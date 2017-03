Anuncia Gobernadora Pavlovich programa “Vivienda para Todos”

Agua Prieta, Sonora, marzo 09 de 2017.- En respaldo a familias con menos ingresos y grupos vulnerables, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, anunció que en coordinación con el Gobierno de la República, inicia en Sonora el programa “Vivienda para Todos”.

Así lo dio a conocer la Gobernadora Pavlovich en visita a Agua Prieta, donde entregó becas, obras de infraestructura educativa y nuevas áreas del Hospital General, y visitó la feria de programas sociales que el gobierno federal tiene en Sonora. De ahí se dirigió a Naco, donde presidió jornadas médicas para la comunidad y entregó apoyos de kits de pintura y tinacos.

La Gobernadora Pavlovich dijo que el programa Vivienda para Todos busca beneficiar a madres jefas de familia, trabajadores agrícolas, empleados de empresas manufactureras, personas con alguna discapacidad y migrantes que no pueden acceder a créditos institucionales o bancarios para adquirir una vivienda.

El valor de la vivienda es de poco más de 155 mil pesos donde el beneficiario aporta 17 mil pesos de enganche, la federación subsidia con 66 mil pesos, el gobierno del estado con 10 mil pesos, el municipio con 5 mil pesos y se complementa con un crédito de 55 mil pesos con plazo de 60 meses.

“Este programa es muy importante porque como madre de familia es importante que las familias tengan un hogar digno y con certeza jurídica”, resaltó Pavlovich Arellano.

Este esquema se inscribe dentro del acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar que impulsa el Presidente Enrique Peña Nieto y su operación en Sonora es una gestión directa de la Gobernadora Claudia Pavlovich.

Las viviendas tienen dos recamaras, cocina, sala comedor, un baño y serán construidas con loza de concreto, muros de block y castillos, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, pinturas, impermeabilizante, puertas y ventanas.

Entrega obras de infraestructura educativa.

En su segunda visita a Agua Prieta, la Gobernadora Claudia Pavlovich, dijo que en un año 5 meses de gestión, se han rehabilitado y equipado en todo el estado, mil 100 escuelas con laboratorios, aulas, mesabancos, baños, instalaciones eléctricas, techos, cercos, bebederos.

En el caso de Agua Prieta, la inversión en este periodo es de 44 millones de pesos, de los cuales 10.8 millones se entregan hoy en beneficio de escuelas de educación básica y de media superior.

“No nos hemos quedado sentados ni cruzados de brazos, llevamos más de mil 100 escuelas rehabilitadas en todo el estado”, aseguró ante la comunidad estudiantil reunida en la secundaria estatal No 18.

Acompañada por el alcalde Héctor David Ruvalcaba y la enlace del gobierno de Sonora en este municipio, EllySallard Hernández, la Gobernadora Pavlovich, informó que se concluyeron obras de equipamiento y ampliación de aulas en el Colegio de Bachilleres de Sonora donde se invirtieron 2.4 millones de pesos, en el CONALEP, poco más de 800 mil pesos en tres aulas y para este año habrá 2.5 millones para equipo de cómputo y laboratorio.

Ante estudiantes, maestros, padres de familia así como de la Directora del Instituto de Infraestructura Educativa ISIE, Yalia Salido Ibarra, la Gobernadora Pavlovich, anunció que este año se invertirán más de 16 millones de pesos en equipamiento escolar desde los niveles de preescolar hasta superior.

En esta visita a la escuela secundaria No 18, la Gobernadora Pavlovich entregó becas y recogió planteamientos de los estudiantes para equipar con más aulas, laboratorios, techumbre e Internet a este plantel.

“Recojo con interés sus peticiones y por lo pronto la próxima semana resolvemos el tema del Internet y lo demás lo iremos resolviendo paso a paso”, anunció entre aplausos de la comunidad estudiantil la Gobernadora del Estado.

Visita Hospital General de Agua Prieta.

En su visita a esta ciudad, la Gobernadora Claudia Pavlovich y el Secretario de Salud, Gilberto Ungson Beltrán, visitaron el Hospital General que da servicio a más de 108 mil usuarios de 5 municipios del norte del estado para conocer las nuevas instalaciones de neonatología.

Esta nueva área de atención al público así como el nuevo módulo especializado en atención a violencia familiar y sexual que forma parte del programa de rescate de infraestructura hospitalaria puesto en marcha en esta administración.

Encabeza jornadas médicas en Naco

La Gobernadora Claudia Pavlovich, donde en compañía del Secretario de Salud, Gilberto Ungson Beltrán y el alcalde, José Lorenzo Villegas Vázquez, encabezó en Naco una jornada médica.

Ahí se comprometió con la construcción del tejaban de la escuela primaria Ignacio Zaragoza, petición que le entregaron dos alumnas personalmente.

“Muchas gracias por recibirnos de nuevo aquí en Naco, estoy muy contenta de visitarlos de nuevo, hoy en esta jornada médica que estamos realizando, estos vehículos los adquirimos el año pasado porque es importante llegar hasta el último rincón de nuestro estado, Sonora es un estado muy grande y hay municipios muy alejados”, expresó.

Reafirmó su compromiso para que todos los sonorenses tengan acceso a servicios de salud y exhortó a los presentes a afiliarse y reafiliarse al Seguro Popular para gestionar más recursos en beneficio de todos los ciudadanos.

Durante la jornada de salud se ofrecieron consultas con médico general, farmacia, pediatra, detección de sobrepeso, obesidad e hipertensión arterial, pruebas de Papanicolaou, ginecología, salud bucal, vacunación de todo el cuadro básico, afiliación yreafiliación al seguro popular.

José Lorenzo Villegas Vázquez, Presidente Municipal de Naco agradeció a la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano por su segunda visita, señaló que ninguno de sus antecesores acudió en más de una ocasión a dicho municipio.