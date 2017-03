Politica Regional

Exigen justicia para Miroslava Breach: El asesinato de Miroslava, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, no debe ser un caso más de impunidad en la extensa lista de crímenes contra periodistas mexicanos, coincidieron comunicadores de Cajeme y Navojoa… Reunidos la mañana del sábado, reporteros de prensa, televisión, radio e internet del sur de Sonora exigieron al Gobierno de Chihuahua y al Federal, que se realice una investigación judicial limpia y eficiente que permita detener a los culpables de este crimen y se les aplique el rigor de la ley… Solalinde cerró su gira de trabajo que incluyó una visita con los yaquis de la Loma de Bácum, a quienes les prometió venir si se lo piden cada vez que estén en una situación difícil como las que han vivido en tiempos recientes. También visitó el Cereso local para dialogar con un interno yaqui de Loma de Bácum, ah, la conferencia que tenía programada para llevarse a cabo en la Universidad La Salle fue suspendida de manera extraña por la misma institución!

Fueron alrededor de 50 los periodistas de los medios de comunicación regionales quienes manifestaron antier sábado en la explanada del teatro del Itson su preocupación por el aumento de los ataques en contra de quienes ejercen la labor de informar para la sociedad mexicana, habiendo sido ultimados dos reporteros la semana pasada en el país, uno en Veracruz y el de Miroslava en Chihuahua.

Duelen los crímenes en contra de colegas, dijeron, e indigna que los responsables nunca sean detenidos, que la inoperancia, ineficiencia y la presumible complicidad de algunos autoridades aliente estos atentados en contra de los profesionistas que ejercen la libertad de expresión y del derecho a la información, dos elementos indispensables para el desarrollo de la democracia en México.

La manifestación de los periodistas regionales fue simultánea con otras que se realizaron en diversas ciudades de este país, como el sábado también en Hermosillo, Monterrey, Torreón y ayer domingo la protesta fue en la Ciudad de México, tal vez la más numerosa y de mayor impacto mediático, tocándonos ayer verla en uno de los informativos de CNN en español.

Por cierto, desde diciembre de 2012, cuando comenzó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, han sido asesinados 106 periodistas en el país, según datos de la organización Artículo 19. El 99.75% de los casos no se han resuelto. Desafortunadamente, México es uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo.

Sólo en el presente mes de marzo 2017 han sido asesinados tres periodistas. Uno en Veracruz, otro en Guerrero y éste en Chihuahua. Esto evidencia el crecimiento de la violencia en contra de los periodistas de nuestro país y respalda una afirmación compartida por organismos internacionales de derechos humanos:

Precisamente este lunes, la PGR, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión de Expresió, en coordinación con la delegación estatal en Sonora, llevarán a cabo cursos denominados “Manual de Prevención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.

El curso se llevará a cabo en el auditorio de la Secretaria de Seguridad Publica Municipal de esta ciudad, de 9:00 a 14:00 horas, mientras que mañana martes será en el edificio delegacional de la PGR en Hermosillo, ubicado en bulevard Garcia Morales, km. 9.5, colonia La Manga, de 9:00 a 14:00 hotas, asi que ahi está el llamado a la Procuraduria General de la Republica, muy en especial de la FEPADE.

Recibe el Itson a Solalinde con los brazos abiertos, asi es, y asi fue, en otros asuntos, y ante un público que llenó la sala de la biblioteca de la Unidad Náinari, el padre Alejandro Solalinde concluyó su visita a Cajeme con una conferencia para estudiantes del Instituto Tecnolóogicos de Sonora, ah, también fue recibido y atendido en el Cereso local por funcionarios del reclusorio, donde la situación es mucho mejor que en el sexenio pasado.

Solalinde llegó a la Unidad Náinari donde tuvo un amistoso recibimiento por parte del rector Javier Vales García, funcionarios del Itson, personas de diferentes sectores que acudieron a la conferencia y un público mayoritario conformado por los estudiantes, ah, el cura fue criticado por varios politicos y militantes radicales de algunos partidos por haber dicho que si López Obrador no gana la presidencia habria un estallido social.

A estos los felicitó por estudiar en el Itson, al que calificó como una gran institución educativa, y les pidió que como profesionistas no se limiten sólo a trabajar para obtener ganancias pecunarias sino también para ser solidarios con todas las personas que necesitan ayuda debido a sus limitaciones económicas y de otro tipo, evento llevado a cabo el pasado viernes.

“Sería lamentable que sólo trabajen para la acumulación de riquezas para unos cuantos y perpetúen la división de la sociedad”, expresó, cuyo discurso curso fue bien acogido y respondido con aplausos por la comunidad esudiantil a quienes les reiteró que deben ser agentes del cambio para erigir una sociedad más justa e igualitaria.

Solalinde cerró así su gira de trabajo que incluyó una visita con los yaquis de la Loma de Bácum, a quienes les prometió venir si se lo piden cada vez que estén en una situación difícil como las que han vivido en tiempos recientes, por la mañana estuvo en un noticiero de radio donde expresó su solidaridad con los habitantes de Obregón por la violencia que ha vivido nuestra ciudad en los últimos diez años.

También visitó el Cereso local para dialogar con un interno miembro de la comunidad yaqui de Loma de Bácum, ah, la conferencia que tenía programada para llevarse a cabo en la Universidad La Salle fue suspendida, pero Solalinde dijo desconocer los motivos de la cancelación y expresó su admiración por la labor de las universidades lasallistas y la comunidad mariana de la iglesia católica.