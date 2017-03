Buscan SE, empresarios y universidades que egresados tengan experiencia laboral

Hermosillo, Sonora, febrero 28 del 2017.- Por modificar planes de estudios de universidades para egresar jóvenes con perfiles adecuados y precisos, acordes a las necesidades y realidades laborales de las empresas en Sonora, se pronunció el Secretario de Economía Jorge Vidal Ahumada.

Ello, durante un encuentro de diálogo y análisis de propuestas para el desarrollo estudiantil y económico entre los rectores del Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH), Universidad de Sonora y Universidad Estatal de Sonora (UES), Adolfo Rivera Castillo, Heriberto Grijalva Monteverde y Horacio Huerta Cevallos.

En este encuentro en que participaron los presidentes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), Armando Barajas, Marcelo Meouchi y Miguel Ángel Figueroa, el Secretario de Economía expuso la Importancia de la Vinculación de la Escuela/Academia –Industria.

Dijo que la participación de los estudiantes en el sector productivo debe darse de manera que el mundo laboral forme parte de las materias que se imparten en los planteles escolares.

“Cuando tu vez que en innovación y tecnología se invirtieron el sexenio pasado en Sonora tres millones de pesos y Jalisco 300 millones, lo primero que te genera es una preocupación”, subrayó.

Detalló que Sonora cuenta con 52 instituciones de nivel superior distribuidos en 112 planteles en 18 municipios del Estado, quienes en conjunto agrupan a más de 100 mil alumnos, lo que representa el 11.8 por ciento de los estudiantes del estado.

“Vienen empresas grandes y serias que van a necesitar el recurso humano y si no existe esa relación y esa vinculación entre el empresariado y la academia, no se proveerá el recurso humano que requieren las empresas que están llegando”, indicó.

El titular de Economía de Sonora mencionó que las estrategias del Gobierno y empresas es identificar las instituciones de donde egresen los mejores perfiles para puestos de trabajo, adaptar planes de estudio, trabajar con los alumnos de mejor promedio y enrolarlos en participación directa con la empresa por seis meses, sin sueldo pero con una ayuda simbólica por su labor.

Disminuye tasa de desempleo en Sonora

La tasa de desempleo se redujo al 3.5 por ciento durante el mes de enero del 5.6 que se registró al inicio de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, indicó el Secretario de Economía Jorge Vidal Ahumada.

“Logramos reducir la población desocupada, teníamos una desocupación del 5.6 por ciento de la población económicamente activa que representaba de 72 a 75 mil jóvenes”, detalló.

Destacó que estos índices son gracias a los trabajos de gestión y desarrollo económico realzados por la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano durante su primer año de trabajo, que ha dado como resultado un crecimiento del 7.5 por ciento.

