Politica Regional

Siempre a la vanguardia del trabajo periodístico, Jorge Ramos Ávalos, mexicano hasta las cachas y emigrante estadounidense, lleva, con este libro, ocho donde ha consignado parte de su labor como reportero, entrevistador y periodista, dice el maestro del periodismo y ecritor cajemense Alvaro Cepeda Neri.

Su presencia en la televisión estadounidense lo ha puesto en el centro del debate allá y acá. Su colaboración semanal en el periódico Reforma, es otra de sus facetas en la prensa escrita. Su trabajo en Univisión no solo es reconocido en Estados Unidos y México sino inclusive en los cinco continentes.

Lecciones de rebeldes y poderosos, nos convida sus entrevistas, sin sacrificar sus opiniones, firmemente apoyado en su ideología de centro y defensor de las máximas libertades democráticas. En un apéndice del texto, titulado: Defendiendo lo nuestro en 2016, Ramos fija su postura, desde el centro de gravedad de su labor: “sí, soy un periodista que hace preguntas. Eso es todo”.

Combativo para cuestionar a los hombres del poder, los pone contra la pared para que respondan acorralados por su pluma. No cede aunque se le escabulla Salinas de Gortari, o Peña Nieto se salga por la tangente. Y de sus muchas entrevistas, nos ofrece la de esos dos de la presidencia mexicana. Califica a Fidel Castro de dictador. Pide al entonces vivo Hugo Chávez que se quite la máscara.

Nos pone frente a los Bush. Daniel Ortega, Álvaro Uribe, Barack Obama y encaró a Trump. Y a los más poderosos –vía el dinero–: Bill Gates, Richard Branson y Jorge Pérez, promotor de un museo en Miami. Son éstos los poderosos y los rebeldes como Marcos, el subcomandante del ya desaparecido-transformado EZLN.

Uno puede leer este libro, precisamente sin miedo, para encontrarse con personajes del infierno político latinoamericano, sobre todo. Entrevistas que van al fondo de los cuestionados, y de los que Jorge Ramos sabe todas sus facetas y escapatorias a sus preguntas.

Los poderosos –dice Ramos– quisieran ver a los periodistas callados, que no preguntaran cosas incómodas; pero el periodista no debe callarse. Las semblanzas de Ramos nos ponen el tanto de la vida política, social y geopolítica de los estadounidenses, los israelitas-palestinos, los mexicanos y del resto de nuestro continente.

Conductor del influyente noticiero Univisión, es un trabajador incansable y movido por todo el planeta en busca de lo que piensan, quieren y sienten las figuras relevantes que han ido creando el entorno donde se mueve La humanidad. Ficha bibliográfica: Jorge Ramos. Sin miedo. Grijalbo.-2016

En asuntos ya locales, cumplen Tec Med y el Ayuntamiento de Cajeme con el servicio de recolección de basura, disminuyendo las quejas porque se están satisfaciendo a vecinos de todos los sectores; el paso de las unidades se está cumpliendo tres veces por semana, además de que el trato y atención de los trabajadores de las unidades de esa empresa mejora cada vez mas, se está ofreciendo un servicio de excelente calidad.

Asi es, tal y como se estaleció en el Contrato, la empresa Medioambientales de México (TecMed), está atendiendo de manera eficiente el servicio de recolección de basura, al pasar tres vecez por semana por cada ruta, afirma Marcelo Calderoni Obregón, Secretario de Imagen Urbana y Servicios Publicos, indicando que inclusive las quejas han disminuido, ya que de 60 a 80 que se tenian anteriormente, desde diciembre pasado, a la fecha es de 8 a 10.

“La instrucción que dio el Alcalde Faustino Félix Chávez es muy clara, de atender la recolección de basura, y hemos comprobado que los vecinos están contentos con el servicio ya que incluso el personal de esta empresa recoge lo que está en la calle y banquetas”, subraya el funcionario, en tanto que regidores como Jorge Russo (M.C.) y Mario Alberto Guerra (PRI), también reconocen que las quejas han disminuido considerablemente

Por otra parte, ante las agresiones e insultos del grupito de “tirabichis” que durante dos meses no solo se negaba a acatar el acuerdo del Cabildo con relación a la nueva prestación del servicio sino que hasta cobraban sin trabajar, Marcelo Calderoni Obregón demostró alta madurez politica y sensatez en el trato con los alborotadores y rijosos a los que finalmente el Tribunal de la Contencioso Administrativo les dio “palo”!

Finalmente, nuestras felicitaciones para el empresario de Esperanza, Pedro Mejia Mejia, por haber recibido su Titulo de Licenciado en Derecho por el Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las América –de Ciudad Obregón–, validado y entregado por la Secretaria de Educación Publica (SEP), y entre quienes ya lo han felicitado están sus amigos, el ex gobernador Eduardo Bours Castelo, Rosa Chan, Luz Elena Rodriguez, Martina Miranda y Laura Vallejo y muchos amigos mas. Enhorabuena Licenciado Pedro Mejia Mejia!