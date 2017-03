Politica Regional

Qué “poca”, del gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, de haberse ido a jugar golf al Cid de Mazatlán el reciente fin de semana en tanto media entidad condenaba el cobarde asesinato de la periodista Miroslava Breach, quien con sus artículos lo ayudó a ganar… No ha caído muy bien que el ex alcalde Javier Lamarque se reúna y haga tratos a espaldas de MORENA con personajes que en el pasado han atacado a López Obrador como es el caso del ex candidato a la Alcaldía por Movimiento Ciudadano, Gustavo Almada… “Para muchos Morenistas y miembros de otros grupos políticos, Almada, quien era visto como una gran promesa de la política, cayó de ese pedestal, se prestó para quitarle votos al PAN y así garantizar el triunfo del PRI en la Presidencia Municipal en la pasada elección”: Aracely Martinez… ¿Qué haría AMLO si supiera de estos encuentros y amarres de Lamarque? y que dirán los propios miembros de Morena. Para no pocos, este tipo de encuentros son considerados una traición

Durante el Gobierno de César Duarte Jáquez, el Partido Revolucionario Institucional postuló a personas ligadas a la delincuencia organizada para ocupar diputaciones o alcaldías, una de ellas fue Silvia Mariscal Estrada, suegra de Carlos Arturo Quintana, “El 80”, vinculado con el homicidio de Miroslava Breach, pero el trabajo de la periodista frustró esa candidatura, reveló ayer lunes el diario La Jornada, y el portal de noticias en internet especializado en trabajos de investigación en “sinembargo.mx”.

El medio refiere que el peso de “El 80” en la vida política de Chihuahua quedó demostrado en marzo de 2016, cuando su suegra fue registrada en la lista de precandidatos del PRI a la Alcaldía de Bachíniva, sin embargo, destaca, la candidatura se vio frustrada por la revelación del trabajo periodístico de la corresponsal del diario capitalino, además, la periodista fue corresponsal del Diario de Juárez.

Arturo Quintana, de aproximadamente 35 años de edad, es identificado como uno de los líderes de La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez, que controla varios municipios del corredor del noroeste del estado, lo que también le permitió registrar como candidato del PRI por Namiquipa al actual alcalde Ramón Alonso Enríquez Mendoza.

En ese momento, el entonces precandidato panista a la gubernatura de Chihuahua, Javier Corral Jurado, así como otros candidatos y líderes de partidos políticos, solicitaron a la Secretaría de Gobernación (Segob) investigar a todos los aspirantes a los diferentes puestos de elección popular, destaca la nota de La Jornada y divulgada ayer mismo por el portal de noticias de invesitigación “sinembargo.mx”.

“Él [Quintana] se siente protegido y así actúa, le dan obras […] el Secretario de Gobernación debe explicar si es cierto que el Gobernador [César] Duarte es amigo de Arturo Quintana […] tiene las policías de varios municipios, es un cuerpo especial con camionetas blancas con águilas enfrente”, dijo Corral Jurado en marzo de 2016 a la revista Proceso, quien por cierto, el reciente fin de semana se fue a jugar golf a Mazatlán.

Arturo Quintana actua principalmente en Ciudad Cuauhtémoc, una de las regiones de mayor producción de manzana y considerada la puerta de entrada a la región Tarahumara. “El 80” es hasta el momento el presunto autor intelectual del asesinato de la periodista Miroslava Breach, cometido el pasado jueves en Ciudad Juárez, pues en la escena del crimen fue hallada una cartulina en la que se le atribuía crimen, reitera La Jornada.

De acuerdo con ese medio, Arturo Quintana no tiene órdenes de aprehensión en su contra porque la gente no lo denuncia. “Transita por los pueblos a la vista de todos, asiste a las sesiones de cabildo de los municipios que controla y supervisa lo que allí se acuerda”.

“El 80” habría sido capturado en noviembre pasado, luego de que el Gobierno de César Duarte sostuviera que su detención se había logrado nueve meses atrás. Un alto funcionario citado por el diario, explicó que Arturo Quintana utiliza estrategias de los viejos capos para que los pobladores le estén agradecidos, lo protejan y lo consideren un benefactor, sobre todo en el famoso “triangulo dorado” –Sinaloa, Chihuahua-Durango–..

Desde hace años, el líder delincuencial destina parte de sus ganancias para restaurar escuelas. “Le gustaba colocar en ellas una leyenda que decía inversión: gobierno 20 por ciento, iniciativa privada 80 por ciento. De allí surgió su alias El 80”, explicó la fuente, asi que Quintanal también tendria su lado suave o humano al realizar ese tipo de apoyos a poblaciones de la Tarahumara y a familias de escasos recursos, ha, y también a iglesias diseminadas en la gran sierra tarahumara

Entre tanto, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) considera a Arturo Quintana como uno de los delincuentes más buscados por Estados Unidos, sin embargo, los datos de identidad son también desconocidos para la justicia estadounidense. Mientras tanto, el gobernador Javier Corral redobló su seguridad personal tras recibir amenazas de que “él seguia” tras el asesinato de la periodista.

En otros asuntos, mas politicos que otra cosa, desde Los Angeles, California, la fina y bien documentada amiga Aracely Martinez, dice que “no ha caido muy bien que el ex alcalde Javier Lamarque se reuna y haga tratos a espaldas de MORENA con personajes que en el pasado han atacado a Andrés Manuel López Obrador como es el caso del ex candidato a la Alcaldia por Movimiento Ciudadano, Gustavo Almada.

“Para muchos Morenistas y miembros de otros grupos políticos, Almada, quien era visto como una gran promesa de la política, cayó de ese pedestal, se prestó para quitarle votos al PAN “: Aracely Martinez. ¿Qué haría AMLO si supiera de estos encuentros y amarres de Lamarque? y que dirán los propios miembros de Morena. Para no pocos, este tipo de encuentros son considerados una traición.

“La reunión entre Lamarque y Almada, y otros personajes, se llevó a cabo a cabo el 17 de marzo. Fue difundida en las redes sociales por el propio Almada. Esto fue lo que se hizo público pero tal vez, ya se hayan dado otras reuniones que ni sabemos.

“Andará Lamarque pensando en una alianza Movimiento Ciudadano-MORENA y por qué no hasta con el PAN que lleve como candidato a la Alcaldía a Gustavo Almada, y así darle la pelea al PRI? Pero si Movimiento Ciudadano es un partido palero del tricolor, primo-hermano del PRI, ¿le conviene eso a MORENA, que esté ávido de líderes en Obregón, pero en esa desesperación pueden contaminar un partido que va muy bien?