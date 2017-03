Arriba herido de bala a la Central Camionera

Óscar Félix

En un vehículo pick up y en una silla de ruedas un hombre lesionado con arma de fuego fue trasladado al Hospital General, luego de haber arribado a la central de Autobuses Don Faustino Félix Chávez

El herido llegó a esta ciudad poco después de las once de la mañana de este jueves, en un autobús de la línea comercial Autotransportes de Guasave con número económico 763 y la cual se estacionado en los andes del citado inmueble.

Ahí la Policía Preventiva Municipal informó que la víctima responde al nombre de Francisco Gabriel L. A., de 27 años y con domicilio en la colonia Cajeme.

Dicha persona fue diagnosticada con dos impactos de bala en abdomen y pierna izquierda.

Al no llegar la ambulancia de Cruz Roja se le trasladó en un vehículo pick up, al Hospital General escoltado por agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública.

Sobre los hechos, dijo que hace una semana fue agredido en la ciudad de Tijuana, Baja California.

Sin embargo, autoridades policiacas investigan los hechos para constatar lo anterior.