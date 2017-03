Politica Regional

Beltrones recibe del presidente Peña Nieto presea “Plutarco Elías Calles”. La presea es el máximo reconocimiento que el PRI entrega a los militantes, cuadros o dirigentes por promover la ideología de la Revolución Mexicana, la justicia social y la libertad de pensamiento… Al tomar protesta como candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota dijo que está lista no solo para la contienda sino para ser la gobernadora del Estado de México y afirmó que hoy comienza la cuenta regresiva para el PRI… Relacionan a políticos y empresarios sonorenses con el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, en la compra-venta de terrenos turísticos a precios irrisorios. Ya interviene la PGR… Los accionistas de OPERADORA DE EMPRESAS Y SERVICIO SA DE CV de Quintana Roo, son Ricardo Mazón Lizárraga, su esposa Carmen Yolanda Escalante Hoeffer; Samuel Moreno Terán, Enrique Claussen y Andrés Miranda Guerrero, personajes de la política y el sector empresarial de Sonora, también son investigados, (los dos últimos actuales funcionarios estatales!

Manlio Fabio Beltrones recibió el sábado la distinción “Plutarco Elías Calles” al Mérito Revolucionario de manos del presidente Enrique Peña Nieto, en el marco de la conmemoración de los 88 años del PRI en presencia de Enrique Ochoa Reza, del senador Ernesto Gándara Camou, Secretario Técnico del Consejo Politico Nacional y Claudia Ruiz Massieu, nueva Secretaria General del PRI.

El Presidente de la Republica también entregó el reconocimiento a Irma Cué Sarquis, Ricardo Canavati Tafich, Rodolfo Echeverría Ruiz, Xitlalic Ceja García, César Aguirre Sánchez, Arely Madrid Tovilla, Socorro Jasso Nieto, y post mortem al ex presidente del partido, Gustavo Carvajal, quien falleció hace una semana.

Esta presea es el máximo reconocimiento que el PRI entrega a los militantes, cuadros o dirigentes por promover la ideología de la Revolución Mexicana, la justicia social y la libertad de pensamiento.

Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI, dijo que las coaliciones “grotescas” entre PAN y PRD están en estado de descomposición, por lo que el tricolor va a ganar todas las elecciones de 2017.

En el auditorio Adolfo López Mateos de la sede nacional del PRI, el líder priísta adelantó que se enfrentarán en las campañas “ante un PAN blando, un sol azteca que no alumbra, y un mesías que es el mismo mentiroso de siempre”.

Aseguró que el PRI ganará los comicios de 2017, las tres gubernaturas y los municipios de Veracruz. Pero, aun así, pidió a los priístas redoblar el paso para enfrentar los comicios del 4 de junio.

Entre tanto, Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a gubernatura en Edomex, dio ayer como un hecho el triunfo en el Estado de México como la candidata oficial por el PAN, asegurando que los habitantes de la entidad exigen transformar su realidad. “Ya no queremos que nos sigan trayendo aquí como candidatos a sus hijos, a sus nietos y menos a sus primos”.

Al tomar protesta como candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, dijo que está lista no solo para la contienda sino para ser la gobernadora del Estado de México y afirmó que hoy comienza la cuenta regresiva para el PRI, ah, y de acuerdo a encuestas de la semana pasada en los diarios El Universal, El Financiero y en la agencia de consulta Mitofky, lleva casi diez puntos de ventaja sobre Alfredo del Mazo.

Arropada por la dirigencia nacional del PAN, que encabeza Ricardo Anaya; el ex presidente Felipe Calderón; la aspirante presidencial Margarita Zavala; gobernadores, y cerca de mil 500 militantes que se concentraron en un hotel de Toluca, Vázquez Mota aseveró: “no vengo a improvisar con el futuro de los mexiquenses ni con el futuro de sus hijos vengo a poner orden en esta casa, que les quede muy claro.

Hoy, remarcó, “estamos a menos de 90 días de acabar con 90 años de malos gobiernos, ¡el despertar de México está cerca!”, asegurando también que “no vengo a hipotecar el destino de nuestras familias a manos del populismo ni tampoco a ser tapadera de nadie, no seré tapadera de nadie, vengo a cortar de tajo con la mentira y la falsedad como forma de gobierno”.

Entre porras de militantes provenientes de diversos municipios mexiquenses, Vázquez Mota aseveró: “no les venimos a preguntar si es posible el cambio, el cambio va a ser, tampoco les venimos a preguntar si se quieren ir, los vamos a echar”. “Hoy los mexiquenses nos exigen transformar su realidad, ¡y hoy inicia un nuevo amanecer para el Estado de México!”

En otros asuntos nada graros, relacionan a políticos y empresarios sonorenses con el ex gobernador de Quintana Roo, Enrique Borge, entre ellos a Ricardo Mazón Lizárraga, Samuel Moreno Terán, Andrés Miranda y Enrique Claussen, involucrados en la denuncia que sobre presuntas compra-venta de terrenos turisticos a precios irrisorios.

Noticaribe.com, portal de noticias de esa entidad, presenta la información proporcionada por la asociación civil “Somos tus Ojos”, que ha presentado la denuncia contra Borge. En dicha información aparecen los nombres de importantes políticos sonorenses quienes realizaron, dice la fuente, actividades empresariales en esa entidad del sureste mexicano..

La información textual de Noticaribe es la siguiente:

SIGUE LA MATA DANDO: Revelan nueva lista de empresarios y políticos beneficiados con la generosidad de Borge al rematar CANCÚN, MX

La asociación civil “Somos tus Ojos”, la misma que presentó sendas denuncias penales contra el ex gobernador Roberto Borge y ex funcionarios de su administración por la venta del patrimonio inmobiliario de Quintana Roo, reveló hoy una nueva lista de empresarios y políticos del norte del país que fueron beneficiadas con la generosidad del IPAE (Instituto del Patrimonio Estatal) y el ex mandatario estatal.

Entre los predios que el ex gobernador Roberto Borge Angulo remató entre sus amigos y familiares y que recientemente aseguró la Procuraduría General de la República (PGR), está uno de 213 hectáreas, ubicado a unos 30 kilómetros de Mahahual, el desarrollo turístico más importante del sur de Quintana Roo, el cual fue adquirido por empresarios de Monterrey, algunos del nivel de Felipe de Jesús Benavides, dueño de las Farmacias Benavides.

También figuran políticos y empresarios sonorenes como Ricardo Mazón Lizárraga y Carlos Samuel Moreno Terán. Entre los dueños del paraíso virgen situado en Xahuaxol está también Andrés Miranda Guerrero actual comisionado del Instituto de Transparencia Informativa del estado de Sonora, y Enrique Clausen Iberri, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de aquel estado.

De acuerdo con esta nueva denuncia, en la zona donde se ubican las 213 hectáreas un terreno costero de una hectárea se vende entre tres y cuatro millones de pesos, pero Roberto Borge Angulo vendió 213 hectáreas de este paraíso en solo 10 millones de pesos, es decir, en menos de cinco pesos el metro cuadrado.

Los accionistas de OPERADORA DE EMPRESAS Y SERVICIO SA DE CV (asociada en Rancho La Posadita,compradora de los terrensos) son Ricardo Mazón Lizárraga, su esposa Carmen Yolanda Escalante Hoeffer; Enrique Clausen Iberri, Carlos Samuel Moreno Terán y Andrés Miranda Guerrero, personajes de la política y el sector empresarial de Sonora.