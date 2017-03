Marea Brava

* ¡SORPRESA PARA TODOS!. GUILLERMO PADRES ELIAS, GANA AMPARO FEDERAL A LA FISCALIA ANTICORRUPCION DE SONORA, “En el amparo 628/2016, que concedió la protección de la justicia federal al exgobernador Guillermo Padres Elías de esa entidad, es por considerar inconstitucional el decreto mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora que dio origen a la Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción”… ESTO SUCEDIÓ AYER, Y SE ESPERAN REACCIONES DE TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD SONORENSE

* EL HOMBRE MÁS TONTO DE SONORA, El Alcalde de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, tiene problemas con dos Jueces de Distrito, por DESACATO, al negarse a pagar la indemnización del derribo de la torre electrónica “Hermosillo Flash” ocurrida un 27 de Mayo del 2010… ¿Qué le pasará al Maloro Acosta?, si esto le hace a un Juez de Distrito, ¿qué se puede esperar un simple mortal con su soberbia?… SIN TEMOR A EQUIVOCARME SEÑORES LECTORES, El Maloro Acosta, es carne de prisión al término de su administración, pues la historia se puede repetir al final de su administración, no más que con distinto personaje, de distinto edificio y de diferentes partido; Por el PAN, fue Guillermo Padres Elías, ahora por el PRI, será Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, quien ingrese a prisión, pues sus casos son similares y con responsabilidad penal………. PRIMERO DIOS Y SE CUMPLA

Eduardo Flores

¡SORPRESA PARA TODOS!. GUILLERMO PADRES ELIAS, GANA AMPARO FEDERAL A LA FISCALIA ANTICORRUPCION DE SONORA…… El Consejo de la Judicatura de la Federación declaró inconstitucional la creación de la Fiscalía Especial Anticorrupción de Sonora…

En un documento oficial, el organismo judicial señala que esto se dio por haberse creado antes de que se discutieran las leyes secundarias del Sistema Estatal Anticorrupción…

Al momento no hay una versión oficial por parte de los legisladores locales del Congreso del Estado…

PERO, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora informó:

“En el amparo 628/2016, que concedió la protección de la justicia federal al exgobernador Guillermo Padres Elías de esa entidad, es por considerar inconstitucional el decreto mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora que dio origen a la Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción”…

ESTO SUCEDIÓ AYER, Y SE ESPERAN REACCIONES DE TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD SONORENSE………… EL HOMBRE MÁS TONTO DE SONORA, El Alcalde de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, tiene problemas con dos Jueces de Distrito, por DESACATO, al negarse a pagar la indemnización del derribo de la torre electrónica “Hermosillo Flash” ocurrida un 27 de Mayo del 2010…

AYER EL JUEZ DE SEGUNDO DISTRITO, con sede en la capital hermosillense, solicita al Tercer Tribunal Colegiado de Distrito la destitución del edil de Hermosillo…

ESTE RECLAMO, se realizó desde octubre del año pasado, argumentando Eduardo Gómez Limón, uno de los propietarios de esta torre electrónica que ellos han estado abiertos a la negociación con las autoridades municipales, pero no han obtenido respuesta desde febrero de 2016… ¿Qué le pasará al Maloro Acosta?, si esto le hace a un Juez de Distrito, ¿qué se puede esperar un simple mortal con su soberbia?…

SIN TEMOR A EQUIVOCARME SEÑORES LECTORES, El Maloro Acosta, es carne de prisión al término de su administración, pues la historia se puede repetir al final de su administración, no más que con distinto personaje, de distinto edificio y de diferentes partido; Por el PAN, fue Guillermo Padres Elías, ahora por el PRI, será Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, quien ingrese a prisión, pues sus casos son similares y con responsabilidad penal………. PRIMERO DIOS Y SE CUMPLA…

POR HOY ES TODO… GRACIAS PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12-90-71