Presenta Gobernadora Pavlovich “La Verdad del Cristal”

Hermosillo, Sonora, febrero 08 de 2017.- Un llamado a padres de familia, jóvenes, organizaciones, instituciones educativas y de salud, medios de comunicación y sociedad en general hizo la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano para emprender una lucha frontal contra el consumo de la droga conocida como Cristal.

“Quiero que hagamos conciencia como sociedad, tenemos que entender que en Sonora el cristal ya tocó techo pero no va a echar raíces en mi estado y para eso los necesito a todos ustedes, todos podemos hacer algo desde el ámbito que a cada quien le corresponde, esta es una lucha que emprendemos hoy contra el cristal”, expresó al presentar la campaña “La verdad del cristal”.

Invitó a jóvenes ahí presentes, medios de comunicación y padres de familia, especialmente, a unirse al trabajo preventivo y no cerrar los ojos frente a una realidad que aqueja a la sociedad.

La campaña “La verdad del cristal” se difundirá a través de medios de comunicación y redes sociales, la cual contiene testimonios de personas que fueron adictas a esa droga sintética y pudieron sobrellevar y superar la dependencia que les provoca.

La Gobernadora instruyó a la Directora del Instituto Sonorense de la Juventud, Brianda Vivian, a poner manos a la obra en la prevención a la adicción del cristal al tener contacto directo con los jóvenes.

Mediante testimonios en video y uno más de viva voz, autoridades de los tres niveles de gobierno y jóvenes presentes, escucharon el daño que causó en personas que cayeron en las garras del cristal y la lucha para reintegrarse a su familia y a su comunidad después de llegar a condiciones y situaciones extremas que incluyeron agresiones a su propia familia.

Julio César Ortega, quien se encuentra en la lucha contra la adicción al cristal luego de ser consumidor por 11 años, compartió su testimonio y pidió tomar conciencia antes de aceptar cualquier tipo de droga que puede llevar a la pérdida de familia, amigos, trabajo y todo lo que se tiene.

64 de atenciones por adicciones son por consumo de cristal

El Secretario de Salud, Gilberto Ungson Beltrán, señaló que la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano fue muy clara al instruir a las dependencias estatales el trabajo conjunto con la sociedad, de manera preventiva con la detección oportuna de casos y al mismo tiempo fortalecer e incrementar la atención digna a los usuarios de drogas.

“En el tema de la adicción al cristal hemos constituido una acción determinante por instrucción de la Gobernadora Claudia Pavlovich, al declarar campaña permanente para prevenir el consumo de drogas y visualizar el impacto negativo que ocasiona en el entorno social y los terribles daños a la salud de quienes lo consumen”, dijo.

Puntualizó que la droga de inicio es la mariguana y en el 2016 la Dirección General de Salud Mental y Adicciones reportó 79 mil 264 consultas, de las cuales el 40% fue por motivo de adicciones, y que actualmente el 64.4% de las atenciones se debe al uso del cristal.

Destacó que Sonora cuenta con 3 mil 600 camas, 31 médicos psiquiatras, 55 doctores de otras especialidades, 129 psicólogas, 177 enfermeras y enfermeros, 178 personas de apoyo y 171 colaboradores en otras materias, para atender problemas de adicciones.

Se suma Conadic

Lizbeth Roberta García Quevedo, Coordinadora de Entidades Federativas Región Noroeste de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), invitó a los jóvenes presentes a sumarse a los esfuerzos de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y replicar mediante las redes sociales el mensaje preventivo contra la adicción al cristal.

“La Conadic no solamente aplaude sino se suma al gran esfuerzo que realizan las autoridades de Sonora con el lanzamiento de esta campaña de La verdad del cristal, porque no solamente se trata de querer sino de hacer las cosas y este lanzamiento es un ejemplo palpable de cómo se pueden poner en coordinación diferentes acciones para lograr resultados”, mencionó.

Estuvieron presentes: Presidente Municipal de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; Magistrado Francisco Gutiérrez Rodríguez, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia; Gilberto Ungson Beltrán, Secretario de Salud Pública; Ernesto de Lucas Hopkins, Secretario de Educación y Cultura; Enrique Vallín, Comandante de la Región Aérea Noroeste General de División.

También Rodolfo Montes de Oca, Procurador de Justicia; Brianda Vivian Martínez, Directora General del Instituto Sonorense de la Juventud; Félix Higuera Romero, Director de Salud Mental en Sonora; Kitty Gutiérrez Mazón, presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso, diputada Carolina Lara y directivos de medios de comunicación de Sonora.