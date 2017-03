Certifican a 842 policías municipales en materia del Nuevo Sistema Penal

Eduardo Flores-El Regional

La totalidad de los elementos de la Policía Municipal en Cajeme están preparados para ingresar y preservar la escena del crimen, llevar un adecuado manejo de la cadena de custodia, hacer un Informe Policial Homologado (IPH), llevar su registro y establecer las primeras líneas de investigación; ello al haber cursado y acreditar los cuatro protocolos que implican el eje de Justicia Penal,

Los 842 elementos municipales recibieron en manos del Alcalde Faustino Félix Chávez, el Secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella y del Secretario de Seguridad Pública Estatal, Adolfo García Morales los certificados que acreditan su profesionalización como Policía Municipal-Primer Respondiente con capacidades para procesar en el lugar de los hechos.

El Presidente Municipal, expresó que gracias al esfuerzo de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano en materia de Seguridad Pública, donde Cajeme se ha sumado desde el principio de la administración, se ha logrado que Sonora salga del último lugar a nivel nacional en preparación sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal basado en juicios orales, ya que al día de hoy se encuentra en el séptimo lugar con docentes certificados y en tercer lugar en número de elementos que han recibido la capacitación de la materia, destacando que Cajeme fue el primer municipio en tener el total de personal alineado en este contexto normativo.

Destacó, el apoyo por parte la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, no solo en temas de capacitación, sino también en las gestiones para adquirir nuevo equipamiento para la corporación, como lo fue las unidades para brindar un mejor servicio a la ciudadanía y el mejorar el equipamiento de cada elemento; además de la coordinación con la Policía Estatal, que ha generado mayores resultados y confianza para la ciudadanía.

Félix Chávez, agradeció y reconoció a los elementos de la Policía Municipal capacitados por la labor que realizan día a día para salvaguardar la vida de los cajemenses y el compromiso de estar actualizados en los diferentes temas.

Antonio Gutiérrez Lugo, Secretario de Seguridad Pública en Cajeme resaltó que con dicha capacitación y profesionalización, los elementos podrán desarrollar eficientemente las acciones operativas del primer respondiente estandarizando y homologando su actuación policial en el nuevo marco jurídico basado en los juicios orales, permitiéndoles llegar a un nivel competitivo.

“El policía municipal no solamente realizará actividades preventivas, si no que la nueva ley le permite ser autoridad para procesar la escena del crimen, preservar el lugar de los hechos, además a establecer los códigos de seguridad en la cadena de custodia” dijo.

El Secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella dio a conocer que actualmente de los cinco mil 400 policías en Sonora solo el 18 por ciento resta para tener la totalidad de los elementos capacitados en el tema del sistema acusatorio penal basado en juicios orales; asimismo en materia de seguridad, se logró un 256 por ciento más en detenciones, 456 por ciento de incremento en confiscación de drogas en las diferentes ciudades y un 42 por ciento de recuperación de vehículos robados, estas cifras comparando el año 2016 con el 2015.

Por su parte el Coordinador Estatal de Operaciones de Seguridad, Víctor Félix Félix certificó que el total de los elementos adscritos a la Policía Municipal cursaron y acreditaron las competencias básicas para la intervención policial en la escena del crimen o lugar de los hechos.

En el acto estuvieron presentes, Wenceslao Cota Montoya, Delegado Gobernación; Gonzalo Sánchez Betanzos, Subdelegado Fiscal en Jefe de la PGR en el sur de Sonora; Hugo Horacio Herrera Arteaga, Titular de la Estación de la Policía Federal; Antonio Santos Arrollo, Mayor de Infantería; Sandra Luz Montes de Oca, Presidenta de la Junta de Honor y Justicia en Cajeme; funcionarios municipales y regidores.