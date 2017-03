¡Malos gobernantes tienen hundido al PRI en Sonora, Huatabampo, Hermosillo, Álamos, Caborca entre otros!

* El repudio de miles de sonorenses contra del PRI ya es muy grande y sigue agrandándose cada día mas

Por Jose “Pepe” Alvarado

Buenos días amables lectores hoy le vamos a comentar algo que realmente está sucediendo en Sonora y lo hacemos sin el deseo de jorobar en contra de nadie finalmente, casi todos los políticos son iguales, come solos, malos para pagar, y lo peor se llenan de caldo falco y se inflan con el poder prestado.

El asunto es que el PRI el partido en el poder en Sonora anda de lo peor, anda por la calle de la amargura, de cada 10 entrevistados 7 no quieren saber nada del PRI ni de sus gobernantes, están asqueados del PRI y muy decepcionados del tricolor, así lo argumentan la gran mayoría de los sonorenses.

Es más nos atrevemos a confirmar sin temor a equivocarnos que si hoy fueran las elecciones el PRI perdería la gran mayoría de las 7 diputaciones federales, las 2 senadurías, la mayoría de los ayuntamientos y las diputaciones locales.

Tenemos informes fidedignos de varias encuestas privadas que el mismo PRI nacional mando a realizar hace poco, y en Sonora el PRI está por los suelos, desacreditado y perdido, la gente ya no quiere nada con el PRI y lo peor al preguntarles porque otro partido votarían dicen rápidamente que con los ojos cerrados votarían por López Obrador de MORENA.

Es muy claro pues que existe ya una gran decepción y un rotundo rechazo hacia el PRI en Sonora, y más en los municipios de Huatabampo donde su alcalde a hecho y deshecho a su antojo con los huatabampenses, y hasta la fecha no les ha cumplido en nada las promesas de campaña, los tiene en el cruel abandono, el presidente municipal Heliodoro Soto se volvió puras promesas, puras mentiras y por ello los huatabampenses lo aborrecen.

Al grado de que muchos no lo pueden ver ni en pintura, así lo manifiestan los habitantes de Huatabampo, y por ende hunde al PRI por ser emanado de ese partido el JR., rico de cuna nacido en pañales de seda, Heliodoro Soto Jr.

Y así sucesivamente siguen los alcaldes priistas hundiendo al PRI en Sonora, en Hermosillo ni se diga el “Maloro” anda también de lo peor con toda la gente en contra, y dicen que hasta en su gabinete ya no lo quieren por tanto daño que le ha hecho a los hermosillenses, aumentos del agua, privatización de la basura, privatización del alumbrado público entre tantos y tantos daños morales y patrimoniales hechos a los hermosillenses.

Y por eso la gente aborrece al PRI y ya no quieren saber nada del tricolor por sus malos gobernante que llegan al poder se hacen vivos y repelentes, autoritarios, mala pagas y todos poderosos.

Se llenan de caldo flaco, se creen la divina garza, se creen intocables y por ello se convierten en repelentes ante la gente, y con ello el PRI está por los suelos, desgastado, deteriorado y olvidado en Sonora.

Y si no al tiempo amigos lectores, en las elecciones del 2018 nos vemos, y ahí comprobaremos si realmente se hundió el PRI en Sonora.