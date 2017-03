¡Confirmado en el 2018 buscaran la alcaldía de Hermosillo dos senadores, Héctor Larios del PAN y Ernesto “El Borrego” Gándara del PRI!

* Le tumbaran la candidata oficial al Maloro Acosta, la diputada Kitty Gutiérrez Mazón

Por Victor Gallardo

Y nos llegan informes muy fidedignos desde la cúpula del priismo nacional donde sin temor a equivocarnos les informamos que casi está confirmado que los próximos candidato del PRI a la presidencia municipal de Hermosillo y de Cajeme serán impuestos desde la ciudad de México por así convenir a los intereses del nuevo presidente del consejo político nacional del PRI el ahora poderoso senador Ernesto “El Borrego” Gándara.

Gentes cercanas al propietario de los hoteles Gándara de Hermosillo nos informaron que serán dos senadores los que competirán fuertemente por la alcaldía de Hermosillo y por el PRI ya es un hecho que es “El Borrego” Gándara, así mismo por el PAN está conformado que el candidato a la alcaldía de Hermosillo también lo será el otro senador Don Héctor Larios ex diputado local, dos veces diputado federal, actual senador de la república y ex secretario general de gobierno al principio del sexenio de Guillermo Padrés.

Está confirmado que debido a la mala y pésima administración municipal que está llevando a cabo el PRI en Hermosillo Sonora donde el famoso Maloro Acosta no ha dado con bola y tiene actualmente a los hermosillenses con el “Jesús en la boca” y atiborrada la capital del estado de marchas en contra primero del aumento del agua, de la privatización de la basura ya hora por si fuera poco la gran mayoría de los hermosillenses están enojados por la privatización del alumbrado público.

Por todo ello en la ciudad de México están convencidos los líderes del PRI Nacional que pudiera perder en las próximas elecciones del 2018 en Hermosillo y en Cajeme, por esas razones el priismo nacional y sus lideras están pensando pues en mandar a dos verdaderos gallos priistas a Hermosillo y a Cajeme, pero con el sello y mandato desde la Cd. de México con ello queda claro que la candidata oficial actual del PRI a la alcaldía de Hermosillo la diputada Kitty Gutiérrez Mazón pudiera quedar fuera de la jugada en virtud de que no quieren en el PRI nacional más continuismo de la mala administración del Maloro Acosta en la capital.

Y para Cajeme ya no quieren que ni Rogelio Díaz Brown ni el “Tinito” metan las manos en la próxima elección del candidato de la presidencia municipal de Cajeme en virtud de todo lo anterior México y su PRI nacional tendrán que tomar cartas fuertes en el asunto si no quieren perder la joya de la corona que es Hermosillo y la segunda ciudad más grande del estado que es Cajeme.

Así las cosas amigos lectores el PRI nacional tomara cartas en el asunto en Sonora porque están viendo un PRI sonorense muy débil y muy mal administrado ante los votantes y por tanta pérdida de confianza que existe de seguro hasta los priistas actuales podrían votar por mejores opciones y otros partidos, y si no al tiempo amigos lectores.