Politica Regional

Empleados de la maquiladora Yazaki (antes Acosa) de Navojoa realizaron ayer un plantón en el exterior de la fábrica hermana aquí en Obregón para protestar por la supuesta supresión de sus derechos laborales ocasionada por el cambio de razón social y fiscal de esta empresa, lo que tanto Yazaki, como el Sindicato y la propia STPS han desmentido. Quién está agitando?… Este domingo se realizará en el Seminario Diocesano de Ciudad Obregón el Encuentro Deportivo Juvenil en el que de espera la presencia de más de 2 mil muchachos de los diferentes municipios de la Diócesis

Así es, en la sesión publica de Cabildo celebrada la tarde del martes, se aprobó por mayoría la Cuenta Pública del Ayuntamiento correspondiente al último trimestre de 2016, siendo éste el único punto anotado en la agenda, estando tranquila, ahora sin “acarreos” de personas humildes de las colonias por parte del PRI y de cierto funcionario que, mas que ayudar al alcalde Faustino Félix le estorba y le hace daño (¿quién es?).

El voto a favor provino de los regidores del PRI, que son mayoría en el Cabildo, y el voto en contra fue por los representantes de Movimiento Ciudadano (MC), PAN y Morena, entre ellos de manera particular de Jorge Russo Salido, regidor por MC, explicó que el rechazo de la cuenta obedeció al peligro que advierten por el financiamiento público con cargo a los proveedores.

La deuda a corto plazo crece y eso genera “resacas” económicas, ya rebasa lo normal, dijo, refiriendo además, que no se ha aplicado el presupuesto participativo que obliga a realizar una encuesta entre los contribuyentes cuando pagan el impuesto predial, pero bueno, hasta donde se sabe, ésto está por instrumentarse, y mas que gris o malo, ha sido bueno el trabajo del Tesorero Rogelio Bours Luders.

Ya sea que paguen en caja, por Internet o en un Oxxo, se debe mostrar a los contribuyentes un catálogo de obras para el sector donde viven y ellos deben decidir a qué obras se les da prioridad, puntualizó el representante de Movimiento Ciudadano, bueno, el mismo alcalde Félix Chávez en las giras y reuniones que realiza por distintas colonias de la ciudad, la misma gente le hace propuestas sobre obras, las que el edil anota.

En la misma sesión ordinaria y pública de Cabildo, y a petición de una regidora tricolor, el Cabildo aprobó derogar el descuento del cuatro por ciento del salario que se venía haciendo vía nómina a los trabajadores jubilados y pensionados, argumentándose que en la etapa del retiro los trabajadores ya aportaron lo suficiente durante su vida de servicio y es injusto que lo sigan aportando una vez retirados del servicio activo.

En otros asuntos, empleados de la maquiladora Yazaki (antes Acosa) de la vecina Navojoa realizaron ayer muy temprano un plantón en el exterior de la fábrica hermana aquí en Obregón para protestar por la supuesta supresión de sus derechos laborales ocasionada por el cambio de razón social y fiscal de esta empresa, lo que tanto la empresa, como el Sindicato y la propia Secretaria del Trabajo y Previsión Social han desmentido.

Decenas de trabajadores navojoenses se apostaron desde temprana hora, alrededor de la seis de la mañana, exigiendo que se les reconocieran los presuntos derechos perdidos, pero qué negocios tienen aqui en Obregón cuando su centro de trabajo está en “Polvojoa”, y de mala fe argumenten la pérdida de la antigüedad laboral acumulada como trabajadores de Acosa.

Por esta anulación del contrato –que está dentro de la Ley–, y aun sin contar u ofrecer documentos en mano, los alborotadores o agitadores, dicen que debieron haber sido indemnizados como corresponde a una liquidación laboral, pero, insisten vagamente, no recibieron ninguna compensación, asimismo alegan perdieron los puntos que habían cotizado para Infonavit y Fonacot, lo que ambas dependencias federales han desmentido.

Otra de su queja más recurrente –también sin mostrar pruebas–, es haber sido borrados como derechohabientes del IMSS sin que se les haya avisado y tener que realizar de nuevo los trámites para contar con el seguro médico para ellos y sus familias, diciendo que ningún representante de la CTM les aclaró todo lo que implicaba el cambio de Acosa a Yazaki y tampoco se han acercado a ellos para asegurarles que habrán de defenderlos en esta difícil situación.

Juventino Montes, trabajador de la planta y vocero elegido por los empleados, manifestó que se espera llegar a un acuerdo que beneficie tanto a los trabajadores como a la planta, llegar a tal acuerdo de una manera pacífica y por el bien de las dos partes, pero bueno, detrás del tal Juventino estarían intereses extra sindicales que nada tienen que ver con los trabajadores.

En asuntos mas sanos, este domingo se llevará a cabo en el Seminario Diocesano de Ciudad Obregón el Encuentro Deportivo Juvenil en el que de espera la presencia de más de 2 mil muchachos de los diferentes municipios de la Diócesis y que es uno de los más grandes que se realizan a lo largo del año y tiene por objetivo fomentar el deporte y la sana convivencia entre los grupos y movimientos juveniles.

En esta ocasión el Encuentro será organizado por el Seminario y como cada año comenzará a las 8 de la mañana con una misa en la que el obispo Felipe Padilla Cardona dará un mensaje especial a todos los jóvenes y hará la presentación del nuevo equipo coordinador de Pastoral Juvenil, además en el trascurso de los torneos hay ambientación por parte de los ministerios de música de la diócesis y venta de comida.