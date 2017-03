Logra Gobernadora Pavlovich abatir sobrepoblación en reclusorios

Hermosillo, Sonora, marzo 16 de 2017.- La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano fue reconocida por el Comisionado Nacional de Seguridad y Presidente de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, Renato Sales Heredia, por los resultados en dignificación de la vida en reclusión para quienes cumplen una sentencia.

Durante la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, Primera Sesión Ordinaria Zona Noroeste, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano anunció que en junio iniciará funcionamiento el centro Puerta a la Libertad, que atenderá a 200 internos listos para reincorporarse a la sociedad.

En lo que va del Gobierno de Claudia Pavlovich, se abatió el 42% de sobrepoblación que se tenía de 11 mil reos en los 13 centros de reinserción social; actualmente hay 7 mil 800 internos.

“En Sonora estamos haciendo las cosas un poco avanzadas, me parece muy relevante que la sociedad civil esté participando con nosotros, hay varios voluntariados que van a nuestros centros de reinserción social a dar pláticas sobre oficios, a mantener la dignidad y autoestima de nuestros internos en alto, es importantísimo que no se sientan solos ni abandonados”, expresó la Gobernadora Pavlovich.

Resaltó el trabajo en capacitación y el convenio con el Gobierno de Nuevo México, del que resultó la preparación de los empleados al interior de los Centros de Reinserción Social, desde custodios hasta directores sin dejar de lado a los internos.

“Agradezco la solidaridad del gobierno federal y todo el equipo, porque en Sonora estemos trabajando para que podamos llevar afuera (de los centros penitenciarios) a personas que puedan vivir una vida plena”, añadió.

Recordó que actualmente en Sonora los internos cuentan con uniforme, a excepción del Centro de Readaptación Social de Hermosillo, por lo cual solicitó al Comisionado Nacional de Seguridad el apoyo logístico para su entrega.

Subrayó que seguirá apostando a la reinserción social por lo cual trabajó en la homologación de sueldos de los empleados de los centros penitenciarios.

Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad y Presidente de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, indicó que dentro de los centros penitenciarios se limitan ciertos derechos de la persona a partir de que recibe su sentencia condenatoria, pero todos los demás deben permanecer vigentes.

“Felicitamos al estado de Sonora por lo que se ha logrado, debemos trabajar para evitar autogobierno delincuencial, hacinamiento, corrupción, impunidad; lograrlo no es imposible si contamos con un sistema penitenciario que efectivamente respete la dignidad de las personas”, manifestó.

José Alberto Rodríguez Calderón, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y Secretario Técnico de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, dijo que la dignidad de las personas debe ser el punto de inicio de cualquier sistema de reinserción social.

Agregó que en el sistema penitenciario las bases deben ser la organización, capacitación, educación, salud y deporte y el eje de la reinserción de la persona debe ser en absoluto respeto de los derechos humanos y resaltando siempre su dignidad.

Adolfo García Morales, Secretario de Seguridad Pública, enfatizó el trabajo de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano en acciones y programas para dignificar la vida en reclusión de personas sujetas a prisión preventiva o sentencia.

“Con el apoyo de la Gobernadora Claudia Pavlovich para lograr dignificar la vida de los internos, desde el sistema de alimentación, las áreas de prácticas y deportes, la industria penitenciaria, los programas de desintoxicación y creo que gracias a ello tenemos un sistema penitenciario con paz y tranquilidad y no problemas que pongan en riesgo la seguridad penitenciaria”, añadió.

Estuvieron presentes Francisco Gutiérrez Rodríguez, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora; el Comandante de la IV Zona Militar, Norberto Cortés Rodríguez;

También José Antonio Palacios Beristain, Encargado de la Coordinación Estatal de la Policía Federal; David Limón Grijalva, Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario de Baja California y representante de la zona Noroeste de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario; así como la diputada Kitty Gutiérrez Mazón.