Politica Regional

Ochoa Reza prometió que ganarán las tres elecciones de 2017 y en el PRI hablan de un error “a la Beltrones”. Dijo que su partido se quedaría con todas las gubernaturas. “Será el año del regreso del PRI, en el 2017 se vivirá nuestra contundente victoria. Que se acallen los rumores, ganaremos 3 de 3”… Don Sergio Gastélum de La Vega, de excelente capital político, con vasta experiencia política, reconoce que viendo bien las cosas en lo que pudiera esperarse para la elección presidencial, el PRI deberá considerar y valorar a cartas fuertes en las elecciones locales, como son los casos de Hermosillo y Cajeme, que sean garantías de triunfo en las urnas… “Las elecciones de julio del 2018 en Cajeme y en Hermosillo no deberán ser para el PRI un concurso de belleza o de elección de reyna del carnaval; una Kitty Gutiérrez para Hermosillo o una Kik Diaz Brown o Anabel Acosta para Cajeme, por ejemplo, sucumbirían en las urnas”, le dijo un servidor a Don Sergio… Expertos de EU y Canadá piden a Trump respetar a México. Ah, y por el “defecto Trump”, el peso mexicano seguía ayer ganando terreno ante el dólar. En ventanilla, ya a $19.93!

Con el objetivo de levantar el ánimo de su tropa, Enrique Ochoa Reza prometió durante una nueva sesión ordinaria del Consejo Político Nacional del PRI que su partido se quedaría con las tres gubernaturas en juego en 2017. Una promesa bastante difícil de cumplir a juzgar por las encuestas. Pero con ganar el Estado de México, el lider priista podria darse por bien servido

“Será el año del regreso del PRI, en el 2017 se vivirá nuestra contundente victoria. Que se acallen los rumores, ganaremos 3 de 3”, dijo Ochoa, tras admitir que el año pasado habían sufrido “descalabros importantes” en algunos estados, y a la fecha el tricolor está en el tercer lugar de preferencias electorales.

La referencia es compartido por gran parte de los militantes del tricolor, aunque varias fuentes del partido ya hablaban de una reedición del “error de Beltrones”, en referencia a la promesa de Manlio Fabio de retener al menos 9 gubernaturas en las elecciones de 2016. El sonorense ha tomado oxígeno y en cualquier momento pudiera tomar protesta como nuevo Secretario en el gabinete presidencial.

“Cuando Manlio Fabio dijo eso, todos los priistas cercanos a Los Pinos empezaron a decir que si no cumplía con ese número de victorias sería un fracaso. Y cuando ganó sólo 5 gubernaturas, renunció. ¿Ochoa renunciará si no cumple con las tres que prometió?”, dijo un senador tricolor, si, pero con ganar el Estado de México seria mas que suficiente, como nos decia ayer Don Sergio Gastélum de la Vega.

El ex alcalde de Cajeme, ex candidato al mismo cargo, ex presidente del PRI Cajeme, ex regidor en la administración de Don Faustino Félix Escalante, ex Agente Fiscal y Ex Presidente del Club de Beisbol “Yaquis” de Obregón, reconoce que las elecciones federales del 2018, y en particular la de la Presidencia de la Republica, serán toda una prueba de fuego.

En ese entorno, Don Sergio, de excelente capital politico, con basta experiencia politica y con mano y dialogo suave para arreglar problemas o broncas politicas, reconoce también que viendo bien las cosas en lo que pudiera esperarse para la elección presidencial, el PRI deberá considerar y valorar a cartas fuertes en las elecciones locales, como son los casos de Hermosillo y Cajeme, que sean garantias de triunfo en las urnas.

