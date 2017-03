* EL PRI CAJEME, es repudiado por sus liderazgos de colonias que tiene para asegurar las campañas políticas de sus candidatos en el próximo proceso electoral que se avecina…. Resulta que murió Doña Martha Hernández Valenzuela el domingo pasado, con más de 40 años de militancia priista y nadie de los priistas de hueso colorado del partido, o sea, los que tienen el sartén por el mango se paró en su funeral, mucho menos le enviaron una Corona de flores y ni un transporte les facilitaron a sus compañeras lideres para trasladar sus restos al panteón para darle cristiana sepultura……. LAS UTILIZAN, SE LAS ACABAN Y MUEREN EN EL OLVIDO LAS LIDERES……………….

* EL MAS ODIADO DE HERMOSILLO, El Alcalde Manuel Ignacio “Maloro” Acosta… Repudio total contra el edil hermosillense por haber cedido la concesión del Alumbrado Público, aprobada en Cabildo de Hermosillo, la cual afectará por 15 años a la ciudadanía hermosillense… O SEA, CINCO ADMINISTRACIONES están comprometidas para pagar 1, 100 millones de pesos a una empresa privada, en la cual podría estar en nómina el MALORO para asegurar su vida, pues políticamente hablando, este personaje no creo vuelva a lograr un escaño político en lo que resta de su renga vida……… AHORITA LO QUE QUIERE ES SALVAR SU PELLEJO DE LA GENTE……. ¿Cuánto le tocará mensual por esta traición al Maloro?. Esto que hizo no fue gratis. Pero si creo destruyó su carrera política a cambio de su seguro de vida $$$$$$$$$$$$$$, y por 15 años…………….

Eduardo Flores

EL PRI CAJEME, es repudiado por sus liderazgos de colonias que tiene para asegurar las campañas políticas de sus candidatos en el próximo proceso electoral que se avecina….

Resulta que murió Doña Martha Hernández Valenzuela el domingo pasado, con más de 40 años de militancia y liderazgo priista y nadie de los priistas de hueso colorado del partido, o sea los que tienen el sartén por el mango se paró en su funeral, mucho menos le enviaron una Corona de flores y ni un transporte les facilitó el líder Cetemista del transporte Luis Acosta a sus compañeras líderes, para trasladar sus restos al panteón y darle cristiana sepultura… ¡que cabrones!….

LAS UTILIZAN, SE LAS ACABAN Y MUEREN EN EL OLVIDO LAS LIDERES DEL PRI, así es como se las gasta la dirigencia del PRI-Cajeme, las utilizan hasta que se las acaban por vejez y ellas solas mueren en sus casas en la miseria, mientras otros disfrutan de sus buenas posiciones, con buenos sueldos, buenas casas, buenas comidas, viajes y los mejores placeres mundanos que ofrece la política de Sonora, mientras otros que lucharon por lograr sus triunfos electorales, mueren en el olvido y solos, sin ningún reconocimiento de parte de los dirigentes del PRI Estatal, mucho menos del PRI- municipal… Ojala y mi dios premie a esta luchadora social que dio su vida por el partido que la vio nacer, y ojala mi dios, castigue a quienes la utilizaron y abandonaron a su suerte cuando más los necesitaba… DESCANCE EN PAZ DOÑA MARTHA……………..

POR OTRA PARTE, déjenme decirles que los ex presidentes del PRI-Cajeme, hace poco sostuvieron una importante reunión para darle el ultimo adiós a un ex presidente, del cual de momento se me olvida el nombre, pero, lo importante de esto no es el nombre de este personaje, sino de lo que dijo Andrés Rico Pérez frente a los presentes, “Es una pena qué cada mes se nos estén muriendo ex presidentes del PRI-Cajeme, cuando menos que sea cada año, así sería menos dolorosos para todos”, algo así expuso ante los presentes, lo cual molesto a los ex dirigentes Baldenebro Patrón, Chayito Oroz, Juan Leyva, entre muchos más aún vivos, por la falta de respeto con que se condujo públicamente Rico Pérez…

QUE ESPERABAN DE ESTE POBRE MUCHACHO, le hace falta bastante asesoría para que se conduzca con respeto hacia la militancia priista, y que no ande pidiendo un funeral anual de los ex dirigentes del PRI-Cajeme… ¿POR FAVOR!, QUE ALGUIEN HAGA ALGO, de antemano ya se sabe que en las próximas campañas electorales no se logrará nada, pues el odio de la ciudadanía ha crecido bastante contra El PRI y se ve difícil logren alguna posición política en este próximo proceso electoral……………..

