SUB 17 FEMENIL ABRE CON VICTORIA EN LA OLIMPIADA REGIONAL DE BASQUETBOL

Culiacán, Sinaloa, 24 de marzo del 2017 (CODESON).- El equipo de basquetbol de Sonora, de la categoría Sub 17 femenil, abrió con una victoria su participación en Olimpiada Regional que empezó hoy en la capital sinaloense.

En total en la jornada de apertura del baloncesto la Ola Roja dividió honores pues la victoria fue en la Sub 17, 83-57 sobre Sinaloa, pero la selección Sub 15, también de damas, cayó 48-33 ante las mismas anfitrionas.

En acciones del triunfo sonorense, la ofensiva del equipo dirigido por Karina Ojeda la encabezó Karina Esquer con 28 puntos seguida de 12 unidades de su compañera Lizbeth González.

Sonora desde el primer cuarto empezó a todo vapor pues gracias a la actuación de Karina Esquer y Martha Tapia lideró ese periodo 27-13 y se fueron al descanso arriba 46-31.

De nuevo Esquer metió el acelerador en la duela mostrando puntería; el tercer cuarto finalizó 64-42 para desembocar en el marcador final de 83-57 en favor de las sonorenses que abrieron con el pie derecho.

Mientras que en la Sub 15 femenil, la suerte no fue la misma para las sonorenses que pelearon pero terminaron perdiendo 48-33; del lado de las ganadoras Mariana Valenzuela encestó 11 puntos y Paulett García agregó 9. Por Sonora, Eréndira Robles marcó 12 e Ilse Miranda metió 8 unidades.

El baloncesto continuará este sábado en las dos categorías arrancando también los partidos en la rama varonil en donde Sonora competirá al lado de Baja California, Sinaloa y Baja California Sur.