Politica Regional

Como asesor externo en materia política de la gobernadora Claudia Pavlovich, el Licenciado Guillermo Silva Montoya opera o trabaja ya desde hace unos días allá en la capital sonorense, con oficinas fuera de Palacio de Gobierno, y no es que se haya peleado con su amigo Ernesto Gándara, de quien era su principal asesor y estratega como Senador de la Republica. Cero distanciamiento entre ambos, se aclara.. No terminaría Febrero sin que el Licenciado Manlio Fabio Beltrones esté ya funcionando como Secretario de alguna importancia dependencia del Gobierno Federal, obvio, sus amigos dicen que va a la Secretaria de Gobernación, información filtrada de reciente reunión del propio Manlio con un grupo de amigos en un lugar de Sonora, pero la pregunta sería hacia dónde iría Enrique Ochoa Reza, bueno, dicen que podría ser enviado a Brasil como embajador por Beatriz Paredes, quien sería la Sria. Gral. del PRI con Osorio Chong como nuevo Pdte. del partido

El Licenciado Guillermo Silva Montoya venia enfrentando problemas físicos o cansancio al estar yendo y viniendo como asesor y estratega de su amigo el Senador Ernesto Gándara Camou a la Ciudad de México, de ahí que le habría solicitado separarse del cargo, a lo que el “borrego” accedió, o sea que no hubo ningún distanciamiento entre ambos, aunque también habría que ver si su nuevo nombramiento fue acordado o “planchado” entre Claudia y Ernesto.

Más aun esto si la Gober estaría apoyando al “borrego” para que sea el candidato priistas a la alcaldía naranjera en el 2018, siendo, tal vez, esto lo más probable, pues el Memo estará concentrado más que nada en los asuntos políticos inherentes a Hermosillo, así que saquen sus conclusiones, y como se la deben –otra vez– a la grande por Sonora, quien sabe si todo esto también lleve lectura para el 2021, más aun si al PRI le va mal –muuuy mal– en las elecciones de julio del 2018 tanto federales como locales.

En más de nuevos nombramientos, cada vez más suena la especie de la salida del potrillo Miguel Ernesto Pompa Corella de la Secretaria de Gobierno y que su relevo seria Natalia Rivera, de quien se dice le habría solicitado a Claudia que le pidiera la bola a Edna Molina como Directora –o Secretaria– de Comunicación Social, unos dicen que porque no daba con bola y otros que porque andaba cilindreándose sola como la candidata priista a la alcaldía de Navojoa y por haberle mentido a la Gober sobre el misterioso caso de la quema de la camioneta de su mamá ahí en “Polvojoa”.

Trasciende que la Edna habría tratado de cubrir al real autor intelectual de la quema de la camioneta, lo que no cayó nada bien en Palacio de Gobierno. Unos dicen que fue Raúl y otros que el “Pitillo”, pero bueno, quien haya sido, la Edna y su futuro político ya son harina de otros costal, estando ahora como directora del Canal 12 de Hermosillo, mejor conocido como “TeveDoce” o Televisa Hermosillo, y en más de funcionarios estatales, vale la pena reconocer el buen trabajo del Licenciado Alberto Flores Chong, como Director Estatal de Protección Social.

En asuntos de corte nacional, no terminaría Febrero sin que el Licenciado Manlio Fabio Beltrones Rivera esté ya funcionando como Secretario de alguna importancia dependencia del Gobierno Federal, obvio, sus amigos dicen que va a la Secretaria de Gobernación, información filtrada de reciente reunión del propio Manlio con un grupo de amigos en un lugar de Sonora, pero la pregunta seria hacia dónde iría Enrique Ochoa Reza, bueno, dicen que podría ser enviado a Brasil como embajador por Beatriz Paredes.

Ah, la Paredes ya anda en México tras dejar la Embajada, “picando” piedra en algunos cafés de corte político en la capital del país y hasta yendo a visitar amigos en el vestuoso edificio de Insurgentes Norte, según la bien enterada e influyente columna “Templo Mayor” del diario Reforma, asi que nada descabellado seria que la cenecista y cerebrito tricolor de Beatriz fuese como Secretaria General del PRI en la nueva Presidencia que, dicen algunos, pudiera ser ocupada por Osorio Chong, pero bueno, el caso es que Enrique Peña Nieto ya no aguanta más tanto golpeteo político, y ahora lo de Trump, por eso la urgencia de Manlio en su gabinete.

Ah, por cierto, ahora que ya está de regreso Beatriz Paredes a México tras varios años como embajadora en Brasil, quien le mandó un mensaje de felicitación fue uno de sus mejores amigos en Sonora: El bacumense Ignacio “Nacho” Gaxiola Corral, cenecista de pura cepa, quien se habla de tu a tu con la oriunda de Tlaxcala, con quien Nacho cultivó estrecha amistad cuando fue Secretaria General de la CNC y presidenta del CEN del PRI, así que, si la “Tichi” va a la Secretaria General, pues al bacumenes se le facilitaría mas su proyecto de aspirar a la candidatura al Senado por Sonora.

En más de política, y políticos, quienes se vieron hace unos días y no se saludaron, fueron el presidente del PRI Cajeme, Andrés Rico Pérez, y el ingeniero Rodrigo Bours Castelo, en conocida funeraria local, habiendo un servidor platicando un rato con Rodrigo, como también con Jesús Félix Holguín, en la misma funeraria, como también con la regidora Ramoncita Flores López, quien a su vez charló buen rato con Chuy Félix en compañía de Bernardo Elenes Habas, no andándose por las ramas el ex Alcalde al decir que Ramoncita es la “mejor Regidora” del Cabildo.

En otros asuntos, el altruista empresario Diego Cota Cota, Presidente del Comité Organizador de la Expo Obregón 2017, agradeció y mencionó ayer a diferentes personalidades y patrocinadores que han estado apoyando a lo largo de estos 25 años, afirmando que el éxito de este evento realizado año con año es la comunión entre organizadores y la sociedad Cajemense, siendo acompañado por el ex Alcalde Ricardo Bours Castelo.

Artistas ya confirmados como Julión Alvarez que tanto arraigo tiene entre los cajemenses, Mon Laferte, La Arrolladora Banda Limón y otros ya muy cerca de confirmar como los Ángeles Azules y comediantes como Franco Escamilla y Mike Salar son algunos de los nombres que se encargarán de engalanar los festejos de lo que los organizadores llamaron “Las bodas de plata de Expo Obregón”.

Por otra parte Mirna López, directora del Instituto del Deporte, manifestó su gratitud y apoyo a los organizadores por el trabajo en equipo ya que este año la Expo contará con varios eventos deportivos, siendo un torneo de voley bol playero el de mayor importancia ya que dicho espectáculo será con jugadores que han participado en competencias nacionales e internacionales.