“Si, Don Sergio, bastante razón tienes, por ejemplo, un Ernesto Gándara para Hermosillo y un Abel Murrieta para Cajeme, aunque sin hacer de menos a las mujeres –le dije ayer en una de las mesas cafeteras del “San Jorge”–, las elecciones de julio del 2018 en Cajeme y en Hermosillo no deberán ser para el PRI un concurso de belleza o elección de reyna del carnaval. Una Kitty Gutiérrez para Hermosillo o una Kiki Diaz Brown o Anabel Acosta para Cajeme, por ejemplo, sucumbirian en las urnas”.

En otros asuntos, pero de relevancia nacionales e internacional, expertos de EU y Canadá piden a Trump respetar a México. Exfuncionarios y académicos de ambos países coincidieron en que Estados Unidos se arriesga a echar por la borda décadas de cooperación estratégica, se destacaba ayer en una nota en linea del Excélsior. Ah, y por el “defecto Trump”, el peso mexicano seguia ayer ganando terreno ante el dólar. En ventanilla, ya a $19.93.

El exsecretario estadunidense de Comercio, Carlos Gutiérrez, señaló que la administración Trump no puede buscar imponer una negociación del TLCAN donde un país pierde u otro gane. “Debe corregir sus políticas hacia México o arriesga echar por la borda décadas de cooperación estratégica y propiciar la llegada de líderes anti-americanos al poder, coincidieron exfuncionarios y académicos estadunidenses y canadienses”.

Eso está en juego y va a ser extraordinariamente difícil para México no tomar una posición combativa”, enfatizó en un foro del Consejo Atlántico. Gutiérrez, expresidente de Kellog’s y secretario de Comercio en el gobierno de George W. Bush, expresó su expectativa de que la administración Trump tenga la sabiduría de no convertir una “victoria táctica” de corto plazo, en una “derrota estratégica” en el largo plazo.

Estamos creando las condiciones para unas elecciones presidenciales del 2018 en México donde el ganador puede ser un anti-americano, populista y anti-imperialista (…), algo que no hemos visto en décadas”, subrayó. Sostuvo que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) puede y debe ser modernizado en sus capítulos laboral, ambiental y reglas de origen, pero insistió que debe resultar en una ganancia para los tres socios originales.

Peter MacCay, excanciller de Canadá, sostuvo que la visita de los secretarios de Estado, Rex Tillerson, y de Seguridad Nacional, John Kelly, a México es una “tremenda oportunidad” para relanzar y reorientar la relación estratégica de Estados Unidos con México.

Es una tremenda oportunidad de corregir un enfoque erróneo y regresar a los fundamentos que son la seguridad (…). Para hacer a Estados Unidos grande nuevamente (…). Hay que hacer al TLCAN grande nuevamente”, sostuvo, coincidiendo con Gutiérrez en el sentido de que el TLCAN debe ser modernizado en temas como los mecanismos de resolución de disputas y saludó la posición del gobierno canadiense de lidiar de manera trilateral con la renegociación del acuerdo.

Paula Stern, expresidenta de la Comisión Internacional de Comercio de Estados Unidos, sostuvo que el “elefante” en el cuarto de la relación entre Estados Unidos y México es el comercio, junto a la migración. Al respecto, dijo que la misión de Tillerson y Kelly en México debe ser tratar de “suavizar” la reacción nacionalista dentro de México que está haciendo más complicada la posición del gobierno mexicano.

Peter Schechter, director del Centro para América Latina del Consejo Atlántico, sostuvo que si la administración Trump no enmienda su enfoque hacia México arriesga beneficiar a políticos con posición anti-Estados Unidos en México. Si seguimos antagonizando a México arriesgamos que nuestro vecino nos dé la espalda y se acaben décadas de cooperación estratégica”, apuntó.

El académico Rafael Hernández de Castro, profesor del ITAM, hizo notar que Trump ha logrado hacer lo que ningún político estadunidense lograba en décadas: “Unificar a los mexicanos de izquierda y derecha en su contra. Donald Trump ha creado el consenso perfecto en México”. El Consejo Atlántico es una organización no partidista que analiza y fomenta ideas y discusiones políticas, según su propia definición.