Plantea Gobernadora Pavlovich oportunidades de Sonora en inversión energética

Hermosillo, Sonora, febrero 20 de 2017.- Para mostrar el abanico de oportunidades de negocio e inversión que ofrece el sector energético y aclarar dudas sobre la Reforma Energética, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y el Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo Ignacio García Alcocer se reunieron con empresarios sonorenses.

La Gobernadora Pavlovich destacó que Sonora puede proveer energía fotovoltaica por un 60% más que Alemania y España, razón por la cual actualmente se prospectan inversiones de origen español, australiano y canadiense.

“Tenemos una ubicación geográfica privilegiada y en esas fortalezas se reflejan las inversiones que se están dando, AT Solar-Biofields-Acciona en Puerto Libertad, con una inversión de 500 millones de dólares, BluemexPower 1 en Guaymas con una inversión de 117 millones de dólares, e Iberdrola Renovables en Hermosillo, con una inversión de 130 millones de dólares”, mencionó.

En cuanto a la situación de la energía eléctrica, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano indicó que seguirá buscando el subsidio para Sonora mientras no exista otra solución a corto plazo.

Sonora es potencia en energías limpias

Guillermo Ignacio García Alcocer, Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), explicó que la CRE busca que Sonora sea el estado piloto tanto para el uso de energías renovables como fósiles.

Resaltó que la radiación recibida por el 1% del territorio sonorense podría generar energía para el consumo eléctrico de todo el país; Sonora, dijo, tiene las mejores condiciones de insolación a nivel nacional e internacional y solo es superado por dos naciones.

Sonora, explicó, está en posición inmejorable en cuanto a energía limpia y recordó que con la instalación de un techo solar en cada vivienda se pueden generar grandes ahorros.

Héctor Alonso Olea Hernández, Presidente de la Asociación Mexicana de Energía Solar-Fotovoltaica, apuntó que la radiación que existe en Sonora coloca al estado como líder mundial, situación que debe ser aprovechada para la instalación de paneles fotovoltaicos y así generar energía tanto en las viviendas como en el sector industrial.

“En Sonora se esperan proyectos de gran escala, vamos a ver inversiones de mil millones de dólares sólo en energía solar, la segunda actividad además de las plantas de gran escala, está la generación distribuida ahí no solo veremos un impacto a nivel residencial, el mayor impacto está en el comercio y en la industria”, puntualizó.

Impulsarán facilidad de trámites

La Gobernadora Claudia Pavlovich señaló que será facilitadora ante la CRE para que se otorguen los permisos correspondientes y se transporte el petrolífero por ferrocarril,para que en Sonora haya cada vez mayor presencia de diferentes marcas de gasolineras compitiendo para brindar un mejor servicio.

Resaltó que uno de los retos más importantes que atraviesa el estado es construir un oleoducto, con el cual será más barato transportar los combustibles en comparación con el ferrocarril o pipas.

Dijo que otra tarea es que los expendedores de gasolina y de diésel sean también de gas natural y LP y se aproveche así la red de gasoducto con la que cuenta la entidad, lo cual derivaría en un ahorro de combustible en el transporte público al reducir hasta un 60% de su costo.

Promoverán gas natural

Tania Ortiz Mena López, Vicepresidente Ejecutiva de Desarrollo IEnova, expuso que Sonora es un estado potencial para atraer inversiones importantes, se debe promover el segmento del gas natural y la CRE otorgará permisos a empresas que quieran desarrollar redes de distribución de dicho combustible.

Jorge Vidal Ahumada, Secretario de Economía manifestó que Sonora se perfila como el gran productor energético de México y por ello la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano impulsa una política para promover e incentivar la inversión en energías limpias dentro de las condiciones de mercado generadas con la Reforma Energética.

Exhortó a los empresarios a aprovechar las ventajas naturales que ofrece Sonora por su privilegiada ubicación geográfica y por ser uno de los pocos estados del país con una Comisión de Energía y con la Ley de Fomento de Energías Renovables.

Estuvieron presentes Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Presidente Municipal de Hermosillo; Juan Acra López, Presidente del Consejo Mexicano de la Energía; Lorenzo Mauricio Meyer Falcón, Coordinador General de Mercados de Hidrocarburos.