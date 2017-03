Politica Regional

Informa y presume Comuna cajemense ahorrar $23 millones en gasolina. Ahorros por casi 23 millones de pesos por “el consumo eficiente de combustibles” obtuvo el Gobierno Municipal en el 2016, en comparación al ejercicio fiscal del 2015, informa y presume el Tesorero Rogelio Robinson-Bours Luders. Sospechosismo de regidores por lo gastado en el 2015 por RDB aun no es atendido y resuelto… Los integrantes del movimiento ciudadano “No al Gasolinazo” cuestionan las cifras del 2015… Conocida periodista que trabaja en el diario La Opinión, en Los Angeles, California, y envia una columna dominical a un diario sonorense, centra sus dudas en el desmedido uso o manejo de los millones de pesos en gasolinas durante el 2015 (¿fue para las campañas?, concretamente en el administración de Rogelio Diaz Brown

El Tesorero Rogelio Robinson-Bours Luders, explicó que ese ahorro del 24 por ciento se logró debido a los controles de eficiencia de los recursos que se han implementado desde el inicio de la actual Administración Municipal. En el 2015 dijo, se gastaron 96.5 millones de pesos en combustibles, mientras que en el 2016 se ejercieron 73.8 millones de pesos en ese rubro.

Para el 2017 aseguró, seguirán los ahorros en combustible, ya que se presupuestaron 60 millones de pesos, un 18 por ciento menos que el año anterior. “Desde el inicio de la administración (se) nos instruyó que buscáramos los mecanismos necesarios que nos permitieran un uso eficiente de los insumos que se requieren para la óptima operatividad en las diferentes áreas”, expresó el funcionario.

Mencionó que para lograr ese ahorro, se asignó a cada dependencia, de acuerdo a sus necesidades reales, un presupuesto para combustibles y se tienen que ajustar a éste, además de que los funcionarios no tienen asignación de gasolina para consumo personal. “La gasolina que se asigna a cada dependencia es para trabajo y se hacen revisiones constantes para ver que se haga un uso eficiente del recurso”, dijo.

En las Secretarías de Seguridad Pública e Imagen Urbana y Servicios Públicos s donde se tiene el mayor número de unidades motrices asignadas y por consecuencia el mayor consumo de combustibles y han aplicado en sus diferentes áreas controles para un consumo eficiente del energético, mismo que se traduce en ahorros, sin embargo, conocida analista y periodista solicitaba ayer domingo explicaciones sobre los gastado en el 2015.

Marcelo Calderoni Obregón, Secretario de Imagen Urbana, Servicios Públicos y Ecología, dio a conocer que del 2015 al 2016 se redujo en un 32.80 por ciento el consumo de combustible, ya sea gasolina o diésel. En el 2015 se tuvo un gasto por ese concepto de 49 millones, 581 mil 019 pesos, mientras que en el 2016 esa cantidad disminuyó a 33 millones 317 mil 602 pesos; lo que se ha logrado con controles más estrictos en el consumo de combustibles.

“Cada unidad adscrita a esta Secretaría tiene un código de barras que se utiliza al momento de cargar gasolina, por lo que tiene que estar físicamente en el lugar para su abastecimiento, hay horarios preestablecidos para cargar combustible y personal asignado a cada estación de servicio para validar la dotación”, explicó Calderoni Obregón, entre otras acciones que han permitido ese significativo ahorro.

En la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, del 2015 al 2016 se elevó la eficiencia un 11.5 por ciento en el consumo de gasolina, debido a los controles que se han establecido en el abasto de las unidades. En el 2015 se ejercieron por ese concepto 30 millones 709 mil 191 pesos y en el 2016 la cifra disminuyó a 27 millones 496 mil 120 pesos, lo que generó ahorros por eficiencia superiores a los tres millones de pesos en un solo año.

Para este 2017 la Secretaría de Seguridad Pública contará con un apoyo extra en gasolina, gracias a que los regidores del PRI, Nueva Alianza y Verde Ecologista, decidieron cederles su dotación, sin embargo aun no se han dado a conocer los “candados” para un uso estricto del combustible a las unidades policiacas, pues es de sobra conocida la ancestral “ordeña” de las unidades por parte de los agentes en complicidad con mandos medios.

UN AVANCE DEL 85% PRESENTAN OBRAS DE REHABILITACIÓN EN POTABILIZADORAS 1 Y 2

En supervisión de los trabajos de modernización y rehabilitación en las plantas potabilizadoras 1 y 2 del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (OOMPASC), el Alcalde Faustino Félix Chávez acompañado de la Directora del organismo, Cecilia Antillón Rosas, dio a conocer que se tiene un avance del 85 por ciento en la obra integral.

Hasta el momento continúan los trabajos en la losa de concreto del tanque de almacenamiento de la planta 1 y la rehabilitación del rector; el Presidente Municipal indicó que en los próximos días se espera iniciar con la colocación del equipo de bombeo.

“El próximo miércoles se tiene programado colar la segunda parte de la losa de concreto del tanque de almacenamiento para después instalar los equipos de bombeo y poder hacer limpiezas finas y desinfección del tanque” explicó.

Cecilia Antillón Rosas, dijo que los trabajos de rehabilitación y modernización permitirán garantizar el abastecimiento a más de 200 mil habitantes, además de incrementar la calidad del agua para que los usuarios tengan la confianza de usar y disponer del vital líquido y así lograr que Cajeme vuelva a los primeros lugares a nivel nacional en estándares de calidad.

En el recorrido estuvo presente el Director Técnico de OOMAPASC, Juan Carlos Parra Gallegos.