Muere motociclista al chocar contra pick up

Óscar Félix/El Regional

Un motociclista perdió la vida de manera instantánea luego de que se impactó de frente con un pick up de color blanco lo que provocó que fuera proyectado hacia la cinta asfáltica del lado oriente.

El accidente sucedió a eso de las 19:00 horas de ayer domingo por las calles Norman E. Borlaug entre las calles 900 y 1000 del valle del Yaqui.

Las unidades participantes fueron un pick up blanco y una motocicleta de color roja con negro la cual quedó a un costado de la carretera del lado Poniente.

En las primeras investigaciónes indica que la motocicleta viajaba de Norte a Sur y la pick up en sentido contrario cuando de repente el motociclista invadió carril contrario impactando se en el lado izquierdo de dicho vehículo golpeando se en la cabeza en el cristal para quedar en la poción antes descrita.

Al sitio acudieron Agentes del Departamento de Tránsito Municipal y Peritos de la Procuraduria General de Justicia del Estado