Inaugura Ena Olea de Félix exposición “Mujer vestida de mujer”

Eduardo Flores-El Regional

La presidenta del Voluntariado DIF Cajeme, Ena Olea de Félix inauguró la exposición “Mujer vestida de mujer”, consistente en la exhibición de 17 vestidos mexicanos, más de 30 rebozos, accesorios, collares, pulseras y tocados de la colección privada de Irma Arana Rodríguez, con lo que culminan las actividades llevadas a cabo en conmemoración del Mes de la Mujer.

En el evento, que tuvo lugar en el Museo Sonora en la Revolución (MUSOR), la primera dama del municipio hizo entrega de un reconocimiento a Arana Rodríguez “por su valiosa aportación a la cultura y las artes en Cajeme, convirtiéndose en un ícono e inspiración para distintas generaciones”, y a forma de homenaje –mencionó– se lleva a cabo la exposición.

Por su parte la Directora del Instituto Municipal de la Mujer, Dulce María Juárez Romero, manifestó que es bueno reconocer a la promotora nata de las bellas artes “y es una forma de darle las gracias por todo el legado de arte y de cultura que nos ha dejado, es el momento de mostrar la feminidad y lo bellas que podemos ser por dentro y por fuera; trabajamos día a día, somos mujeres por la paz, somos vestidas, mujeres vestidas de mujer. Esta exposición estará abierta hasta el 05 de abril.”

Por su parte, Irma Arana Rodríguez, propietaria de la colección y presidenta de la Agrupación para las Bellas Artes (APALBA) agradeció a los asistentes, a quienes manifestó que los vestidos forman parte de una colección que ha logrado concretar durante más de 50 años.

“Tengo un vestido que mi padre me lo regaló a los 12 años, verán otro que mi madre me lo regaló cuando mi padre era diputado hace 36 años. Yo vivo enamorada de México, lo traigo en la sangre; nunca he sentido vergüenza de portar un vestido mexicano, me ven cruzar calles y sé que piensan qué bonito vestido, yo quisiera ponérmelo, pero no se animan, gracias por fijarse en esta mujer para llevar a cabo esta exposición, afirmó.”

Sergio Inzunza, Director de Cultura Municipal destacó el privilegio conocer a Irma Arana, “ya que ella trae el arte en su personalidad, en su esencia, espíritu y también en sus vestimentas”.

Estuvieron presentes la directora del Museo de Sonora en la Revolución, Priscila Valenzuela; la Síndica Municipal, Carmen Aída Lacy Valenzuela, las regidoras Martha Luz Parada Velderrain y Ramoncita Flores, entre otros funcionarios e invitados.