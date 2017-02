Propone Gobernadora Pavlovich fortalecer relación binacional entre gobernadores fronterizos

Monterrey, Nuevo León, febrero 17 de 2017.- La Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, propuso fortalecer la agenda bilateral de cada entidad con sus homólogos norteamericanos, reorientar el fondo de apoyo a migrantes y destinar más recursos para atender niños y jóvenes no acompañados que son deportados a nuestro país.

En su participación en la tercera mesa de trabajo de gobernadores fronterizos de la CONAGO, celebrada en Monterrey, Nuevo León, para plantear estrategias ante la política migratoria del Presidente de Estados Unidos, la Gobernadora Pavlovich, ratificó el acuerdo para instalar una mesa de alto nivel entre entidades federativas del norte y el gobierno de la República para atender y dar seguimiento a temas de migración.

“Tenemos que fortalecer los lazos con los gobiernos locales de la franja fronteriza de los dos países, hacer lo que nos corresponde y construir puentes” subrayó.

Igualmente se acordó, a propuesta de la Gobernadora de Sonora, reorientar el programa de fondos de apoyo a migrantes para atender las necesidades que tendrán los estados fronterizos en caso de presentarse deportaciones masivas.

“Lo que queremos es reorientar los fondos a los problemas que tenemos en este momento en el norte”, apuntó.

Ante sus homólogo de Nuevo León, y anfitrión del encuentro, Jaime Rodríguez Calderón, del Presidente de la Conago y gobernador de Morelos, Graco Ramírez, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, y el gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid, la Gobernadora Pavlovich pidió atender de manera específica el tema de los niños y adolescentes no acompañados deportados sin ningún tipo de apoyo.

“Yo he hecho mucho hincapié en los menores repatriados, tenemos que tener un especial cuidado con ellos, ya que no es lo mismo si deportan una persona adulta que sabe a dónde dirigirse, ahí debemos destinarle muchos más recursos”, resaltó.

Citó el tema de las Casas del Niño Migrante que tiene Sonora en las fronteras de San Luis Río Colorado, Nogales y Agua Prieta, donde se atienden, protegen y se guían con sus familias a sus estados de origen.

La Gobernadora Pavlovich propuso además reforzar una estrategia de comunicación a través de los consulados, redes sociales y canales de televisión con presencia hispana para que connacionales conozcan sus derechos y obligaciones así como los apoyos por parte de autoridades mexicanas.

Con la representación de Javier Corral de Chihuahua, estuvo Gustavo Madero Muñoz, así como el Subsecretario de Población y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Humberto Roque Villanueva.

Acuerdos de la Tercera reunión de Gobernadores Fronterizos:

Establecer mesa de trabajo de alto nivel entre estados de la frontera norte y el gobierno federal para tratar los temas de.

.- No reducción de fondos de seguridad

.- Reorientar apoyos al fondo migrante

.- La inclusión por parte del gobierno federal al desarrollo de zonas económicas especiales en diversas zonas económicas de la frontera

.- Establecer negociaciones integrales con el gobierno federal que incluyan equipos multidisciplinarios incorporando la visión de las entidades federativas

.- Se acuerda impulsar una estrategia de comunicación que replantee la visión y narrativa de la relación binacional entre autoridades locales de ambos países especialmente en la frontera

.- Se acordó un acercamiento con los gobernadores fronterizos de Estados Unidos para evaluar los mecanismos bilaterales de los 10 gobernadores fronterizos

.- Se acordó en 15 días una reunión preparatoria entre los jefes de las oficinas de los gobernadores fronterizos de ambos países y sirva de preparación para un próximo encuentro de gobernadores fronterizos.