Politica Regional

“Estamos pisando callitos y por eso tratan de denostar la labor de la policía”. Tengo plena confianza en la Policía Estatal que ha detenido este año a 97 personas por narcomenudeo, portación de armas y crimen organizado, esto lo hace de forma subsidiaria con las autoridades federales a quienes corresponde la persecusión de este tipo de delitos”, dijo ayer aqui en Obregón, el Secretario de Seguridad Publica Estatal, Adolfo Garcia Morales.

Hizo un llamado a la Federación para que traiga al Valle del Yaqui los 200 elementos policiacos que prometió “porque corresponde a esta instancia la lucha contra la delincuencia organizada. Si no los han enviado, explicó, es porque consideran que en Sonora el problema del crimen organizado no es tan grande como en otras entidades del país y eso se refleja en las estadísticas”, indicó.

García Morales hizo énfasis en la necesidad de dar una mejor capacitación a las policías municipales “para que sean un buen primer respondiente porque sabemos que la corporación municipal no puede enfrentar sola la situación actual. Asi que “los rumores de una presunta implicación de policías estatales con recientes ejecuciones criminales en Cajeme son una respuesta de grupos que han sido afectados por los logros de la corporación estatal en su combate al crimen organizado”. Será asi?

En mas de la inseguridad publica, Cajeme es un símbolo de crisis por su actual etapa de descomposición política y social, afirmó aqui Jorge Álvarez Máynez, diputado federal por Movimiento Ciudadano. En décadas pasadas, dijo, Cajeme era un referente de desarrollo gracias a emprendedores agrícolas, industriales y de otros sectores que hicieron crecer la economía regional.

Sin embargo el abandono por parte de autoridades estatales y federales, la insistencia de mezclar política y negocios así como la formación de nuevos ricos surgidos en el poder público, fueron estancando a esta comunidad, explicó Álvarez Máynez.

Ahora Cajeme tiene graves problemas de inseguridad, de desarrollo económico y falta de oportunidades para los jóvenes, además la genter está harta de que se repartan culpas entre partidos, esto ya ha rebasado a todos los partidos que han gobernado el municipio, afirmó el legislador federal.

Reconoció que el problema de Cajeme es el mismo a nivel nacional y comenzó, dijo, con la estratgia fallida de Felipe Calderón contra el narcotráfico, se reforzó con la impunidad y con una clase política dedicada a hacerse rica en forma ilegal, con gobernadores como Guillermo Padrés y Javier Duarte.

Mientras tanto, certifican a 842 policías municipales, y, asi, la totalidad de los elementos de la Policía Municipal en Cajeme están preparados para ingresar y preservar la escena del crimen, llevar un adecuado manejo de la cadena de custodia, hacer un Informe Policial Homologado (IPH), llevar su registro y establecer las primeras líneas de investigación; ello al haber cursado y acreditar los cuatro protocolos que implican el eje de Justicia Penal.

Los 842 elementos municipales recibieron los certificados que acreditan su profesionalización como Policía Municipal-Primer Respondiente con capacidades para procesar en el lugar de los hechos, ello ayer jueves en emotiva ceremonia por parte del Secretario de Seguridad Publica Estatal, Adolfo Garcia Morales y por el Secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella en gira de trabajo.

Por su parte, Antonio Gutiérrez Lugo, Secretario de Seguridad Pública en Cajeme resaltó que con dicha capacitación y profesionalización, los elementos podrán desarrollar eficientemente las acciones operativas del primer respondiente estandarizando y homologando su actuación policial en el nuevo marco jurídico basado en los juicios orales, permitiéndoles llegar a un nivel competitivo.

“El policía municipal no solamente realizará actividades preventivas, si no que la nueva ley le permite ser autoridad para procesar la escena del crimen, preservar el lugar de los hechos, además a establecer los códigos de seguridad en la cadena de custodia” dijo el también Oficial de la Policia Federal de Caminos con licencia y ex jefe de escoltar del entones gobernador Eduardo Bours Castelo.

Por su parte, Pompa Corella dio a conocer que actualmente de los cinco mil 400 policías en Sonora solo el 18 por ciento resta para tener la totalidad de los elementos capacitados en el tema del sistema acusatorio penal basado en juicios orales; asimismo en materia de seguridad, se logró un 256 por ciento más en detenciones, 456 por ciento de incremento en confiscación de drogas en las diferentes ciudades y un 42 por ciento de recuperación de vehículos robados, estas cifras comparando el año 2016 con el 2015.

Entre tanto, en un mensaje por el Día Internacional de la Mujer, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que las mujeres “son más inteligentes, más comprometidas, y esto les cae muy mal a los machistas”. “Yo les diría a las mujeres y a los hombres de México, a todos los mexicanos, que no perdamos la fe. Creo que en estos momentos aciagos, difíciles, lo importante es tener fe”, indicó en un video subido a su cuenta personal de Facebook.

En cuatro minutos con 35 segundos, el tabasqueño pide a la gente que no se desilusione ni caiga en la frustración, que “tenga mucha esperanza en el porvenir”, porque él ve un futuro distinto para México. Ah, por cierto, de buenes fuentes se sabe que el candidato de Morena a la Alcaldia de Cajeme saldrá dentro entre estos tres cajemense: Manolo Barro, Rodrigo Bours y Catarino Villegas Alvarado, aunque AMLO pudiera definirse por cualquiera de ellos si los “Morenistas” no se ponenen de acuerdo.