Politica Regional

Bachoco expande su presencia en el sureste. Así es, los diarios nacionales Reforma y El Financiero, informan que Javier Bours Castelo, presidente de Bachoco, prepara la inversión de mil millones de pesos que esta empresa hará para expandir su planta en Yucatán, lo que sin duda, como nos dijera ayer el empresario Federico Dabdoub, Director General de ALASA y amigo personal de Javier Bours, es un ejemplo de lo que los empresarios sonorenses son capaces de hacer… Lo de Yazaki, un aprendizaje para dirigentes. Tras las puesta en marcha del Curso-Taller de Salud y Vivienda en el sur de Sonora promovido por la CTM estatal, el dirigente sindical Fernando Millán, al ser abordado por el reciente conflicto en lo que fue Acosa, reconoció que la protesta de un grupo de los trabajadores tuvo razón de ser y es un aprendizaje que los dirigentes obreros debemos aceptar… Un grupo de amigos de Adalberto Rosas, le rindieron ayer tarde un Homenaje Póstumo en la palapa del Distrito de Riego

“Debe existir madurez para aceptar la crítica, corregir lo necesario y eso hemos hecho”, afirmó ayer el secretario general de la CTM en Cajeme, Fernando Millán Harrison, en referencia a la inconformidad de los obreros de esa maquiladora que se dijeron traicionados por sus representantes sindicales tras el cambio la razón social de Acosa a Yazaki temiendo perder su antigüedad laboral y otros derechos.

El error en este caso pudo ser de la empresa y del mismo sindicato pues falló la comunicación, “debemos reconocerlo y eso originó que desde noviembre a enero hubiera dudas cada vez más fuertes; cuando quisimos explicar la situación nos cuestionaron por qué no lo habíamos hecho antes, esa fue la crítica más dura que nos hicieron”, señaló el también dirigente obrero de Gamesa y Regidor.

Pero después de ese momento, dijo, se empezó a informar sobre la situación real de los trabajadores y la mayoría de los inconformes empezaron a regresar a sus puestos.

“Ahora hay un clima laboral tranquilo en Yazaki, se están corrigiendo los errores y Jaime Gámez (dirigente del sindicato de maquiladores) analiza el trabajo de sus delegados en la línea de producción para ver qué ha fallado y lograr que la comunicación con la base sindical sea más fluida y oportuna”, afirmó Millán Harrison.

Garantizó que no ha habido ni habrá despidos de quienes participaron en la protesta. “Los que han pedido su liquidación lo han hecho por iniciativa propia y mal asesorados por alguien que les dijo que iban a tener un dinerito al ser liquidados y luego podrían ser recontratados”. El sindicato de Yazaki agrupa a los poco más de 9 mil trabajadores que laboran en las diferentes plantas que esta empresa tiene en la región.

Si el trabajador busca su liquidación sin consultar al sindicato y asesores por otras personas, puede hacerlo, es su derecho, pero no es recomendable. Lo más conveniente es que acuda a su sindicato y la CTM dode lo pueden orientar expertos en derecho laboral, o en la Junta de Conciliación y Arbitraje donde se le garantiza que su liquidación cumplirá con lo estipulado por las leyes.

Por lo que se refiere al curso taller, Millán Harrison dijo que tiene por objetivo el que tanto los secretarios generales y delegados sindicales estén al tanto de las reformas y demás beneficios que dependencias como el IMSS, Infonavit y Hacienda vienen llevando a cabo, evento que inauguró el Secretario del Ayuntamiento, Armando Alcalá, representando al alcalde Faustino Félix, siendo acompañado por el Secretario de Imgan Urbana y Servicios Publicos, Marcelo Calderoni Obregón.

Este Curso-Taller al que asisten delegados sindicales y secretarios generales de los municipios de Navojoa, Huatabampo, Etchojoa, Benito Juárez y Cajeme, fue puesto en primer instancia en Hermosillo por la misma CTM estatal al frente de su lider Javier Villarreal Gámez ante 130 delegados sindicales de la capital sonorense, también contándose con la presencia en el evento local, de los ex dirigentes Antonio Valdez Villanueva y Aurelio Valdez Dueñas, trabajos que concluirán mañana viernes.

En 2016, el conglomerado avícola vendió en México y en el mundo 52 mil 20 millones de pesos y obtuvo una utilidad de operación por 4 mil 833 millones de pesos, siendo el mayor productor de pollo en México, obtenido el 84 por ciento de sus ingresos de la venta de este producto. El 76 por ciento de sus ventas las realiza en México, el restante 24 por ciento en Estados Unidos, de acuerdo con datos publicados en la versión on line de El Financiero.

En mas del sector económico, en la licitación de las obras para reconstruir la avenida Las Torres del Parque Industrial de Ciudadd Obregón (PICO) se espera que las empresas ganadores sean locales, aunque no se descarta que podrían ser de otras ciudades pues es una licitación pública abierta a todas las constructoras del país, señaló Silvia Jaime Serrano.

La rehabilitación del PICO está anunciada para este año y sólo se espera que sea licitada para disponer de los $100 millones presupuestados para esta obra. De esa cantidad, explicó, $75 millones serán aportados por el Gobierno del Estado y los otros 25 por industriales del PICO. El proceso de licitación, aclaró, aún no ha iniciado y una vez que así sea llevará aproximadamente 21 días; una vez conocido el nombre de la empresa ganadora empezará la obra.

Finalmente, ayer a las 5 de la tarde, un grupo de amigos del extinto ingeniero Adalberto Rosas López, le rindieron un Homenaje Póstumo en la palapa del Distrito de Riego de calles 200 y 2. “De distintas formas, muchos sonorenses y cajemenses compartimos con Adalberto su ardiente convicción por la democracia, su defensa de las aguas del Rio Yaqui y su solidaridad con las mejores causas del país”, rezaba la invitación que, por cierto, nos hizo llegar uno de sus amigos, Toño Valdez Villanueva.