiere decir que solo LE GUSTA CAJEME PERO PARA OBTENER CONTRATOS…..¿Nos vamos entendiendo? Sobre Rodrigo Bours, él si HA DEMOSTRADO SER EMPRESARIO DE EXITO, pero desafortunadamente quiso a fuerzas quedar en el PRI, cuando pudo haber tenido MEJORES RESULTADOS COMO INDEPENDIENTE….

Compara a ambos y te daras cuenta que GUSTAVO ALMADA no tiene nada al lado de RODRIGO BOURS. Obvio su equipo de los CANACOS está que se muere porque sea presidente ¿Quiénes son los que están detrás de ALMADA? ARTURO KNAPP, EL ABOGADO EDGAR MANRIQUEZ, REYNALDO MONTELONGO (su cerebro de cabecera por eso NO GANA) Y MARIO SANCHEZ RUIZ….este grupo TIENE SECUESTRADA LA CANACO DE OBREGON. ¿Quieren pruebas? TE RETO A QUE JUNTES A LOS 1000 AFILIADOS QUE DICEN QUE TIENEN EN UN SOLO EVENTO…..!!!NUNCA LO HARAN PORQUE NO EXISTEN!!! Te reto a que ABRAN EL PROCESO DE ELECCION PARA PRESIDENTE DE CANACO….

Tampoco lo van a hacer porque lo tienen bien amarrado para seguir OBTENIENDO PRENSA GRATIS Y FUTURAS POSIBILIDADES DE CANDIDATEARSE…….Afortunadamente, YA SE LES CAYO EL TEATRO PUES COMO PUDIERON VER EN LAS PASADAS ELECCIONES, GUSTAVO ALMADA NO PUDO SER PRESIDENTE, NI MUCHO MENOS REYNALDO MONTELONGO DIPUTADO!!! es decir, TRAS DOCE AÑOS DE TRABAJO EN PRENSA, DE PUBLICAR DESPLEGADOS, DE HACERLE LA BARBA A LOS POLITICOS…..NO LES SIRVIO DE NADA, PUES NO SACARON NI REINTEGRO!!!

Solalinde. 2017-03-25 – 10:32:

Habría que indagar el motivo de la cancelación de la conferencia de Solalinde en la Ulsa, tal vez la orden vino de un alto jerarca de la iglesia de Obregón que no se lleva bien con Solalinde, a pesar de estar nominado como premio Nobel de la paz y ser un sacerdote católico que trabaja con los migrantes y fue amenazado de muerte hace algunos años por su trabajo.

RE : RE. RE. RODRIGO B. 2017-03-24 – 07:13:

SI MI PARTIDO MORENA LO POSTULA HABRÁ TRAICIONADO LOS POSTULADOS DEL MISMO AL PONERSE DEL LADO, NO DEL PUEBLO, SINO DE LOS HOLIGARCAS, DE LA MAFIA DEL PODER, Y ENTONCES ME SENTIRÉ LIBRE DE EN CONCIENCIA NO MILITAR MÁS NI APOYAR A MORENA. ASÍ O TE GUISO UN HUEVO ?

RE.RE. RODRIGO B. 2017-03-23 – 12:34:

Hoy criticas a Rodrigo, pero si tu partido Morena lo postula es obvio que lo vas alabar y le pedirás te incluya en su planilla. Al tiempo Sr. de las Mayúsculas.

DR COMPA. 2017-03-22 – 11:54:

Yo si creo en Rodrigo, eres mi gallo, campeón!!!