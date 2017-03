Falle vecino del Campo 60 en accidente

Óscar Félix/El Regional

Saldo de un hombre muerto y una mujer lesionada, fue el resultado de un choque por alcance ocurrido en las calles 300 entre 3 y 7 esto donde se localiza una empacadora esto en el Valle del Yaqui y muy cerca del Campo 60.

El accidente sucedió cuando la camioneta chocó por alcance contra un camión cargado con naranjas.

En el percance falleció de manera instantánea quien respondía al nombre de Salome Z. A, de 29 años de edad, quien al parecer tiene su domicilio en el Campo 60; mientras que la persona lesionada responde al nombre de Liliana G. S, de 40 años de edad, quien precisamente prensada en el asiento del copiloto por lo que fue rescatada de entre los fierros retorcidos.

Los hechos se realizaron a eso de las 17:30 horas de ayer lunes.

La unidad donde quedo el hombre sin vida que precisamente conducía fue un pick up Chevrolet, línea Cheyenne, rojo sin placas de circulación.

Fue en ese lugar donde Salome qquedó prensado en el interior de la cabina del pick up, pese a que Bomberos trataron de rescatarlo con el mecanismo denominado “Las Quijadas de la Vida”.

Se dice que las unidades circulaban por la calle 300 de poniente a oriente y frente a la empacadora de cítricos, el pick up chocó por alcance a un camión Internacional de color azul que transporta cajas de plástico conteniendo naranjas.

Al lugar de inmediato acudieron paramédicos de Cruz Roja de ciudad Obregón y de Bacum, pero también bomberos quienes realizaron las labores de emergencia para rescatar a las víctimas.

Sin embargo, debido a las graves lesiones el conductor murió en el accidente, mientras que la mujer fue trasladada de emergencia al Hospital