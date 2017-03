Convocan a segunda edición de Mujeres de 100

Hermosillo, Sonora, marzo 12 de 2017.- La Secretaría de Educación y Cultura y el Instituto Sonorense de la Mujer, convocaron a la segunda edición del programa Mujeres Sonorenses de 100 y del seminario de entrenamiento de mujeres líderes denominado “Empoderamiento de las Mujeres en el Siglo XXI”, a llevarse a cabo en Washington D.C del 13 al 21 de mayo de este año.

Este año, por instrucciones de la Gobernadora Claudia Pavlovich, el programa Mujeres Sonorenses de 100, pasa de 50 a 100 las mujeres que tendrán la oportunidad de asistir a este seminario impartido por el Washington Center y The Advanced Leadership Foundation con el patrocinio del Gobierno del Sonora.

Ernesto de Lucas Hopkins Secretario de Educación y Cultura y la jefa de la Oficina del Ejecutivo, Natalia Rivera Grijalva, informaron en conferencia de prensa los detalles de la convocatoria e invitaron a que grupos civiles, organizaciones sociales y en personas en lo particular nominen a mujeres a formar parte de esta segunda generación.

“Son 100 mujeres las que estarán participando en este seminario de capacitación y nos permitirán ir empoderando más mujeres como es la instrucción de la Gobernadora Claudia Pavlovich”, resaltó Ernesto de Lucas Hopkins.

Explicó que el proceso de preselección estará a cargo de un comité independiente que será dado a conocer esta semana, el cual estará integrado por un representante de la Asociación Mujeres de 100, por un directivo del Washington Center, por un representante del ISM, uno de la SEC y de la Fundación de Liderazgo Avanzado.

Pidió a la primera generación de Mujeres Sonorenses de 100, sumarse a esta segunda convocatoria y promover este programa para que más mujeres tengan oportunidad de vivir esta experiencia.

Por su parte Natalia Rivera Grijalva, jefa de la Oficina del Ejecutivo, destacó que una de las prioridades de la Gobernadora Pavlovich ha sido trabajar en una agenda que busque empoderar a las mujeres sonorenses.

“En la agenda de lo urgente y 6 meses después del arranque de su gobierno, inicia este programa de Mujeres de 100 y la verdad estaba en la agenda de lo urgente ver la manera de como empoderar a la mujer”, apuntó Rivera Grijalva.

Comentó que el seminario al que asistirán las mujeres seleccionadas, tiene algunos componentes para el desarrollo de las competencias profesionales y a la vez tengan la oportunidad de visitar organizaciones donde puedan ser apoyadas.

“Queremos que tengan herramientas personales para su empoderamiento y después sean agentes del cambio en la sociedad sonorense”, señaló.

En la presentación de esta segunda edición participaron, la Directora del Instituto Sonorense de la Mujer, Blanca Saldaña López así como integrantes de la primera generación de mujeres sonorenses de 100.

PROCESO DE SELECCIÓN

Se realizará una preselección de 150 mujeres participantes, mismo proceso que estará a cargo del Comité de Selección creado para dicho fin y estará integrado por:

1 Miembro de la Asociación Sonorenses de 100.

1 Directivo de The Washington Center.

1 Director General del Instituto Sonorense de la Mujer.

1 Directivo de la Secretaría de Educación y Cultura.

1 Representante de la Fundación de Liderazgo Avanzado.

La publicación de las 100 seleccionadas será del 17 al 21 de abril de 2017 en el sitio webwww.sonorensesde100.com y en el sitio web de la Secretaría de Educación y Cultura.

PERFIL DEL PARTICIPANTE Y REQUISITOS

Ser ciudadana mexicana de nacimiento, residente por al menos 10 años en el Estado de Sonora.

Tener entre 21 y 65 años de edad cumplidos al día del lanzamiento de la convocatoria.

La participante requiere ser nominada por su comunidad por ser agente de cambio en su entorno. Para nominar por favor vaya a este link (www.sonorensesde100.com).

Aceptar su nominación y enviar un ensayo de máximo una cuartilla donde explique por qué debe ser elegida para ser una participante del Seminario de Empoderamiento de la Mujer, así como anexar su documentación requerida: pasaporte vigente, visa para viajar a Estados Unidos de América, Currículum Vitae y 2 Cartas de Recomendación.

Tener disponibilidad para una entrevista ante un comité seleccionado.

No tener problemas migratorios con los Estados Unidos de América.

Tener una actitud positiva, proactiva y al servicio de la comunidad.

Estar dispuesta a participar activamente en su comunidad para el beneficio del Estado de Sonora como mentora de otras mujeres.

LA BECA QUE OTORGA LA SEC INCLUYE:

Apoyo de hasta 500 dólares para el viaje redondo aéreo de Sonora a Washington D.C.

La colegiatura de programa que cubre todos los componentes académicos y de supervisión de la institución.

El hospedaje en The Washington Center del 13 al 21 de mayo.

Participación exclusiva en la plataforma laboral del LinkedIn del TWC y la Fundación de Liderazgo Avanzado.