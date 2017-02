Sigue la mala administración del Alcalde Raúl Silva Vela en Navojoa

* Habitantes de la Perla del Mayo denuncian una vez más la gris y mala administración de su alcalde, ya que siguen sin ver avances en el municipio.

Por Victor Gallardo

Muy buenos días, tardes o noches según la hora que este leyendo esta columna estimado lector.

En esta ocasión volvimos a hacer un recorrido por el municipio de Navojoa, y lo que hemos encontrado nos sorprende, ya que ahora no solo los regidores de oposición se están quejando de los malos manejos del alcalde de la Perla del Mayo, Raúl Silva Vela.

En este recorrido fue la ciudadanía la que más se quejó de su alcalde, a quién tachan de insensible, prepotente y arbitrario, y es que nos comentan que Silva Vela no ha cambiado su forma de gobernar, sigue gobernando el ayuntamiento como si fuera una empresa, y es que los navojoenses se quejan de que el nepotismo está a la orden del día en el municipio de Navojoa, cuñados, tíos, primos y otros parientes hacen de las suyas sin la menor preocupación alguna, ya que “trabajan” bajo la protección del alcalde Silva Vela.

Y es que estimado lector uno como reportero puede estar equivocado, la oposición por obvias razones puede estar equivocada, pero cuando son las habitantes quienes se quejan, quienes denuncian, quienes se sienten impotentes con la gris administración de Raúl Silva Vela, ellos difícilmente pueden estar equivocados, ya que ellos son los que sufren en carne propia los excesos en gastos de su alcalde, son quienes sufren y aguantan las calles en mal estado, el mal servicio de recolección de basura, un agua potable de mala calidad, unas comisarias que están total abandono, habitantes de las mismas se siguen preguntando hasta cuando el alcalde Silva Vela les cumplirá lo que les prometió en campaña.

Los navojoenses urgen a la gobernadora del estado Claudia Pavlovich a que tome cartas en el asunto y ponga orden en la Perla del Mayo, ya que simplemente no saben qué hacer con su alcalde que se ha dedicado más a usar y manejar el ayuntamiento como patrimonio familiar, los habitantes de Navojoa quieren un alcalde propositivo, trabajador, un alcalde que sepa que puertas tocar para gestionar recursos y beneficios que urgen en el municipio.

Quieren un alcalde que se sensible y esté atento a lo que sus gobernados piden y requieren, el clamor de los navojoenses es que quieren un alcalde abierto al dialogo y que no solo privilegie a unos cuantos.

Don Hipólito nos comentó que nunca le había tocado un alcalde tan insensible y tan alejado de su pueblo, triste nos decía que tenía la esperanza como miles de navojoenses que Silva Vela fuera diferente e hiciera un verdadero cambio tanto en la ciudad como en las comisarías, pero decepciona ver que resulto hasta la fecha un alcalde incumplido con su gente.

Por tercera ocasión que hemos visitado y la situación en la Perla del Mayo no mejora ya que la ciudadanía sigue quejándose de su alcalde es por ello que los navojoenses siguen pidiendo intervención de la gobernadora del estado Claudia Pavlovich para que le ponga un alto a tanta arbitrariedad, a tanto nepotismo y a tanto gasto innecesario por parte del alcalde el Dr. Raúl Silva Vela.

Y bien hasta aquí dejaremos esta columna, me despido no sin antes recordarles señores políticos, que se deben a sus representados, no a sus intereses políticos, no a su partido, ustedes señores se deben a los ciudadanos, porque por ellos están en la política, y sin los ciudadanos recuerden no son nada.

Hasta pronto estimados lectores, quejas, reportes y/o sugerencias a vgallardo@gmail.com.