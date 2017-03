Politica Regional

Villalobos y Cuen, lo que el viento le hizo a Juárez, Hay informes de que ambos ex funcionarios inhabilitados por la Contraloría estatal de Sonora y acusados por desvíos millonarios durante la administración del ex gobernador Guillermo Padrés, se les vio el viernes despreocupados en Phoenix pese a existir fichas rojas contra ellos en la Interpol… Los “Tigres del Norte” componen corrido a los hermanos Beltrones, así es, la legendaria agrupación de Los Tigres del Norte ha hecho innumerables corridos en su vasta trayectoria música, al igual que canciones consolidadas en México y el mundo, pero ahora “Los jefes de Jefes” rugen por Orestes Beltrones y Alcides Beltrones… Positiva gira de trabajo de la Dip. Fed. Sylvana Beltrones Sánchez, el sábado en Cajeme, entregando lentes graduados, botiquines de primeros auxilios, sillas de ruedas, donación de medicamentes en el marco de la jornada médica en la 1ro. de Mayo, además dio el banderazo de arranque a la “Unidad Deportiva Cajeme” junto al nuevo estadio de beisbol

Durante el “puente” de fin de semana, al ex secretario de Hacienda, Carlos Villalobos Organista, se le vio en un “mol” de Phoenix mientras que a Mario Cuen llenando gasolina en carretera a una camioneta Explorer, color gris rata de modelo reciente, evidenciando una vida de “lo que el viento le hizo a Juárez”.

Dossier Politico obtuvo informes que ambos ex funcionarios inhabilitados por la Contraloría estatal de Sonora y acusados por desvíos millonarios durante la administración del ex gobernador Guillermo Padrés Elías, desde el viernes se les vio despreocupados pese a existir fichas contra ellos en la Interpol. Hasta el fin de semana, el monto del daño al patrimonio de los sonorenses que acumulan estas 18 personas es por 6 mil 259 millones 140 mil pesos.

A Villalobos y Cuen se les investiga además en la Comisión Anticorrupción del Comité Ejecutivo Nacional del PAN por el supuesto desvío de más de 400 millones de pesos de cuotas entregadas por funcionarios públicos del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de Hermosillo, recursos que no llegaron a las arcas del PAN Sonora.

El 13 de marzo del 2016, DP consignó que con la ausencia de Guillermo Padrés Elías, Teresa Lizárraga, Bernardo Campillo, Carlos Navarro Sugich y Jorge Luis Ibarra Mendívil, la Contraloría General del Estado reveló la lista de inhabilitados que encabezan Carlos Villalobos, Alberto Martínez, Mario Cuen, Roberto Romero parte del daño patrimonial superior a los 6 mil 259 millones de pesos en total.

En mas de sonorenses, aunque dos de ellos ya extintos, los “Tigres del Norte” componen corrido a los hermanos Beltrones, así es, la legendaria agrupación de Los Tigres del Norte ha hecho innumerables corridos en su vasta trayectoria música, al igual que canciones consolidadas en México y el mundo, pero ahora “Los jefes de Jefes” rugen por Orestes Beltrones y Alcides Beltrones.

La agrupación dedica este nuevo corrido como homenaje a los hermanos Beltrones. LETRA DE LA CANCIÓN:

Está de luto Sonora… y todo México entero… les hice este homenaje… a un amigo sincero… lágrimas hay en mi gente… hace falta el ingeniero… hombre muy inteligente… con gusto voy a decir… fue director y el mejor… amigos de Infonavit… ayudó mucho a la gente… Dios no me deja mentir.

Muy querido y respetado… por su sincera humildad… él demostró con sus hechos… nobleza y sinceridad… por eso Tigres del Norte… siempre le van a cantar… así murió el perro negro… sin comer ni dormir… quería mirar a su dueño… no le importaba vivir… fue su canción preferida… hasta el cielo la ha de oír… Orestes es su nombre… Beltrones es su apellido.

Alcides cómo olvidarte… jamás lo haría, mi amigo… que Dios los tenga en su gloria… de corazón se los digo… Licenciado Manlio Fabio… mi pesar de corazón… son orgullo de Sonora… orgullo de la nación… con cariño y con respeto… yo les hice esta canción.

Oficiará misa en la Loma de Bácum, bien, muy bien, el que el padre Alejandro Solalinde Guerra realizará una visita este jueves a nuestra región donde se reunirá con yaquis de la Loma de Bácum, ificiando una misa, participará en una marcha por la paz y se reunirá con estudiantes.

Solalinde, conocido por su lucha a favor de los migrantes y contra la violencia que éstos sufren, ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz, nominación a la que ya dio entrada el comité sueco encargado de otorgar esta distinción. Un gran hombre de paz, un verdadero soldado de Cristo Nuestro Señor y digno representantes de nuestro Papa Benedicto.

Solalinde llegará a Ciudad Obregón este jueves en el vuelo matutino proveniente de la Ciudad de México (alrededor de las 7:45 horas) y tras ofrecer una rueda de prensa (9:30 horas), se trasladará a la comunidad yaqui de Loma de Bácum, donde sostendrá una reunión con autoridades tradicionales de ese pueblo étnico.

Allí mismo pero a las 13:00 horas oficiará una misa a petición de las autoridades tradicionales. Por la tarde de este jueves, a las 17:00 horas, encabezará una marcha por la paz que partirá del exterior del Teatro del Itson para concluir en la plaza Álvaro Obregón. Lugar: Exteriores del Teatro del ITSON

Al día siguiente, viernes 24 de marzo, se reunirá con estudiantes de la ULSA Noroeste a las 9:00 horas, donde ofrecerá una conferencia sobre derechos humanos y migrantes en México. Posteriormente, a las 12:00, s reunirá con estudiantes del Itson en la planta alta de la bilbioteca de la Unidad Nainari, donde ofrecerá otra conferencia. A las 19:20 horas abordará el avión de regreso a México.

En mas de la familia Beltrones, continuan los comentarios positivos de la gira de trabajo de la diputada federal Sylvana Beltrones Sánchez, el pasado sábado a Cajeme, entregando 300 lentes graduados, 110 botiquines de primeros auxilios, 30 sillas de ruedas entregadas por la Fundación Beltrones, donación de medicamentes en el marco de la jornada médica en la Col. 1ro. de Mayo, además dio el banderazo de arranque a la “Unidad Deportiva Cajeme” junto al nuevo estadio de beisbol

En mas de buenas acciones sociales, trabajadores y trabajadoras de la empresa de maquila de ropa Timmex Textil, recibieron importantes apoyos económicos en materia de educación, siendo éstos en becas para que sus hijos continúen con sus estudios, y precisamente no hay mejor apoyo de los legisladores, en este caso el de la diputada Brenda Jaime Montoya, que el de la educación para nuestros hijos, dijo el dirigente sindical Antonio Valdez Villanueva.