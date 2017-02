Politica Regional

No se violaron derechos laborales en Yazaki (Acosa): Secretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de Sonora. Hubo confusiones y falta de información lo que propició el malestar de los trabajadores, por lo que ya se les explicó que su antigüedad laboral está a salvo. La inconformidad, añadió, se debe al parecer porque se les hizo firmar un documento sin dar tiempo a analizarlo, nomás se les dijo “fírmalo”… No habrá huelga en Itson. Asi es, en otra excelente noticia, por abrumadora mayoría el Sindicato de Trabajadores del Itson decidió ayer no ir a la huelga y aceptar la propuesta salarial que les hicieran las autoridades de la institución. La huelga estaba prevista para estallar este viernes 17 de febrero en caso de no llegar a un acuerdo con las autoridades de Rectoría… El pequeño Rubén de 8 años de edad cumplió su sueño de ser Policía Municipal, al portar gustoso el uniforme oficial y hasta “patrullar” por varias horas, y poder saludar al Alcalde Faustino Félix

El Licenciado Alejandro Zazueta Gómez, delegado de la Secretaría del Trabajo en esta ciudad, afirmó ayer que los derechos derechos laborales de los trabajadores de Yazaki (Acosa) fueron respetados en el cambio de razón social de la empresa, en tanto, ayer a mediodia en las instalaciones de la empresa, trabajadores y sus dirigentes cetemistas intercambiaron puntos de vista al respecto.

El funcionario explicó que hubo confusiones y falta de información lo que propició el malestar de los trabajadores, por lo que ya se les explicó que su antigüedad laboral está a salvo. La inconformidad, añadió, se debe al parecer porque se les hizo firmar un documento sin dar tiempo a analizarlo, nomás se les dijo “fírmalo”.

Para despejar esta duda, se redactó un nuevo documento avalado por la autoridad laboral y donde la empresa reconoce los derechos los derechos que le corresponden a los trabajadores así como su antigüedad, añadió, regresando las buenas disposiciones de trabajadores y empresa para dejar atrás ese episodio y buscar elevar aun mas la productividad que ha hecho de Yazaki una empresa lider mundial en su rubro

Respecto a los problemas que tuvieron los trabajadores con Infonavit y Fonacot, el delegado de la Secretaría del Trabajo dijo que estos sólo ocurrieron en algunos casos, no en la totalidad de los trabajadores. Al parecer el problema fue para empleados que estaban tramitando su casa. La empresa sigue hacieno las aportaciones, y el efecto es por la tramitología del Infonavit.

“Creo que allí faltó comunicación entre Infonavit y empresa”, reiteró el delegado de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de Sonora en a región sur de la entidad, y ayer mismo representantes de la empresa y de los trabajadores sostendrián una reunión con Zazueta Gómez para aclarar dudas y llegar a acuerdos definitvos, asi que todo a la normalidad, aunque habrá algunos agitadores que no quedrán dar su brazo a torcer.

En mas de buenas noticias, ayer por la mañana se puso en marcha en la Colonia Cajeme, la Campaña de Esterilización de Mascotas por parte de la Dirección Municipal de Salud del Ayuntamiento de Cajeme que tiene a bien en dirigir, el doctor Aquilez Mexia Diaz, ceremonia que empezó a las 10:00 horas con la presencia del Secretario del Ayuntamiento, Armando Alcalá, y del jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 4, Dr. Antonio Alvidrez Labrado.

Excelente y oportuna fue la respuesta de los vecinos de ese sector populoso y amplio sector de la ciudad al llevar a sus mascotas, dijo “el Aquilez” –asi le llaman sus muchos amigos, aunque un servidor lo llama el “Tarachito”, en recuerdo de su gran padre, Miguel –el “Tarachi” Mexia Alvarado–.

En tanto que, siguiendo con el Licenciado Armando Alcalá, seguramente este viernes acompañará a su jefe y amigo, el Alcalde Faustino Félix Chávez, en la tempranera ceremonia del 137 aniversario del natalicio del general Alvaro Obregón.

Seguramente en la misma ceremonia también hará acto de presencia el Licenciado Marcelo Calderoni Obregón, integrante de tan respetada e ilustre familia que tanto le dio a esta región del Valle del Yaqui en tiempos del susodicho expresidente de México.

El de hoy, un viernes muy activo, pues a las 5 pm, en el Centro Comunitario de la Colonia Cuautémoc, será el cierre de cursos del Programa Hábitat que promueve la Secretaria de Desarrollo Social, no sin antes, a las 11 am, en la plaza de Cócorit, se llevará a cabo la entrega de láminas a familias de escasos recursos.

Asi que mucha “chamba” paera este dia envia la atenta y servicial jefe de prensa del Ayuntamiento, Licenciada Mary Verdugo Ross, con quien a mediodia del jueves en sus oficinas de Comunicación Social charlamos un ratito junto al brillante periodista Mario Rivas Hernández.

No hay que descatar a Mario un domingo de finales de este febrero, o de marzo, departir viejas anéctodas pueblerinas en el exitoso y gustado programa “Canto a mi Pueblo” de su amigo Fausto León por XHI TV 2.

No habrá huelga en Itson. Asi es, en otra excelente noticia, por abrumadora mayoría el Sindicato de Trabajadores del ITSON decidió ayer no ir a la huelga y aceptar la propuesta salarial que les hicieran las autoridades de la institución.

La huelga estaba prevista para estallar este viernes 17 de febrero en caso de no llegar a un acuerdo con las autoridades de Rectoría. Gustavo Leyva, dirigente del Suttitson, explicó que el aumento salarial es por 4.30% en total, conformado por un 3.08% directo al salario y 1.22% al tabulador.

Para concluir, el pequeño Rubén de 8 años de edad cumplió su sueño de ser policía municipal, al portar gustoso el uniforme oficial y poder saludar al presidente Faustino Félix Chávez, de quien recibió una laptop, apoyo para un estudio y hasta recorrió en una patrulla las calles de la ciudad.

Hasta las oficinas de la presidencia municipal acudió el menor que padece de cáncer en el hígado, páncreas y riñón, acompañado de sus padres Teresita Acosta y Jesús Alonso González así como su hermanita Dina, acompañados de la presidenta de la Asociación Collins Vélez, Ofelia Collins quien fue quien impulsó este sueño en este y otros niños con cáncer.