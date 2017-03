Marea Brava

* LOMA DE GUAMUCHIL CONTRA LA FAMILIA COTA TORTOLA… Esta familia no quiere soltar el hueso… Toma decisiones sin consultar a la tropa. Todo lo hace en lo oscurito y eso no se le va a permitir a nadie. Todo debe ser consultado con la tropa Yaqui y si alguien se atreve a violar los usos y costumbres de la etnia yaqui, se atendrá a las consecuencias…… CESAR COTA TORTOLA, Capitán de la Guardia Tradicional, hace declaraciones en contra de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, argumentando que Loma de Guamúchil no ha recibido apoyo alguno de ningún gobierno, cosa que no es cierto, porque autoridades tradicionales de la etnia Yaqui, mandaron una relación de las obras que han recibido como apoyo del Gobierno del Estado, Federal y Municipal……………..

* ARRANCO LA COLECTA DE LA CRUZ ROJA… El Alcalde Faustino Félix Chávez acompañado de su esposa Ena Olea de Félix dieron inicio la colecta anual de Cruz Roja Mexicana, con una donación de $ 250.000 mil pesos, aportación que se hizo posible, gracias a las aportaciones voluntarias de los funcionarios del H. Ayuntamiento… Esto no salió de las arcas del municipio, lo cual es de reconocerse… En este evento, se destacó el trabajo que ha hecho la Cruz Roja en ciudad Obregón

LOMA DE GUAMUCHIL CONTRA LA FAMILIA COTA TORTOLA… Esta familia no quiere soltar el hueso… Toma decisiones sin consultar a la tropa. Todo lo hace en lo oscurito y eso no se le va a permitir a nadie. Todo debe ser consultado con la tropa Yaqui y si alguien se atreve a violar los usos y costumbres de la etnia yaqui, se atendrá a las consecuencias……

CESAR COTA TORTOLA, Capitán de la Guardia Tradicional, hace declaraciones en contra de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, argumentando que Loma de Guamúchil no ha recibido apoyo alguno de ningún gobierno, cosa que no es cierto, porque autoridades tradicionales de la etnia Yaqui, mandaron una relación de las obras que han recibido como apoyo del Gobierno del Estado, Federal y Municipal, este último, que encabeza el Alcalde Faustino Félix Chávez, quienes en acuerdo, han ido solventando las necesidades por la que atraviesa las familias de Loma de Guamúchil……

PASANDO CUARESMA, LA TROPA TOMARA ACCIONES FUERTES CONTRA LA FAMILIA COTA TORTOLA…

Les llaman ¡LOS COME SOLOS!… Sobre este lamentable acontecimiento, déjenme decirles, a esta familia la hacen responsable del enfrentamiento que se dio con Loma de Bacum…

Una cosa es cierta, los ocho pueblos tienen a su gobernante y nadie puede invadir a otro según sus usos y costumbre… SOBRE LOS APOYOS, DEJENME DECIRLES; GOBIERNO DEL ESTADO, les construyó un tejaban con una inversión de $696, 771.90 pesos, además les instaló 58 tomas de Agua Potable, de igual forma se instalaron 92 tuberías de infraestructura para agua potable de uso domiciliario…..

EL GOBIERNO FEDERAL, apoyó a loma de guamúchil, con electrificación, así como a la comunidad La Lomita, donde instaló 23 lámparas, así como 4 postes con lámpara y cableado en lugares estratégicos que se tienen identificados como focos rojos por los jóvenes de la comunidad……….

POR SU PARTE, EL ALCALDE FAUSTINO FELIX CHAVEZ, Ha realizado una serie de obras a solicitud del regidor étnico Juan Flores, argumentando éste último, que el titular de Imagen Urbana y Servicios Públicos, Marcelo Calderoni Obregón, autorizó la instalación de dos postes de alumbrado público municipal en lugares que se ocupan para salvo guardar la seguridad de las familias que por ahí pasan, así como se les ha apoyado con dotación de despensas, medicamentos, apoyos funerarios, entre muchos más que se tienen documentados para cualesquier duda en transparencia……….

LO DICHO POR CESAR COTA TORTOLA Y SU HERMANO MIGUEL ANGEL, no surte efecto para nadie, sino que estos vividores algo traen entre manos para acarrear beneficios a sus casas, cosa que ya no va permitir LA TROPA…

Pasando cuaresma, las cosas cambiarán para LOMA DE GUAMUCHIL……………….

HAY QUE ESTAR PRESENTES, ES IMPORTANTE ESTAR PRESENTE EN EL 23 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, Organizado por la Fundación Colosio-filial Cajeme, a través de su presidente RAUL AYALA GONZALEZ, evento que se realizará en la explanada del PRI-Cajeme a partir de las 5:30 de la tarde de este jueves… ¡NO FALTES!……………..

ARRANCO LA COLECTA DE LA CRUZ ROJA… El Alcalde Faustino Félix Chávez acompañado de su esposa Ena Olea de Félix dieron inicio la colecta anual de Cruz Roja Mexicana, con una donación de $ 250.000 mil pesos, aportación que se hizo posible, gracias a las aportaciones voluntarias de los funcionarios del H. Ayuntamiento…

Esto no salió de las arcas del municipio, lo cual es de reconocerse ….. En este evento, se destacó el trabajo que ha hecho la Cruz Roja en ciudad Obregón para hacer crecer el parque vehicular y dar una mejor atención, además de la prueba piloto que realiza con una motocicleta para reducir el tiempo de respuesta cuando se trata de salvar la vida de una persona…… Gerardo Barnetche Valdez, Presidente del Consejo Directivo de Cruz Roja agradeció al Alcalde Faustino Félix Chávez por la aportación a la benemérita institución, los cuales serán utilizados para mejorar la infraestructura de la delegación Cajeme y la unidad en Esperanza.

