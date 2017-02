Cae pez gordo en Cajeme implicado en robo de auto

Cajeme, Sonora; a 21 de febrero de 2017.-Luego de una intensa persecución elementos de la Policía Rural de Cajeme lograron la detención de un sujeto y tres mujeres, una de ellas menor de edad, mismos que se desplazaban en un automóvil a exceso de velocidad por calles de la ciudad.

Oficiales de la Policía Rural lograron asegurar a los tripulantes de un vehículo Ford, línea Focus luego de una persecución realizada con el apoyo de distintas corporaciones como la Policía Municipal, Policía Estatal de Seguridad Publica (PESP) Y Policía Estatal Investigadora (PEI)

Los hechos ocurrieron la noche del pasado Lunes 20 de febrero a las 23:00 horas cuando las autoridades reportaron un vehículo sedan color gris circulando a exceso de velocidad por las calles 400 y 5 de febrero.

Las autoridades establecieron un retén en la calle 900 y calle bambú a esperar la unidad y al llegar esta al sitio no detuvo su marcha golpeando a un elemento de seguridad para posteriormente volcarse.

En el lugar se logró la detención de quien fue identificado como Manuel N de 28 años, alias el “Meño” y en el interior de la cajuela del auto se localizó un juego de placas matrícula WFD-8193 para el estado de Sonora, pertenecientes a una unidad con reporte de robo el día 16 del presente mes y año.

Al ser puesto ante el agente del Ministerio Publico resulto que Manuel N contaba con historial por varios delitos.

La Procuraduria General de Justicia del Estado (PGJE) logró que un Juez de control vinculara a proceso al hoy detenido por el delito de posesión de vehículo robado y lesiones en perjuicio de un oficial de la Policía Municipal de Cajeme.

El juez de control le decretó prisión preventiva fijando a las partes un plazo de tres meses para el cierre de investigación.

Antecedentes Penales de Manuel N

Av. Previa 012715, fecha 17 febrero 2015, agencia 160 Obregón inv. Sector II.

Av. Previa 051812, fecha 27 agosto 2012, agencia 160 Obregón inv. Sector II.

Av. Previa 074911, fecha 28 diciembre 2011, agencia 160 Obregón inv. Sector II.

Proceso Judicial Y Ministerial exp. 041311, Av. Previa 074911, fecha 28 diciembre 2011, agencia 160 Obregón inv. Sector II, Dependencia 135 – Juz. 1º Penal Obregón.

Proceso Judicial Y Ministerial exp. 030312, Av. Previa 051812, fecha 28 agosto 2012, agencia 160 Obregón inv. Sector II, Dependencia 146 – Juz. 3º Penal Obregón.

Proceso Judicial Y Ministerial exp. 004215, Av. Previa 012715, fecha 17 febrero 2015, agencia 160 Obregón inv. Sector II, Dependencia 146 – Juz. 3º Penal Obregón.

IPH

Folio: 2069471, Fecha: 03/10/2010, Asunto: Choque, Lugar: Cajeme

Folio: 11675125, Fecha: 24/06/2015, Asunto: Alterar el orden, Lugar: Cajeme

Folio: 4751075, Fecha: 25/08/2012, Asunto: Robo en casa habitación, Lugar: Cajeme

Folio: 14815238, Fecha: 02/12/2016, Asunto: Robo con violencia, Lugar: Cajeme

Folio: 3465982, Fecha: 26/11/2011, Asunto: Robo en casa habitación, Lugar: Cajeme

Folio: 7253234, Fecha: 11/08/2013, Asunto: robo en casa habitación, Lugar: Cajeme

Folio: 7390797, Fecha: 31/08/2013, Asunto: escandalizar en vía pública, Lugar: Cajeme

Folio: 1082821, Fecha: 09/02/2015, Asunto: escandalizar, Lugar: Cajeme

Folio: 7823119, Fecha: 04/11/2013, Asunto: escandalizar en vía pública, Lugar: Cajeme

Proceso Judicial y Ministerial

RNIP: 004215, Institución Ejecutoria: P.G.J.E. Sonora, Fecha de libramiento: 20/05/2015, Tipo de mandato: Reaprehensión, Estado de mandato: Cumplido

CERESO

Expediente: 020091, Centro: CERESO Ciudad Obregón, Fecha de Ingreso: 28/12/2011, Fecha de Externación: 03/04/2012, Delito: No especifica

Expediente: 021660, Centro: CERESO Ciudad Obregón, Fecha de Ingreso: 28/08/2012, Fecha de Externación: 02/04/2013, Delito: No especifica

Expediente: 026175, Centro: CERESO Ciudad Obregón, Fecha de Ingreso: 17/02/2015, Fecha de Externación: 27/02/2015, Delito: No especifica

Expediente: 026738, Centro: CERESO Ciudad Obregón, Fecha de Ingreso: 25/06/2015, Fecha de Externación: 13/04/2016, Delito: No especifica.