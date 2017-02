Recibe Cámara de Diputados iniciativa de Gobernadora Pavlovich para reducir financiamiento a partidos políticos

Hermosillo, Sonora, febrero del 2017.- Al igual que los tres niveles de gobierno e instituciones, los partidos políticos deben apretarse el cinturón como lo hacen los ciudadanos, subrayó la Gobernadora Claudia Pavlovich.

Ello al informar que su iniciativa para reducir prerrogativas a los partidos políticos se encuentra ya en la Cámara de Diputados, y serán los diputados federales quienes determinarán su análisis y aprobación.

“Todos debemos sumarnos a propuestas de austeridad como la de reducción del financiamiento a partidos políticos”, subrayó la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano luego de reconocer al Congreso del Estado de Sonora que votó por unanimidad a favor de su iniciativa y permitió avanzara al poder legislativo federal.

Destacó la importancia de proponer iniciativas que reflejen el sentir de la gente y reconoció que en tiempos no electorales no es necesario tanto recurso para los partidos políticos, en nivel federal como local.

“Es tiempo de que todos nos apretemos el cinturón; y creo que es una propuesta que estoy segura los ciudadanos ven bien, ya que si ellos siempre se aprietan el cinturón, pues todas las demás instituciones, los tres niveles de Gobierno y partidos políticos debemos replicar”, señaló.

Expresó que los gobiernos pueden hacer más con menos, y enfatizó que el aplicar estas medidas de austeridad se recuperar la confianza de los ciudadanos por lo que espera que tenga la aprobación de la Cámara de Diputados y Congreso de la Unión.

La Gobernadora Claudia Pavlovich, recordó que de aprobarse, la medida aplicaría en distintos momentos en las entidades del país debido a que los procesos electorales existen en diferentes tiempos.

El 15 de enero pasado, la Gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich remitió al Congreso del Estado la iniciativa para reducir en 50 por ciento el financiamiento a partidos políticos en años no electorales. Luego de ser analizada en comisiones se votó de manera unánime en el pleno del órgano legislativo local.

Una vez cubierto ese paso, la iniciativa la entregó a la Cámara de Diputados el Secretario de la Consejería Jurídico del Gobierno del Estado, Iván Jaimes Archundia, ya que esa institución fungirá como cámara de origen, a fin de que se analice la propuesta de modificar el inciso “A” del párrafo segundo del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.