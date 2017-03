Marea Brava

* PUEBLO YAQUI; FOCO ROJO, dice el Presidente Municipal Faustino Félix Chávez; pero se atiende coordinadamente entre las diversas corporaciones policiacas, y para muestra el Ejército, la Federación, PGJE y la SSPM, sentaron su base operativa para contrarrestar el alto índice de inseguridad que se vive en el lugar. “me preocupa esta comisaría y como responsable del municipio, me he enfocado a brindarle apoyo a los habitantes de esta área rural”, dijo el edil en entrevista… “Diariamente, son detenidas personas con drogas y armas de grueso calibre, lo que quiere decir, que si se encuentran trabajando para rescatar la tranquilidad de este poblado rural”……….. BIEN POR EL ALCALDE FELIX CHAVEZ…………..

* JAVIER VILLARREAL, Secretario General de la CTM-Estatal, FERNANDO MILLAN HARRISON, Secretario General de la CTM en Cajeme, AURELIO VALDEZ, representante de la CTM ante el Consejo Consultivo del IMSS , entre otros líderes cetemistas del Estado y Municipio, reconocen que los tiempos están muy difíciles en la actualidad para la clase trabajadora, pero, no les defienden como es el compromiso de la CTM, poco les importa que el sector empresarial, de ahora en adelante decida por sus incapacidades ante el IMSS, ya que la reforma contempla pagos irrisorios por enfermedad o accidentes de trabajo, ante lo cual, los mismos trabajadores se sienten decepcionados de sus representantes sindicales…….. LOS LIDERES CETEMISTAS SOLO BUSCAN SUS INTERESES……………..

JAVIER VILLARREAL, Secretario General de la CTM-Estatal, FERNANDO MILLAN HARRISON, Secretario General de la CTM en Cajeme, AURELIO VALDEZ, representante de la CTM ante el Consejo Consultivo del IMSS , entre otros líderes cetemistas del Estado y Municipio, reconocen que los tiempos están muy difíciles en la actualidad para la clase trabajadora, pero, no les defienden como es el compromiso de la CTM, poco les importa que el sector empresarial, de ahora en adelante decida por sus incapacidades ante el IMSS, ya que la reforma contempla pagos irrisorios por enfermedad o accidentes de trabajo, lo cual, los mismos trabajadores se sienten decepcionados de sus representantes sindicales…….. LOS LIDERES CETEMISTAS SOLO BUSCAN SUS INTERESES, a los demás que se los lleve la tristeza……………….

REGIDORES DEL PRI Y DE OTRAS CORRIENTES, se hacen la pregunta; ¿De qué viven los dizque líderes sociales que encabezan manifestaciones a todas horas del día?… Déjenme decirles amigos lectores, esta es una muy buena pregunta; no nada más de los ediles, sino de varios ciudadanos civiles que les miran a diario deambular por el edificio de Palacio Municipal y Gobierno del Estado… ¿tendrán alguna pensión vitalicia para sobrevivir en las luchas sociales?… ¿Quién les paga sus gastos de alimentación, vestido, pasajes, entre otras cosas que se ocupan para sobrevivir sobre la faz de la tierra?, para soportar una lucha social de inicio a fin, deben tener un buen padrino; con mucho dinero para soportar tantos días de lucha;… HABRA QUE INVESTIGAR…………………

POR OTRA PARTE, El miércoles 15 de Marzo, a partir de las cinco de la tarde en la palapa de Distrito de Riego que ubica por la calle 200 y calle 2, rendirán homenaje póstumo a ADALBERTO ROSAS LOPEZ, para honrar su memoria y trayectoria política que tuvo en sus buenos años; a este evento se vaticina la presencia de grandes personajes de la vida política del estado y municipio, así como de todo el sector agrícola del Valle del Yaqui, quienes le recuerdan a través de sus inolvidables anécdotas…

KARINA BARRERA, Regidora de Hermosillo, será expulsada del PAN y hasta de Hermosillo; según se comenta en las redes sociales. Esta joven mujer, fue la que decidió a través de su voto la privatización del alumbrado público en la capital del estado, lo cual ha generado demasiada controversia, pero, otros aseguran que vida está asegurada por el PRI para las próximas elecciones con una diputación PLURI… NI A QUIEN CREERLE, solamente el destino decidirá su futuro. Por lo pronto, a los hermosillenses, ya se los cargo la tristeza por su culpa… NO HAY VUELTA DE HOJA……………

