Celebra Oomapas de Cajeme Día Mundial del agua

Eduardo Flores-El Regional

Con el concurso “Cantando por el Agua” el personal del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme, acompañados de 130 alumnos de la escuela primaria Héroe de Nacozari celebraron este 22 de marzo el Día Mundial del Agua.

“A través de este tipo de eventos, en los que se divierten y aprenden; buscamos concientizar a los niños y jóvenes sobre la importancia del cuidado del agua, al ser un recurso no renovable, que entiendan que el agua es vida y pasen el mensaje a los mayores” señaló Gabriel Perales Lupio Director Comercial del Oomapas de Cajeme en representación de la Directora General, Cecilia Antillon.

En el evento participaron 14 alumnos, de los cuales resultó como ganador del primer lugar Alejandro Avilés López de 6 años de edad, quien obtuvo como premio una beca por un año en el Itson con opción a escoger entre: un curso de inglés, taller deportivo (aerobics, Pilates, zumba, basquetbol, béisbol, fútbol soccer, gimnasio, tiro con arco, tae kwon do, karate do, gimnasia aeróbica, atletismo, triatlón, judo o natación) o taller cultural (danza internacional, danza folclórica mexicana, danza jazz, teatro y artes visuales).

El segundo lugar lo obtuvo Jesica Carolina González y tercero Lizeth Valenzuela Higuera; haciéndose acreedores a una beca por 6 y 3 meses respectivamente con la misma opción que el ganador del primer lugar.

Además los alumnos disfrutaron de un festejo con música, comida, pastel, y mucha diversión.x