Politica Regional

AMLO o el caos: Solalinde. “Si Andrés Manuel López Obrador no es el próximo Presidente de México, puede explotar una revuelta social de gran magnitud en nuestro país”, aseguró ayer aquí en Obregón el padre Alejandro Solalinde… Asesinan a la corresponsal de La Jornada en la capital de Chihuahua, Miroslava Breach, fue ultimada ayer cuando salía de su casa. La periodista recibió ocho impactos de bala y murió cuando era trasladada al hospital. ¡YA BASTA!… Ordena Juzgado detener gasoducto de la empresa Gasoducto de Aguaprieta que atraviesa la Loma de Bácum para surtir de gas natural desde Obregón al sur de Sonora y norte de Sinaloa… Surtida dotación de medicamentos de primera calidad envió ayer tarde el Dip. Emeterio Ochoa a los jóvenes misioneros que este Domingo de Ramos salen hacia a la alta sierra sonorense y a la Tarahumara a las jornadas sociales y cristianas de la Semana Santa. Aún es tiempo de apoyar!

Durante su visita a esta ciudad, el padre Alejandro Solalinde, también activista de derechos humanos y conocido por su defensa férrea de los migrantes y su lucha contra la violencia que afecta a México, manifestó su confianza en el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador en la elección presidencial del próximo año. Se lo van a acabar, al padre, no al Peje!

La corrupción, la violencia y la impunidad que reinan en nuestro país, dijo, han creado una tensión social que sólo podrá tener una salida pacífica mediante la vía electoral, pero si gana el candidato del PRI o del PAN, “estoy seguro que esto no tendrá un buen fin sino que nos llevará a un estallido social de grandes proporciones”.

Esto ya ha sido percibido por empresarios que han manifestado su apoyo a López Obrador y si lo hacen no es porque sean simpatizantes de él sino porque quieren asegurar una paz social que no ponga en riesgo su dinero, añadió. A los empresarios, dijo, les interesa que no haya un caos y ya no confían en el PRI o el PAN para que les garantice el orden, ambos partidos ya demostraron que no pueden pacificar a México.

Ordena Juzgado detener gasoducto, así, es, desde el pasado 9 de marzo el Juzgado Séptimo de Distrito, con asiento en Obregón, ordenó a la empresa Gasoducto de Agua Prieta detener la construcción del gasoducto que atraviesa la Loma de Bácum para surtir de gas natural a Obregón, el sur de Sonora y norte de Sinaloa.

En el Acuerdo publicado el día 8 del presente mes del expediente 312/2016, el Juzgado Séptimo del Quinto Circuito de Sonora ordena paralizar de inmediato “la ejecución, efectos o consecuencias de cualquier acto tendente a incumplir con la suspensión de plano otorgada, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se hará uso de cualquiera de las medidas previstas en el artículo 237 de la Ley de Amparo”.

Entre tanto, se une la CMIC a lucha contra la corrupción, y, asi, en busca de erradicar la corrupción en México, la semana pasada se llevó a cabo el segundo foro de consulta hacia la integración de un Programa Nacional de Infraestructura para el Desarrollo Sostenible 2030 realizado en Hermosillo, participando, Rebeca Godoy, presidente en Cajeme de es organismo.

La representante de éste gremio en Cajeme, señaló que dicho foro tiene como finalidad acordar mediante el dialogo y el consenso una mayor transparencia en la contratación de la obra pública para detectar y atacar la corrupción, misma que ha limitado el crecimiento económico del país.

Por su parte, la gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich Arellano, en su intervención reconoció que el sector de la construcción es un gran generador de empleos en el Estado, y recordó la importancia del portal tuobra.mx para la participación de más empresas en la licitación de obra pública, mismo que hace uso total de la transparencia.

Asesinan a corresponsal de La Jornada en Chihuahua, si, la corresponsal de La Jornada en la capital del estado de Chihuahua, Miroslava Breach, fue asesinada por un hombre armado alrededor de las 7:15 horas de ayer jueves cuando salía de su casa. La periodista recibió ocho impactos de bala y murió cuando era trasladada al hospital.

En la esquina de las calles Río Aros y José María Mata, colonia Granjas, en la ciudad de Chihuahua, cuando salía de la cochera de su casa a bordo de su camioneta Renault, color guinda. De acuerdo con datos obtenidos, Breach Velducea, de 54 años de edad, iba acompañada de uno de sus tres hijos en el momento de la agresión.

Presuntamente se trató de al menos un solo agresor que se acercó caminando, cuando la corresponsal de La Jornada se disponía a llevar a su hijo a la escuela, y accionó un revolver calibre 38. Se encontraron ocho casquillos tirados en la calle.

Miroslava Breach durante más de 15 años se desempeñó como corresponsal de La Jornada, trabajó en el Diario de Chihuahua, y fue directora del periódico Norte de Ciudad Juárez.

Para concluir, desde las instalaciones de los jóvenes misioneros cristianos que este Domingo de Ramos saldrá hacia la alta sierra sonorense y la Tarahumara, nos envian la foto de una bien surtida bolsa conteniendo una serie de medicamentos de primera calidad enviada ayer por la tarde por el diputado local Emeterio Ochoa Bazua, quien demostró su altruismo y sentido humanista y de responsabilidad con los que menos tienen.

Bueno, queremos suponer que el joven legislador leyó ayer esta columna Política Regional en la que con foto de archivo del año pasado, hacíamos un llamado a la generosidad de los cajemenses para acercarse o enviar lo que puedan para nuestros hermanos indígenas de aquellas regiones lejanas, como ropa en buen estado, alimentos no perecederos y medicinas no caducadas, la recepción concluirá la noche del sábado, así que aún es tiempo de apoyar a nuestros esforzados jóvenes misioneros.