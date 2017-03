Politica Regional

Interesante reunión de comunicadores de medios de prensa de Cajeme ayer aquí con la Lic. Ivonne Andrade, Coordinadora de Comunicación Social del Gobierno del Estado, intercambiando puntos de vista en lo que fue el primer acercamiento directo con la reconocida profesionista de medios de comunicación, estando ahí presente por parte de El Regional de Sonora, nuestro compañero Eduardo Flores López, siendo la joven funcionaria un orgullo de su natal Empalme… El Dr. Norman E. Borlaug, Premio Nobel de la Paz, quien será recordado este 21 de Marzo dentro del Día del Agricultor en el CIANO, ayudó mucho al entonces aspirante a la Alcaldía de Bácum, el agricultor Ignacio Gaxiola Corral, para la creación del entonces ITA 21, hoy Universidad Tecnológica Agropecuaria del Sur de Sonora…En la Funeraria Misión recibían ayer innumerables muestras de afecto y solidaridad, La Lic. Nydia Razcón, por el sensible fallecimiento de su madre Mercedes Ruiz, como también el Lic. Javier Villarreal Gámez, por el deceso de su madre Mercedes Gámez de Villarreal. Por ahí, Carlos Cota, Alcalde de Empalme, el Dip. José Luis Márquez, Chuy Félix Holguin y Julián Luzanilla

Excelente reunión-charla de comunicadores de medios de prensa local ayer a media mañana aquí en Obregón, con la Licenciada Ivonne Andrade, Coordinadora de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Sonora, intercambiando puntos de vista en lo que fue el primer acercamiento directo con la reconocida profesionista de medios de comunicación, estando ahí presente por parte de El Regional de Sonora, nuestro compañero Eduardo Flores López, siendo la joven funcionaria un orgullo de su natal Empalme.

Y aunque ya la habíamos felicitado por su nombramiento por parte de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, Ivonne también invitó a este columnista a dicha reunión, solo que cuando íbamos llegado al lugar de la reunión procedente de la funeraria Misión donde era velada doña Mercedes Gámez de Villarreal, madre del Lic. Javier Villarreal Gámez, Ivonne ya había partido de regreso a Hermosillo, aunque andaremos un servidor y Lalo el martes por Hermosillo para visitarla en sus oficinas.

Pero si a Ivonne no pudimos saludarla, si lo hicimos con otro “rielero”, ni mas ni menos que el joven Presidente Municipal de Empalme, Carlos Cota, bueno, hasta platicamos buen rato en la explanada de la iglesia de San José Obrero, de La Ladrillera, donde fue la misa de cuerpo presente de doña Mercedes, a las 4 de la tarde, ya muy repuesto el “Qurikis” –así lo llaman sus amigos—de las operaciones de quistes de fines del 2016, siendo acompañado por su joven esposa para darle el pésame personal a su amigo Javier Villarreal. También en la funeraria el Lic. Luis Alatorre Blancas, amigo personal de Javier Villarreal.

También ahí el saludo-platica con el diputado local por Navojoa, Jorge Luis Márquez, como también con el ex diputado local y federal, Julián Luzanilla Contreras, y antes, en la funeraria, con el dirigente cetemista local, Fernando Millán Harrison, con Manuelito Montaño Gutiérrez, con el director del Itesca, Gabriel Baldenebro Patrón, con el “tarachito” –Aquiles Mexía Díaz–, con Luis Acosta, secretario cetemista del transporte urbano, también Nicolás Campas Romero, y en cuanto a “Jefe Toño” –Antonio Valdez Villanueva–, éste estuvo solo media hora dándole el pésame a su amigo Javier, ya que iba saliendo a Hermosillo en asuntos de negocios.

También ahí en La Misión, pero en otra capilla ardiente, era velado el cuerpo de la muy apreciada y queridísima profesora Mercedes Ruiz, madre de la maestra y licenciada Nydia Razcón, quien también recibía ahí mismo innumerables muestras de afecto y solidaridad, estando ahí para lo que se ofreciera su amigo el profesor Rosario Chaidez, quien destacó el legado de la profesora Mercedes, reportándosenos que a eso de la una de la tarde llego al lugar Jesús Félix Holguín, para darle el pésame a su amiga Nydia, y de paso también a su amigo Javier Villarreal Gámez.

En otros asuntos, por motivos de causa de fuerza mayor se pospuso la semanal conferencia de prensa del PRI Cajeme, que son los martes a las 12:00 horas, misma que se celebrará mañana jueves a la misma, ah, tanto en la funeraria Misión como en la iglesia de San José Obrero, la presencia de la ex Secretaria General de dicho partido, la atenta y servicial Teresita Caraveo, buen amiga de Javier Villarreal, en tanto que este miércoles en la sala de rectoría del Itson Centro, será la conferencia y libro “Marketing Cultural”, esto dentro de la Jornada Académica de Licenciado en Gestión y Desarrollo de las Artes (LGDA).

Sin duda alguna, el filántropo empresario y horticulor, CP Francisco Antonio Gándara Astiazarán, habrá de esta ahí presente, siendo “Jefe Toño” consejero del Patronato del Itesca, por cierto, ya entrado en esto de la educación, nos hicieron llegar una estupenda foto del Dr. Norman E. Borlaug, Premio Nobel de la Paz por ser el creador de la “Revolución Verde” del trigo en 1970, siendo acompañado por el entonces aspirante a la alcaldía de Bácum, Ignacio Gaxiola Corral, justo en los terrenos de lo que era el Campo Experimental del Ciano en el ejido Javier Mina o Campo 60 –hasta antes de ser reubicado por la 5 de Febrero–.

A petición de Nacho Gaxiola –en ese entonces—y con el apoyo del Dr. Borlaug, en esos terrenos de lo que fue el Campo Experimental, se construyó el Instituto Tecnológico Agropecuario (ITA 21) con todo el apoyo del entonces gobernador Alejandro Carrillo Marcor, viniendo todo esto a colación porque este 23 de Marzo será el Día del Agricultor en el CIANO, asi que lo que hoy es la Universidad Tecnológica Agropecuaria del Sur de Sonora –antes ITA 21–, es un logro que pocos le reconocen a Nacho Gaxiola, quien por cierto continua recibiendo apoyos de amigos del sur de la entidad para que busque la candidatura del PRI al Senado de la Republica.