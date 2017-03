Marea Brava

* EXCELENTE REUNION de trabajo se dio el día de ayer entre comunicadores de los medios de comunicación de la localidad, con la coordinadora de comunicación gubernamental del Gobierno de Sonora, Lic. Ivonne Andrade, con quien intercambiamos ideas de trabajo que conlleven una mejor comunicación con las diferentes dependencias que conforman la administración de nuestra gobernadora Lic. Claudia Pavlovich Arellano, acordando mejorar esta relación entre ambas partes, ya que una de las metas del nuevo gobierno, es dar apertura ciudadana a las personas que así lo requieran en sus diferentes dependencias… Bien por este acercamiento de la Lic. Andrade con los reporteros de la talacha, ya que se logró intercambiar ideas y programas que se requieren para mejorar la prestación del servicio público hacia las familias cajemenses…… TODOS SATISFECHOS Y SIN DUDAS…………..

* MIENTEN LOS REGIDORES DEL PAN-.CAJEME, al decir que su compromiso es siempre con el ciudadano. Escuchar sus necesidades para dar una solución inmediata… Esto no es cierto, simplemente andan acarreando agua a su molino; la cercanía de las próximas elecciones, ya anda de boca en boca entre los soldados de las diferentes corrientes de partido, comprometiéndose a solucionar problemas que nunca arreglan, sino que nada más andan haciendo ruido por las colonias de la periferia, ofreciéndoles una esperanza de vida a las familias que menos tienen, sin garantizarles una solución a sus problemas, porque desde siempre, la población vive de lo mismo… ¡LA MENTIRA!, y del engaño………. ¡QUE POCA!.

