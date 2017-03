En el municipio de Navojoa Estalla nueva huelga en planta YAZAKI

* Exigen solución inmediata a sus demandas laborales que la empresa incumple, reinstalación de dos empleados despedidos injustificadamente y hacer valer sus derechos laborales como la destitución de algunos líderes y quede fuera el sindicato de la CTM para crear uno propio

* En estos hechos intervinieron elementos policiacos y una mujer resultó lastimada en un brazo por un agente de Seguridad Pública

Daniel Ledezma

NAVOJOA, Son.- Por segunda ocasión estalla la huelga en la planta YAZAKI de este municipio, exigiendo que la empresa cumpla lo convenido la vez anterior.

En estos hechos intervinieron elementos policiacos, tanto de Seguridad Pública como de la Policía Estatal Investigadora PEI.

Asi mismo, una mujer empleada de la empresa YAZAKI e inconforme con las malas acciones de la planta, resultó lastimada de un brazo por un elemento preventivo, quien amenazó a la dama con detenerla y llevarla a encerrar, ocasionándole moretones y ematomas.

Los manifestante e inconformes, exigen que se respeten sus derechos laborales, asi como la reinstalación de dos empleados despedidos injustamente y engañados haciendolos firmar su renuncia voluntaria, cuyo documento representa una serie de mentiras por parte de la empresa YAZAKI.

El alcalde de Navojoa, Raúl Augusto Silva Vela, se apersonó a la entrada principal de la planta observando la bandera rojinegro, diciendo lo siguiente; “Yo vine con ustedes y no se a que vine, la verdad, no se que hago aqui”.

Despues de esto, Silva Vela relató que un grupo de personas querían introducirse a laborar, y que un grupo de veinte obreros les impedía el paso.

En torno a esto, los inconformes en huelga dieron a conocer sus inquietudes con planta YAZAKI, entre las que se encuentra que desaparesca de la empresa el sindicato de CTM, para format uno interno.

El presidente municipal dijo desconocer la situación del tema, pero no dió respuesta alguna.