Politica Regional

La Expo Consular, que es un espacio que abre el gobierno norteamericano para informar sobre los servicios que ofrece el Consulado de ese país en Hermosillo, será presentada este día en las instalaciones del ITSON de las 12:00 a 6 pm horas, presentándose ayer en Hermosillo… El Lic. Gabriel Baldenebro, Dtor.del Itesca, asistió ayer a la conferencia de la campaña estatal contra el “crystal” impartida por el Licenciado Santiago Meza en esa institución, también hablándose de la superación personal del estudiantado… Por lo menos 500 puestos de trabajo en distintos rubros de la economía son los que se ofertaron durante la 2da. Feria del Empleo auspiciada por el Ayuntamiento de Cajeme en coordinación con el ITSON y organismos empresariales de la localidad… Brillante el resultado de las acciones realizadas por el Bazar Solidario durante 2017 que dirige Ana Lucia Flores Schwarzbeck

La Expo Consular es un espacio que abre el gobierno de EU para informar sobre los servicios que ofrece el Consulado General de ese país en Hermosillo y van desde trámites para renovar pasaportes, visa de estudiante, trabajo, turismo así como de inmigrante o de residencia, asi que no todo es negativo en el gobierno de Donald Trump

Jay Epping, jefe de la sección consular del Consulado General de EU en Hermosillo, manifestó que el objetivo es “dar información de primera mano acerca de la gran variedad de servicios que ofrecimos al público con nuestro personal capacitado que puede escuchar sus dudas, responder preguntas y sobre todo que puedan compartir esta información con más sonorenses”.

La Secretaria de Educación y Cultura instala tres módulos relacionados c1on intercambios estudiantiles, revalidación de estudios en educación básica, media superior y superior y un tercero para recuperación de documentos en el extranjero, estando en pláticas con el Consulado en cuanto a la visa H2 para empleo temporal de trabajadores del campo.

Horacio Valenzuela Ibarra, Secretario del Trabajo del Gobierno del Estado, al hablar ayer en Hermosillo en el marco de ese evento, dijo: “Es un proyecto que estamos madurando para nuestros jornaleros del campo puedan ocuparse en EU de manera legal y con todas las prestaciones de ley”, expuso el funcionario, quien hace una invitación a los cajemenses.

Ofertan 500 empleos en Feria del Trabajo, así es, por lo menos 500 puestos de trabajo en distintos rubros de la economía son los que se ofertan en la Segunda Feria del Empleo, puesta en marcha por el Ayuntamiento de Cajeme a través de la Secretaría de Desarrollo Social en coordinación con el ITSON y organismos empresariales de la localidad.

En su mensaje, el Secretario del Ayuntamiento, Armando Alcalá Alcaraz hizo el llamado a los buscadores de empleo a arriesgarse, a ser capaces de soñar pero también de intentar dar el siguiente paso para conseguir sus metas, y darse cuenta si pueden ser agentes de cambio en la sociedad, importante evento llevado a cabo martes y miércoles en el CEEN del Itson.

“Ha habido buenas noticias en los últimos meses, pero falta mucho por hacer; necesitamos que Cajeme siga tomando el rumbo y vengan esos años de grandeza”, afirmó el funcionario al recordar las nuevas inversiones que están llegando a la localidad y que representan miles de empleos para sus habitantes, así que a mal tiempo buena cara, esto dicho por el columnista, no por el funcionario.

Agradeció al ITSON por las facilidades prestadas para el desarrollo de la Feria en la que se ofrecen todas las vacantes en un mismo espacio físico, y a las empresas “por la unión de esfuerzos para crear juntos una mejor comunidad, porque el desarrollo económico no puede estar desligado del desarrollo social”.

Previo a la inauguración de la Feria, los buscadores de empleo presentes presenciaron una conferencia motivacional denominada “Atrévete a brillar” a cargo de Denisse Ramos Murrieta, habiendo participado Guadalupe Araujo Nevárez, de la Secretaría de Economía federal; regidores, representantes de instituciones académicas y de las empresas ofertantes de puestos de trabajo.

En otro asuntos, también de esos que levantan el ánimo, ayer temprano estuvimos en el Itesca a invitación de su Director, el Licenciado Gabriel Baldenebro Patrón, para asistir a la conferencia de la campaña estatal contra el estimulante llamado “crystal” impartida por el Licenciado Santiago Meza, pero también se habló de la superación personal, habiendo mucho interés de los estudiantes del plantel.

Por su parte, Baldenebro Patrón indico que de entre los 255 institutos tecnológicos del país, el Itesca ocupa uno de los primeros en calidad académica, destacando que en el 56% del total los estudiantes se van por las carreras de ingeniería industrial, tomando fuerza últimamente la carrera de administración, teniendo el Itesca la fórmula de mezclar la ingeniería industrial con la administración creando la ingeniería en gestión empresarial con excelentes resultados.

Reciben miles de personas beneficios del Bazar Solidario, y, así, un total de 8 mil 242 personas recibieron artículos a bajo costo, 6 mil 854 fueron favorecidas con donaciones y 20 organizaciones altruistas beneficiadas, fue el resultado de las acciones realizadas por el Bazar Solidario durante 2017, informó su directora Ana Lucia Flores Schwarzbeck.

El Bazar Solidario es una institución de asistencia privada (IAP) que reúne el trabajo de un amplio grupo de voluntarias y grupos altruistas a favor de las personas de escasos recursos de Cajeme, informando la atenta y servicial Ana Lucia, que durante el 2016 distribuyó 23 mil 903 artículos en muy buenas condiciones para familias que los necesitan.

Otro renglón importante de esta labor es el apoyo a familias que han perdido sus pertenencias debido a incendios, y en este renglón se distribuyeron paquetes básicos con artículos y materiales de primera necesidad para reiniciar la edificación de un hogar, asistiendo la presidenta del DIF Cajeme, Olea de Félix.