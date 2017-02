Beltrones será el nuevo secretario de Gobernación en el gabinete de Peña Nieto

* Osorio Chong iría al PRI Nacional y Enrique Ochoa a una embajada

Por Victo Gallardo

A pesar de la gran fuerza política que tiene el poderoso grupo de Atlacomulco encabezado por Luis Videgaray, Osorio Chong, Ochoa Reza , Aurelio Nuño entre otros, a pesar de todo eso para el presidente de la república la llegada de Manlio Fabio Beltrones a la secretaria de gobernación se da como un hecho.

Todo porque la presencia política y colmilluda de Manlio Fabio Beltrones podría ser un mal necesario para el gabinete de Peña Nieto, pero de no ser así el PRI llegaría muy debilitado y dividido políticamente en virtud de que Peña Nieto sabe perfectamente bien que de cada diez mexicanos nueve no están aprobando su gestión y su administración en la república mexicana.

Peña Nieto ha gobernado con un círculo muy cerrado de tres colaboradores: Miguel Ángel Osorio Chong, Luis Videgaray y Aurelio Nuño, ellos junto con el presidente de la república toman las decisiones importantes del gobierno.

Pero también es muy cierto que las decisiones que han tomado en conjunto no han sido para nada buenas, tan así que el país está en una crisis muy grave, falta de empleos, caída del poder adquisitivo, alza a la luz eléctrica, a las gasolinas, manifestaciones en todos los estados, el dólar por las nubes, todo esto ha llevado a que el presidente de la república Enrique Peña Nieto haya salido reprobado en las últimas encuestas además de que tiene el nivel de aprobación más bajo de que se tenga memoria.

Y si a esto le agregamos a que el Revolucionario Institucional a caído estrepitosamente en las últimas encuestas y como marca ha dejado de estar bien posicionado, tan así que muchos suspirantes o candidatables pertenecientes a este partido han visto cómo sus sueños se están convirtiendo en pesadillas, porque simplemente y sencillamente ser del PRI no es más “garantía” de ganar una elección o al menos dar batalla.

Es por eso que decimos que el licenciado Manlio Fabio Beltrones es un “mal necesario” en el gobierno de Peña Nieto, hoy en día el presidente de la república necesita en su gabinete un político de experiencia, con un gran camino recorrido, inteligente y sobre todo con un colmillo muy grande para tender puentes y llegar arreglos que urgen en el país.

Además de que con la llegada de Beltrones a la secretaria de Gobernación sanarían las grietas y fracturas que hay actualmente en el interior del PRI, esas grietas y fracturas que con el gasolinazo se hicieron más evidentes y que los jóvenes maravillas no han sabido sanar, Enrique Peña Nieto debe de recordar las palabras que dijo Manlio cuando renuncio a la presidencia del partido “Porque lo que los gobiernos hacen, sus partidos lo resienten”.

Es por eso que si el PRI y el presidente de la república quieren llegar en buena posición para las elecciones del 2018 tienen que pensar en un personaje como Beltrones, que conoce el sistema político mexicano mejor que cualquier académico que lo haya estudiado por años, es un mediador confiable, es uno de los hombres más informados ya que por más de cuatro décadas ha conocido las decisiones y hechos que han marcado la política mexicana, por todo ello Manlio Fabio Beltrones es la mejor opción del presidente Enrique Peña Nieto para revertir la mala imagen de su gobierno y del PRI, por eso y muchas cosas más “Bye, bye Osorio Chong, Bienvenido Beltrones”, y si no como dice mi colega y amigo Jose “Pepe” Alvarado, al tiempo amigos lectores.